Esta semana recomendamos una máscara de limpieza, una cuenta de Instagram y una película

*Máscara facial:

Como limpiarse y cuidarse la cara, sobre todo en esta época del año en que usamos más cremas y nos exponemos al sol es sumamente relevante, recomendamos esta máscara que cumple a la perfección ambos propósitos. Creada a partir de ingredientes naturales y pensada para pieles mixtas, grasas y sensibles, limpia profundamente removiendo impurezas como puntos negros y previniendo su futura reaparición. Al aplicarla, la piel se cubre de burbujas que efervescen y dan un efecto de masaje que mejora el flujo de la sangre y oxígeno. Esta mascarilla ayuda al exceso de grasa, mejora el cutis, atenúa las líneas de expresión y reduce los poros. $13.990 en www.bellezacoreana.cl.

* @_k.e.n.d.i.n.y.a.p_:

Más de dos millones de seguidores tiene esta cuenta de Instagram que entrega todo tipo de recomendaciones que van desde cómo lavar un sartén hasta cómo arreglar un jeans en la casa. Llena de tips y buenas ideas, vale la pena seguirla y recurrir a ella cuando se necesite salir del paso con problemas domésticos de todo tipo. Instagram: @_k.e.n.d.i.n.y.a.p_

*La vida misma:

De origen estadounidense y disponible en Netflix es esta película escrita y dirigida por Dan Fogelman, el mismo detrás de la aclamada serie This is Us. Una desgarradora historia de amor que muestra la vida de una pareja joven que vive en Nueva York y que pasa del pololeo al matrimonio con un hijo. Con risas y mucho llanto, vale la pena verla en estos días en que celebramos el amor.