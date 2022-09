Estado de emergencia sin limitaciones

SEÑOR DIRECTOR:

Homicidios, amenazas y robos se incrementan en cifras preocupantes y el Estado de Derecho, como nunca antes, se pone en tela de juicio. Mientras, tenemos un gobierno que, ante un escaso plan de trabajo para dar respuestas a la ciudadanía, intenta aferrarse al relato ideológico que lo mantuvo vivo hasta hoy: el proceso constituyente.

La luna de miel de un cambio de gabinete que parecía llamar a la moderación terminó por sepultarse con una nueva extensión del estado de excepción que mantiene las mismas dificultades y limitaciones. Llama especialmente la atención que anuncien la priorización de la vida de las personas como una novedad, lo que abre la pregunta de si recién ahora el gobierno considera importante la vida de las familias mapuches y no mapuches. Además, no se entiende por qué le ponen el peso a las FF.AA. de decidir si hay o no peligro de la vida humana, extendiéndoles mayores responsabilidades sin, al mismo tiempo, darle atribuciones para desplegarse. Finalmente, queda la duda de si las escuelas, iglesias y fuentes laborales no son igual de importantes.

El Estado debe permitir la colaboración de las FF.AA. en el ámbito logístico, de transporte, tecnológico y de vigilancia en procesos policiales, preventivos y persecutorios en todo el territorio y sin limitación espacial o funcional, para enfrentar terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

La ministra Tohá se refirió al temor con el que viven chilenas y chilenos, pues finalmente, no se trataba solo de un cherry picking. Por lo mismo, el gobierno tiene la oportunidad de retomar el rumbo y desplegar todas las herramientas del Estado para comenzar a recuperar la Macrozona Sur.

Andrés Longton

Jefe de Bancada Renovación Nacional