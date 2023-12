Cinco ideas para no llegar con las manos vacías a la cena de Año Nuevo

Un refrescante vino con frutas

¿Hace calor? Nada mejor que celebrar el Año Nuevo con un dulce y ligero vino mezclado con alguna fruta (y algo más, por cierto). Como este hecho con chirimoyas y otras cosas, que se prepara al momento y no necesita reposar de un día para otro.

Ponche de frutas

2 chirimoyas grandes

10 frutillas medianas

1 botella de vino blanco (el que quieran y sea tomable)

½ taza de azúcar flor

½ litro de ginger ale

½ taza de gin (cualquier marca)

Poner bastante hielo en un jarro de vidrio bien grande, o una ponchera, y luego agregar las chirimoyas picadas en trozos chicos, sin cáscara ni semillas. Incorporar también las frutillas lavadas, cortadas a lo largo y sin pedúnculo. Después, agregar el azúcar flor y dejar reposar unos quince minutos. A continuación, agregar el vino blanco, el gin y la bebida gaseosa. Revolver bien y servir en vasos con aún más hielo.

Frío o caliente, como quieran

Nada más cómodo que asar un buen trozo de carne, con calma y tiempo, para que luego se enfríe y se pueda transportar donde uno quiera. ¿Se come frío o caliente? Yo lo dejaría frío, pero si alguien lo quiere calentar, tampoco hay problema.

Roast beef (para 4 personas)

1 kilo de asiento entero, sin grasa

1 1/2 cucharada de mostaza fuerte

Sal, pimienta y aceite de oliva

En un bol grande, poner la mostaza más un poco de sal, pimienta y un chorro de aceite de oliva. Revolver bien, luego meter dentro el trozo de asiento y dejar que se marine (girándolo y moviéndolo de tanto en tanto) por media hora. Después, llevarlo al horno a fuego fuerte (250º) por 25 minutos. Tras esto, sacarlo y dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Una vez temperada la carne, cortarla en láminas bien delgadas y servir.

Echar mano a las conservas

¿Hay que armar un aperitivo rápido? A no desesperar. Si se tiene algún tipo de pan (mejor si es baguette o marraqueta), más las latas de conserva que podamos encontrar en la despensa, todo estará bien.

El asunto es bien simple: se cortan los panes en tamaño individual y se disponen sobre una gran bandeja. Luego, se rallan un par de tomates y con el líquido resultante de esta faena se pintan todos los panes. A continuación, se les va poniendo encima lo que tengamos.

Pueden ser trozos de sardina, champiñones, pimientos asados, berenjenas escabechadas, aceitunas descarozadas o anchoas. Se puede poner uno o dos ingredientes por pan o hacer varias combinaciones posibles. Sardina más aceituna, por ejemplo, pimiento con champiñones o berenjenas con anchoas. Al final, es cosa de atreverse y jugar con los ingredientes. Y justo antes de servir, se le pone a todos los canapés por encima un generoso chorro de aceite de oliva.

¿Las lentejas de la suerte?

En algunas casas existe la tradición de comer lentejas cocidas —y frías— la noche de Año Nuevo. Lo cierto es que se trata de una preparación bastante mala y que no tiene fines culinarios: las lentejas cocidas solo con sal y dejadas enfriar a temperatura ambiente se comen solas, a cucharadas, pero no para saciar el hambre sino como una manera de tener suerte en el año que está por iniciarse. Aunque no tiene mucha lógica, pero las tradiciones son las tradiciones. Entonces, si se les puede poner un poco de sabor, mucho mejor.

Ensalada de lentejas con betarragas asadas y queso de cabra (para cuatro personas)

300 grs de lentejas

2 betarragas

1 taza de alcaparras

200 grs de queso de cabra

½ taza de cilantro recién picado

Sal, pimienta y aceite de oliva

Vinagre de jerez (o el que prefieran)

En una olla con agua fría y una pizca de sal, cocinar las lentejas (previamente remojadas por dos a tres horas, también en agua fría) hasta que estén cocidas, pero no totalmente blandas. Sacar del agua, escurrir y reservar.

Mientras tanto, pelar las betarragas, salpimentarlas y agregarles un chorrito de aceite de oliva, envolverlas en papel de aluminio y asarlas en el horno por media hora. Tras esto, sacarlas, dejar enfriar y picarlas en cubos pequeños. Mezclarlas con las lentejas —también frías— y agregar el queso de cabra cortado en cubos, las alcaparras y el cilantro. Aliñar con un poco de sal y pimienta, más aceite de oliva y vinagre.

Para recomponer el cuerpo

Si los invitan a un almuerzo el primero de enero, seguro que todos los presentes tendrán que recuperarse de la noche de fiesta. Por lo mismo, nada mejor que tener a mano todos los ingredientes para preparar un muy reponedor Bloody Mary, con el que todos y todas sin duda alguna volverán a la vida.

Bloody Mary Levantamuertos

Vodka

½ tarro de jugo de tomates

Salsa inglesa y tabasco

½ limón

Sal de apio y pimienta negra

1 almeja

3 colitas de camarón cocidas

Sriracha

En un vaso, poner tres cubos de hielo y con mucho cuidado depositar en el fondo la carne bien limpia de una almeja. Agregar vodka a gusto y luego completar el vaso con jugo de tomates. Condimentar con sal de apio, un chorrito de tabasco, otro de salsa inglesa y cerrar todo con el jugo de medio limón. Revolver una vez y finalmente decorar el vaso con las colitas de camarón, previamente aliñadas con un par de gotas de sriracha cada una.

