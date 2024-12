Falsa sorpresa de la derecha.

SEÑOR DIRECTOR:

Pocas veces habíamos visto una voltereta tan desfachatada como la de Chile Vamos y Republicanos tras conocerse los vergonzosos planes de pago de las Isapres por la deuda que deben a sus afiliados, los que en algunos casos son de $300 mensuales.

Ahora, ante la opinión pública, se hacen los sorprendidos y los indignados ¡como si no se acordaran que fueron ellos mismos los que lo exigieron! Recordemos que ellos pidieron reducir el monto total de la deuda de US$ 1.200 millones a US$ 400 millones con su plan de mutualización. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional los detuvo; si se hubiera concretado las devoluciones serían incluso de 1/3 de lo que se está pagando hoy.

Fue Chile Vamos, comandados por el senador Macaya, quienes utilizando su mayoría y poder de negociación en la comisión mixta que tramitó el proyecto, conscientes de que estábamos legislando contra el tiempo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, dilataron hasta el cansancio su votación, y entre gallos y medianoche pusieron como exigencia para aprobar la ley que el plazo aumentara a 13 años.

Este mismo sector político cuestionó el fallo de la Corte Suprema (¡objetaron incluso que se tuviera que pagar la deuda a los afiliados!) y luego descabezaron al ministro que lideró dicho fallo. ¿Cómo pretenden hacernos creer ahora que siempre quisieron lo contrario?

Por ello, presentamos un proyecto para reducir el plazo de pago de 13 a 5 años y establecer un monto mínimo equivalente a una UF mensual. Veremos si esta supuesta indignación es real y esta vez están los votos para aprobar una iniciativa que va en directo beneficio de los afiliados.

Gael Yeomans

Diputada Frente Amplio