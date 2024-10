Columna de Ricardo Abuauad y Hashim Sarkis: Agrandar la mesa

¿Estamos formando arquitectos con las herramientas necesarias para abordar los desafíos de los años que vienen? En su reciente conferencia, organizada por el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Hashim Sarkis, decano de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT, abordó este tema, y su conclusión fue que existen caminos que podemos explorar. Lo planteó así:

“La división entre el mundo social y económico, por un lado, y los profesionales, por otro, se ha arraigado demasiado, y la arquitectura (como profesión y como forma de educación) ha decidido operar fuera del espacio social y económico. Un camino posible es reconocer que la arquitectura es constitutiva de la política, no externa a ella, y que los tipos de escuelas, espacios públicos y viviendas que diseñamos tendrán un impacto enorme en cómo se forma y se reforma una sociedad. Revisar nuestra fijación en el Taller de Diseño como centro de la educación (en el modelo tradicional Beaux Arts) es otro camino a tomar en el espacio de la educación. Hay una oportunidad perdida: si el taller se trata de diseño, y el diseño se centra en sintetizar diferentes parámetros y actores para crear, no estamos sintetizando suficientes factores y no estamos incluyendo a suficientes actores”.

“A lo largo de los años, hemos desarrollado una pedagogía de diseño en arquitectura centrada en la autorrealización del estudiante y en un conjunto reducido de criterios en la mesa. Hemos puesto frente a los estudiantes una mesa pequeña con solo ellos sentados en ella. Son los únicos actores que deben navegar a través de unos pocos parámetros que se han considerado esenciales en la creación de formas (composición, programa, sitio), pero hemos excluido otros (el usuario, el rendimiento ambiental del edificio, presupuesto) como contingencias accesorias, como factores que comprometen el diseño y que están fuera del diseño”.

“Es aquí donde la tecnología podría ayudar en el desarrollo de herramientas que ayuden a asimilar y sintetizar los parámetros complejos del proyecto y a coordinar los diferentes participantes. Necesitamos ampliar la mesa del taller para incluir más factores, más herramientas y más actores alrededor de ella. Esto solo fortalecerá la posición del arquitecto, no la debilitará. Las líneas divisorias entre política y estética, entre lo esencial y lo contingente, entre el arquitecto diseñador y todos los demás, deben ser revisitadas”.

Por supuesto, se podría argumentar que los desafíos de una universidad estadounidense líder en el mundo, como el MIT, difieren de los de las universidades chilenas, y los medios para abordarlos también. Sin embargo, Hashim Sarkis cree que hay una creciente nivelación, intercambios y colaboraciones entre universidades de todo el mundo, y dado los problemas que el mundo está poniendo sobre la mesa de los arquitectos, en el hemisferio norte o sur, estaríamos mejor centrándonos en lo que nos une y colaborando, en lugar de en lo que nos diferencia y dándonos la espalda unos a otros.

Por Ricardo Abuauad, Decano Campus Creativo UNAB y profesor UC; Hashim Sarkis, Decano de Arquitectura y Planificación del MIT