Los 14 mejores productos sin gluten (recomendados por personas celíacas)

Cuando se tienen alergias, intolerancias o incompatibilidades alimenticias, dar con los alimentos favoritos es toda una travesía. A veces, encontramos algo y nos quedamos con ese producto por siempre, o al menos hasta que conocemos uno mejor. Para eso no es suficiente probar: hay que buscar, leer, preguntar, mirar reseñas y escuchar comentarios.

Es lo que les pasa a las personas celíacas. Ellas tienen una intolerancia al gluten, la proteína que está presente en muchos cereales —especialmente el trigo, pero también el centeno, la cebada y la avena— y que es responsable de la consistencia elástica y esponjosa de masas como el pan o las pizzas.

La enfermedad celíaca es una patología de carácter autoinmune, que impide la digestión total del gluten y por lo tanto que se procese completamente en nuestro organismo. Si alguien celíaco come un alimento que lo contenga, el gluten “puede cruzar la pared intestinal y generar un proceso inflamatorio con síntomas digestivos”, explicaba en un artículo pasado María Angélica Marinovic, jefa de la Unidad de Inmunología de Clínica Santa María.

Así suele ser el logo que indica que un alimento o producto no tiene gluten.

Esta reacción además altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. “Se puede manifestar desde la infancia, con síntomas gastrointestinales o extraintestinales, y se acompaña de algún grado de desnutrición”, complementa Eliana Reyes, nutrióloga del Programa de Obesidad y Diabetes de la Clínica Universidad de los Andes. Cuando ocurre, “se presenta un daño en la mucosa intestinal y existen marcadores autoinmunes que permiten diagnosticarla”.

Es lo que le ocurre a Sofía Cáceres, nutricionista que, por padecer la enfermedad celíaca, se volvió especialista en ella. Desde hace un año crea contenido en su perfil Nutrir Sin Gluten, enfocado principalmente en educar sobre esta patología, tanto a quienes la sufren como a quienes conviven con ellos. “La idea es que se empoderen de su alimentación y logren adherencia al tratamiento”, agrega.

A ella la diagnosticaron a los 8 años. Al comienzo le costó mucho llevar una dieta sin gluten, más aún en la adolescencia. “Hubo momentos de frustración, enojo y pena; pero al ver que con una dieta estricta sin gluten disminuyeron mis síntomas, me sentí mucho mejor y he podido llevar una vida normal”, comparte. “La celiaquía es una enfermedad que se trata solo a través de la alimentación”, dice. “No hacen falta fármacos, a menos que tengas enfermedades asociadas a ella”.

Por suerte para ella y quienes no pueden ingerir esta proteína, la oferta de productos para celíacos ha aumentado progresivamente en los últimos años. Una variedad que también hace difícil el momento de elegir. ¿Cuáles son las mejores marcas y alimentos sin gluten del mercado? Aunque depende de gustos y presupuesto, le preguntamos a Cáceres y a otras personas celíacas por sus productos preferidos.

Las mejores pastas sin gluten

Sofía Cáceres usualmente elige entre cuatro alternativas de pasta: Wakas, Vivo, Luccheti y Tottus. La gracia de la primera es que está elaborada a base de legumbres, por lo que tiene un muy buen aporte de proteínas y fibra. Ahora bien, cuando busca alternativas más artesanales y refinadas, su emprendimiento favorito “a ojos cerrados” es Pastas Santa Eugenia, que además de pasta hace otras masas, como empanadas y tortas.

Pasta de garbanzos y chia Wakas 250 g

Andrea Merino también es creadora de contenido de cocina para celíacos. Fue diagnosticada en 2017, después de varios meses de dolores estomacales, hinchazón y dolor. Un día, en su trabajo, estaba buscando un snack sin gluten en una máquina expendedora y no encontró nada. A causa de ese mal rato nació la cuenta @celiacapavre, donde comparte recetas y su experiencia con distintos productos.

Una de sus pastas favoritas es la Lucchetti Sin Gluten, que está hecha con harina de arroz y de maíz. “La relación precio-calidad que tienen es increíble, y por sabor y consistencia es la que más me recuerda a las pastas de trigo”, asegura.

Spaghetti N°5 Lucchetti Sin Gluten 400 g

Jorge Díaz no es intolerante al gluten pero sí lo es Olivia, su hija de siete años que ya tiene diagnóstico de celíaca. “Al principio uno se enfrenta a algo desconocido”, dice sobre el incómodo comienzo. Sin embargo, tras un proceso de adaptación viene la costumbre.

“Afortunadamente, cada vez hay más oferta sin gluten y no es difícil encontrar productos aptos. Hay una barrera económica, por así decirlo, porque objetivamente son más caros, pero los beneficios para la salud son más importantes”, analiza.

Antes del diagnóstico, consumían pastas Barilla y siguieron haciéndolo, pero con su opción sin gluten. “No sentimos mucha diferencia de sabor, ya que la mezcla que hacen de maíz y arroz es muy buena. Por lo general, se nota cuando la harina es solo de maíz o solo de arroz”, comenta. Una mezcla entre ambos, en cambio, hace que el sabor no sea tan predominante, “además de la ayuda de una buena salsa”, puntualiza.

Spaguetti N°5 Barilla Sin Gluten 400 g

Valentina Gaete fue diagnosticada como celíaca en 2015, cuando tenía 14 años. Entonces existían cosas sin gluten en el mercado, pero muy poca variedad. “Costaba encontrar productos y había pocos lugares específicos para ir a comprar. Hoy ya es mucho más fácil y algunos supermercados, incluso, tienen góndolas especiales”, cuenta.

Pero a fines del 2020, en medio de la pandemia, decidió compartir contenido en redes sociales para celíacas y celíacos, y creó la cuenta Joven y Celíaca. “A mi no me gusta mucho cocinar pero casi todas las recetas sin gluten que encontraba eran súper difíciles o tenían como mil ingredientes. Lo que yo quería era ayudar a los demás y compartir estas recetas más fáciles, más rápidas y simples”.

¿Cuál es su pasta favorita? “Pasé por muchas antes de encontrar la que más me gusta, que es la Vivo”, confirma. Según su experiencia, “no se desarma tanto ni se pega demasiado; siento que se parece mucho a una pasta con gluten, y son bastante ricas”. También están hechas de una mezcla de harinas de maíz y arroz.

Penne Rigatti Vivo Sin Gluten 250 g

Pan

El pan debe ser lo más difícil de dejar o cambiar para las personas celíacas. Al menos las de Chile, país donde comemos casi 90 kilos per cápita al año, una de las cifras más altas del mundo. Hacerlo uno mismo con otras harinas no siempre es sencillo, puesto que el gluten, como decíamos antes, es el responsable de la elasticidad y esponjosidad del pan, quizá el aspecto más atractivo de este alimento.

Al igual que con las pastas, cada vez hay más alternativas envasadas de pan sin gluten. La marca preferida de Andrea Merino es Schär, “que no es el más barato pero lo puedes encontrar en muchos supermercados y es el más sabroso”. Ella no vive en la Región Metropolitana, por lo que asegura que se puede encontrar en ciudades “de distintas regiones”.

Pan de molde rústico Schär sin gluten 200 g

Sofía Cáceres tiene dos alternativas. Cuando tiene que comprar pan en un supermercado, prefiere el de la marca Delici, porque “es rico y, dentro de lo procesado que es, tiene una menor cantidad de ingredientes, la mayoría conocidos para mi”.

Pero si puede optar por algo más artesanal, prefiere el de la tienda Panart, ubicada en Ñuñoa. “No siempre compro pan sin gluten, por su elevado costo, así que lo voy variando con el que me hago yo misma con avena. Valentina Gaete también se elabora su propio pan, para ahorrarse algunos pesos: “hay bolsas de hallullas, donde vienen cuatro, que cuestan aproximadamente 4 mil pesos. Yo lo encuentro excesivo”, opina.

Pan de hot dog Delici sin gluten 450 g

“Este es el ítem que más nos ha costado sustituir en casa”, confiesa Jorge Díaz. Su alternativa es hacerlos con las premezclas de Snack Adventure, un emprendimiento que hace distintos productos sin gluten. “Es más confiable cocinarlo en casa, con tus propios utensilios, horno y todo lo demás. Además de ser más económico. Pero al final uno se acostumbra a vivir con menos pan y deja de consumirlo no más. Se puede”.

Snacks

Otro momento complicado para quienes no pueden comer gluten es en las fiestas o celebraciones, donde suelen abundar los productos que lo contienen. A pesar de eso, Andrea Merino nunca se ha sentido excluida: “por suerte, mi familia y amigos siempre tienen algo especial para mí”. Sino, la opción es llevar un picoteo propio. Sus favoritos de supermercado son los Lentil Chips de la marca Eat Real, hechos con lentejas. “Son lo mejor para el picoteo”, asegura.

Snack Eat Real Lentil Chips con sal de mar 113 g

Jorge Díaz y su hija Olivia son fanáticos de los brownies de Snack Adventure. “Yo no soy muy bueno para las cosas dulces, pero estos son muy ricos, esponjosos, de buena textura, gran sabor y muy rica mezcla. Están en muchos supermercados —como Jumbo, Líder y Tottus—, pero para asegurarse y encontrarlos a mejor precio conviene comprarles directo. Sus oficinas están en Victor Cuccuini 532, Recoleta, cerca del metro Einstein.

Brownie sin gluten Snack Adventure 45 g

“Dentro de las barras de cereal yo prefiero la marca Mizos”, dice Sofía Cáceres, una buena alternativa para la media mañana o la tarde. En cuanto snacks de frutos secos, “elijo la marca Ambrosía o Tribu, porque me generan mayor saciedad, contienen ingredientes en su mayoría naturales y además son ricos”.

Barrita energética Mizos sabor arándano 35 g

Volviendo a los snacks salados, infaltables en fiestas o reuniones sociales, el favorito de Valentina Gaete son las papas fritas Tika, “en especial las que tienen un poco de sabor a cebolla. Son muy ricas”, dice. En cuanto a lo dulce, su opción está entre las galletas Gullón sin gluten y las Schär. “Siempre consumo esas marcas y encuentro que son las más ricas. Las galletas Gullón son las menos harinosas, las que tienen un sabor más rico, la boca no queda seca y no son tan caras”, recomienda.

Papas fritas Tika Nativas Cebollita Dulce 180 g

Si te encuentras en el pasillo de snacks y estás abrumado por la cantidad de productos —o no hay ninguno de los recomendados aquí—, Jorge Díaz recomienda descargar y revisar en el teléfono la aplicación de la Fundación Convivir. “Sirve mucho para elegir o encontrar productos más específicos”, sugiere.

Tortillas

Difícil resistirse a unas fajitas, una noche de tacos o unas crujientes quesadillas. Para no perderse estas delicias, también existen las tortillas sin gluten.

“Las que más me gustan son las Nutrisa, son las más fáciles de manejar”, dice Valentina Gaete. Aunque “son un poco difícil de encontrar”, vale la pena buscarlas, porque “son muy ricas, no se quiebran… ¡son bacanes!”. Están hechas de harina de avena, maíz, arroz y coco. Sofía Cáceres también coincide con esta alternativa y además destaca as las Cetortillas, que son bajas en calorías y veganas.

Tortillas Nutrisa no+gluten 260 g (8 unidades)

Las tortillas Saniito son la opción de Jorge Díaz. “Además de comerlas de la forma tradicional, lo que hacemos ahora es hornearlas como si fueran nachos, y si hay ricos tomates y buena palta, las comemos con guacamole. Funciona muy bien y es una manera saludable de salir de las típicas papas fritas u otros similares”, cuenta. Esta alternativa también figura en la lista de Sofía Cáceres.

Tortillas de maíz Saniito (12 unidades)

“Yo prefiero las de la marca Guanajuato: son deliciosas,y muy flexibles, algo que cuesta obtener con los productos sin gluten”, dice Andrea Merino, quien las compra por Mercado Libre.

Tortillas de maíz Guanajato 500 g (20 unidades)

*Los precios de los productos están actualizados al 5 de octubre de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.