Chile, Ucrania y el mundo.

SEÑOR DIRECTOR:

Escribo esta carta desde la capital ucraniana que por estos días ha sido bombardeada por Rusia con decenas de drones y misiles balísticos. También la escribo desde una Ucrania frustrada por lo que está ocurriendo entre los líderes mundiales en torno a esta guerra que ha cobrado miles de vidas.

La escribo también con una profunda preocupación por el silencio que mantienen todos los candidatos presidenciales ante este tema. Más allá de tomar una postura por un bando u otro, veo un total desinterés y falta de visión de Estado en cuanto al rol de Chile frente a los profundos cambios que se vienen para el mundo.

No veo en ninguno de ellos un plan ante lo que podría ser el inicio del fin de la Unión Europea como la conocemos. Podría seguir con la manera en que la dupla Trump-Musk busca dividir a Europa atacando su legislación en materia de información y redes sociales, cosa que ha llevado a partidos europeos euroescépticos y proteccionistas en lo económico a tener reales posibilidades de ganar. Se están desarrollando cambios nunca antes vistos en este lado del mundo y que con toda certeza afectarán a nuestro país de manera política y económica, dada nuestra total dependencia del escenario internacional.

Estos nuevos locos años veinte no poseen ni una sola característica alentadora para el mundo y quienes quieren ser Presidente de Chile no están conscientes de eso. Se obsesionan con lo interno como si Chile no tuviera tal número de tratados de libre comercio; como si Chile no se inspirara en la legislación europea para las propuestas nacionales; como si no dependiéramos de las instituciones internacionales para solucionar nuestros problemas, y como si Chile no fuera parte de este planeta.

Juan Vallejos Croquevielle

Periodista y analista de política

Corresponsal de guerra