Nuestras lectoras preguntan: “Quiero ideas de desayunos nutritivos y fáciles de preparar”

Promover la variedad alimentaria, es decir, agregar alimentos de los diferentes grupos. “Un carbohidrato, una fuente proteica (huevo, tofu, lácteos, jamón, etc.), una grasa saludable (palta, frutos secos, semillas, aceite de oliva, etc.), algún alimento rico en fibra (fruta, pan integral, avena, verduras, etc.). De esta forma, tu cuerpo va a poder tener la energía necesaria para partir tu día”, explica Ithurbisquy.