Mujeres que Impactan, Silvia Recabarren: “Me destroza el alma ver a mujeres mayores completamente solas”

No se necesitan más de diez minutos junto a Silvia Recabarren (65) para darse cuenta de la fuerza interior que posee. Se autodescribe como una mujer independiente, autosuficiente, y activa. “Siempre he sido así”, dice. Después de separarse, vivió sola con sus hijos y mientras los criaba, trabajó en un banco durante 40 años. “Corría todo el día para llegar a todo. No quería depender de nadie”.

Cuando se jubiló, aunque bajó revoluciones, su espíritu activo estuvo lejos de desaparecer; estaba en grupos de yoga, pintura, gimnasia y coro. Al compartir con tantas personas, Silvia detectó algo que desde el primer minuto, le produjo una angustia profunda: la soledad que viven las mujeres de la tercera edad. “Ya criaron, ya trabajaron, ya vivieron su vida. Hoy, muchas de esas mujeres están solas”, dice. Y Silvia, fiel a su instinto, decidió hacer algo al respecto. “Sentía que tenía que devolverle a la vida todo lo que la vida me había dado a mí”.

Primero se contactó con algunas de ellas y las invitó a conversar y compartir experiencias de vida, pero al cabo de un tiempo se replanteó lo que estaba haciendo. “¿Por qué solo tenemos que juntarnos a conversar y comer?”, se preguntó. “Mejor aprendamos algo nuevo y mantengamos el cerebro activo”.

Dicho y hecho. Silvia les ofreció clases de tejido semanales y desde ese entonces (2019), se juntan todos los jueves a aprender manualidades y conversar. Así nació Adultos Mayores en Acción, iniciativa liderada por Silvia, quien, además, elige a diferentes especialistas como abogados, kinesiólogos, o psicólogos, que van a los encuentros y realizan charlas. Las consecuencias han sido más que evidentes. “Algunas que tenían depresión comenzaron a dejar sus pastillas y a sonreír”, dice Silvia. “Ver eso me llena el alma, es un alimento espiritual indescriptible”.

Por un planeta más verde: “Quiero dejar huella”

Pero Adultos Mayores en Acción amplió sus horizontes. La emprendedora social armó otro grupo, llamado Manos a la Obra, que tiene como objetivo contribuir al cuidado del medioambiente. “No tenemos dinero para sacarnos del bolsillo, pero sí tenemos las capacidades para generar estos proyectos, entonces nos sentimos útiles”, dice.

Silvia reunió a hombres y mujeres de la tercera edad que estuviesen interesados en el proyecto, y después de contar con la aprobación del alcalde, comenzó a ejecutar sus ideas. Partieron recogiendo las colillas de las playas y pintaron tarritos para que las personas boten ahí su basura, y después empezaron arborizar las plazas de la zona. “Sentimos que estamos ayudando al cuidado de nuestro medioambiente y dejando huella. Nuestros hijos nos aplauden y nos admiran”, dice. “Eso es impagable”.

Debido a la creación de Manos a la Obra, Silvia se convirtió en una de las Mujeres Impacta 2023. “Uno no espera nada a cambio, lo hace no más. Pero es un honor haber sido elegida”, dice. “La persona que logra entender que entregar es más gratificante que recibir, te aseguro que comienza a ser mucho más feliz”.

Pero más allá de la actividad realizada por los distintos grupos, el objetivo es el mismo: “Tiene que haber algo que te inspire, que te mueva, si no el cerebro se atrofia. Eso es lo que intentamos darle a todos quienes son parte de nuestros grupos; una motivación diaria, una razón para seguir viviendo con alegría y energía”.

A sus 65 años, Silvia se declara una persona profundamente feliz, apasionada y amante de la vida. “Quiero que cuando yo ya no esté, me recuerden como una mujer valiosa, que dejó huella y que aportó al lugar donde vivía. Esa es mi meta. Eso es lo que me mueve todos los días”.