Columna de Soledad Hormazábal: Qué hay detrás de las rentabilidades de las AFP

Mucho se ha hablado de las elevadas rentabilidades de la industria de la administración de fondos de pensiones. El informe de impacto regulatorio, que acompaña la propuesta de reforma a las pensiones, señala que “la rentabilidad sobre el capital de las AFP (ROE, por sus siglas en inglés), calculada como el promedio entre los años 2011 a 2021 es de 22,5%”, esta es una cifra elevada especialmente para una industria que administra fundamentalmente ahorro obligatorio, es decir que tiene una demanda cautiva.

Uno esperaría que estas altas utilidades se debieran a que cobran un precio elevado, pero veamos si esto es así. Las AFP cobran en promedio 1,16% del ingreso imponible de los cotizantes por administrar el ahorro previsional obligatorio, con una importante dispersión entre administradoras, encontrándonos con cobros entre 0,48% y 1,45%.

¿Es alta la comisión? La norma en las industrias administradoras de fondos es cobrar un porcentaje del saldo administrado, no sobre el ingreso imponible, por lo tanto se debe hacer la conversión de cobro sobre flujo a cobro sobre saldo para poder comprar. Suponiendo 100% de densidad de cotizaciones y una rentabilidad esperada de 4% se encuentra que la industria de AFP cobra en promedio 0,57% sobre saldo. Si la rentabilidad es mayor o la densidad de cotizaciones es menor, la comisión equivalente sobre saldo cae, por lo tanto, sería una estimación conservadora. Entonces, una comisión de 1,16% del ingreso imponible es equivalente a 0,57% sobre saldo administrado suponiendo una rentabilidad esperada de 4% y 100% de densidad de cotizaciones.

En 2021, en promedio la industria administradora de fondos cobró 1,98% del saldo administrado en fondos balanceados, 3,35% del saldo en fondos accionarios internacionales y 1,48% del saldo por administrar APV. Esto es entre 2,6 y 5,9 veces lo que cobran las AFP. Evidentemente hay una gran diferencia: la obligatoriedad. Pero, ¿cuánto cobran las administradoras de fondos de pensiones obligatorios en otros países? De acuerdo con Pension Market in Focus de la OCDE, la comisión sobre saldo promedio alcanza 0,75% entre los países reportados, con países que cobran sólo 0,3% como Costa Rica y Tailandia y países que cobran 2,4% como Albania. En definitiva, en comparación nacional e internacional las AFP chilenas no serían caras.

Como ya se señaló, las AFP cobran un porcentaje del sueldo imponible y a cambio se comprometen a administrar el aporte realizado por el afiliado hasta su jubilación, es decir, cobran por adelantado. El cobro por adelantado sin la exigencia de un pasivo que refleje la obligación a la que se compromete la administradora es lo que explica los abultados resultados.

Este cobro por adelantado es lo que explica que las AFP más nuevas, pese a cobrar las menores comisiones, son las que registran rentabilidades más altas, ya que al tener un perfil de afiliados más jóvenes (ingresaron al mercado ganando la licitación de nuevos afiliados), el cobro por adelantado es más fuerte.

Las AFP debieran registrar una provisión por los servicios vendidos aún no prestados, la exigencia de capital sería mayor, pero es lo que corresponde. Esto permitiría garantizar la prestación del servicio por el período comprometido y, al no reconocer la venta completa de servicios que aún no se han prestado, las utilidades caerían.

Por Soledad Hormazábal, investigadora del Centro de Estudios Horizontal