Valencia por múltiples homicidios en la RM: “La sensación fue de que estamos haciendo mucho y, pese a eso, no está siendo suficiente”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a los violentos crímenes ocurridos la durante la semana en las comunas de Quilicura y Lampa, en la Región Metropolitana, a lo que afirmó que “este nivel de violencia en Chile no puede seguir así”.

La escalada de violencia comenzó el sábado en Quilicura, donde producto de una balacera murieron cuatro personas, todas menores de edad. En el lugar de los hechos se perpetraron 47 tiros. Asimismo, el martes, en la comuna de Lampa, cinco personas fallecieron, y otras dos resultaron heridas en una fiesta donde, de acuerdo con información de Carabineros, asistieron en su mayoría individuos de nacionalidad extranjera.

Frente a esto, en conversación con El País, Valencia señaló que no se deja de asombrar con “la extrema violencia a la que pueden llegar sujetos que se encuentran en Chile”.

“Todavía no me acostumbro, no lo considero normal. Me resisto a pensar que es una situación a la que tengamos que acomodarnos”, indicó el jefe del Ministerio Público.

En esta línea, el fiscal indicó que el crimen ocurrido en Quilicura podría ser catalogado como una “masacre”, afirmando que estas ocurren “cuando hay un homicidio que afecta a cuatro personas o más, que se comete en un espacio público, a personas que son indefensas”.

“Aquí hay más de cuatro personas, todas indefensas, en un espacio público, todas muertas de una vez”, sostuvo.

Respecto a los homicidios ocurridos en Lampa, Valencia indicó que los fiscales “todavía están investigando qué es lo que ocurrió”, agregando que “lo que sí sabemos es que fue dentro de un espacio cerrado, aparentemente. Tenemos que establecer si hubo una persona que dio muerte a todos los que se encontraban en el interior o hubo intercambios de disparos entre algunos de ellos”.

“La sensación fue de que estamos haciendo mucho y, pese a eso, no está siendo suficiente (...) cuando pasa esto, es inevitable preguntarse qué más tenemos que hacer.” afirmó Valencia sobre estos crímenes.

Asimismo, el fiscal nacional afirmó que está “claramente establecido” que el alza de homicidios que enfrenta el país, “en comparación con lo que vivíamos hace cinco o diez años atrás, obedece a la actividad del crimen organizado”

“Todos tenemos que preguntarnos, considerando las funciones que cumplimos, qué más podemos hacer o qué podemos hacer mejor para enfrentar ese problema. Esa es la pregunta que me ronda después de que estas cosas ocurren: ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué podríamos hacer para enfrentar esto de mejor manera?”, declaró.