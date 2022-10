Cámaras con drones: el nuevo paso de los teléfonos móviles

Un drone al alcance de la mano, pero al interior de un celular. La idea, que ya fue patentada por la empresa Vivo durante 2020, lleva a los especialistas —y con ello a las empresas— a pensar cuál es el próximo paso de los teléfonos móviles. Ya los hay plegables, hay quienes se han aventurado a proponer modelos de pantalla extendible y ahora está la idea de una “cámara voladora”.

En un mundo tecnologizado en el que ya pareciera haberse visto de todo, la gran pregunta sigue siendo: “¿Qué es lo que viene?”.

En el contexto actual de la tecnología, las tendencias van y vienen. Y también el “hype”, por cierto. Hace pocos meses se estrenó el esperado Nothing Phone (1), anunciado a principios de 2022 y que prometía ser un “teléfono transparente” de la mano de Carl Pei, cofundador de la china OnePlus. En estos dos meses desde su lanzamiento, la “novedad” en el equipo ha quedado opacada por las reseñas de la crítica especializada. Los bombos publicitarios hicieron lo suyo, y lo que parecía ser el producto que revolucionaría la industria por su diseño, se quedó solo en esto último. A la vista despierta la curiosidad, pero con solo un par de diferenciales, está muy lejos a lo que se prometió desde un inicio.

En cuanto a lanzamientos, así como las novedades llegan, los usuarios olvidan productos anteriores: los verdaderos teléfonos “transparentes” funcionales, por ejemplo, se lanzaron en 2009, con el Sony Xperia Pureness y el LG GD900 Crystal. Este es solo uno de los tantos casos.

LG lanzó, igual que Samsung, una propuesta de teléfono "transparente" en 2009.

Años atrás apareció también la tendencia de hacer “desaparecer” los teléfonos de nuestros bolsillos y de la palma de nuestras manos, para llevarlos a las muñecas en formato de reloj. Muchos podrán pensar en los modelos de smartwatches más recientes, pero olvidan el Samsung SPH-WP10, que la compañía surcoreana anunció hacia 1999, cuando los celulares poco tenían de “smart”. Y si de patentes se trata, desde hace algunos años la empresa también trabaja en un teléfono completamente transparente. Eso, al menos de acuerdo al registro de una patente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esto no necesariamente asegura el lanzamiento de un producto, pero sí revela los intereses de las diversas marcas por trabajar en ciertas tecnologías.

Sucede no solo con las ideas patentadas. En ocasiones, incluso se muestran productos y se dejan testear por los especialistas, pero eso no significa un aterrizaje en el mercado necesariamente. El concepto del X 2021, de la firma china OPPO, se mostró hacia fines de 2020, pero eso no se tradujo en un debut en el mercado de los dispositivos móviles. De hecho, se “enfrentó” en su momento a la idea planteada en la feria CES 2021 con el LG Rollable, que la surcoreana mostró y luego canceló durante este año.

Xiaomi, por su parte, también hizo lo suyo y registró una patente de teléfono “enrollable” que parecía ser “el siguiente gran paso de la industria”. A diferencia de los plegables, la tecnología de estos aparatos no habría dejado marca alguna en las pantallas.

OPPO mostró un concepto de teléfono enrollable hacia fines de 2020: un equipo que modificaba el tamaño de su pantalla de acuerdo con las necesidades del usuario.

El camino que viene

Sobre lo que hoy se está usando, dice Eduardo Conejo, Gerente Senior de Innovación en Samsung para América Latina, en los dispositivos del futuro no solo el sistema será distinto, sino también el comportamiento interno que estos tengan. “Los servicios y capacidades estarán mucho más involucrados de lo que tenemos hoy”, plantea.

Probablemente, asegura el especialista, existan conjuntos de chips aún más poderosos que permitirán construir aplicaciones y algoritmos de inteligencia artificial mucho más sofisticados, con más capacidades de almacenamiento, pero también con una conexión continua y mucho más estable entre los dispositivos móviles y la nube. “No sé si vamos a tener pantallas o la opción de enviar directamente una imagen a nuestros ojos, o incluso usar gafas donde pueda estar la imagen”, propone el ejecutivo.

Hoy en día es difícil imaginar cuánto y cómo puedan cambiar los dispositivos en un futuro, dice Conejo, pero eso es porque “de alguna manera las necesidades de los usuarios son atendidas por los dispositivos que tenemos hoy”. Eso mismo responde a la propuesta de un modelo con “un drone incluido”. Primero tuvo que existir la solución para luego pretender sumarla a un celular.

Quizá, afirma el brasilero, existan en un futuro a largo plazo conjuntos de chips que conecten de forma más avanzada dispositivos con seres humanos. “No sé si el nombre será Internet, pero tener la capacidad de establecer una conexión o enviar o intercambiar información con solo pensarlo... Es probable que suceda en algún momento, y puede que no vea esto, desafortunadamente, pero pienso que puede ser real en el futuro”, dice.

Las tendencias y la tecnología, sobre todo en la industria de los teléfonos inteligentes, se mueven a un ritmo acelerado. Como la primera influye a la otra y viceversa, dice Felipe Díaz de la Vega, director comercial de Vivo Smartphone en Chile, “establecer a ciencia cierta cómo serán los teléfonos en el futuro es un tanto adelantado y entraríamos en un espacio de especulación”. Eso sí, a través de sus centros I&D han identificado cuatro áreas de enfoque a largo plazo: imagen, sistema operativo, diseño industrias y rendimiento. Con ello pretenden “estar un paso más adelante”.

Para 2020, recuerda, la marca china patentó el diseño de un equipo con un drone incorporado, “que es un ejemplo claro de uno de los caminos que podrían tomar los teléfonos en el futuro”. Y si bien aún es un concepto, señala, se sumó a las investigaciones que están realizando para el desarrollo de los parámetros de la tecnología 6G. Eso sí, así como las tecnologías se van ampliando, también lo va haciendo el abanico de usuarios, que son cada vez más diversos.

Imágenes de la propuesta de Vivo smartphone, en su patente de un teléfono móvil con una cámara drone incluida.

La china HONOR es una de las marcas que más ha crecido en el último año. Andrea Molina, encargada de marketing de la marca en el país, dice que la evolución de los dispositivos móviles debe responder a las inquietudes de los consumidores, y eso lleva a las empresas a buscar aparatos cada vez más delgados, livianos y con un diseño de vanguardia. La empresa debutó el año pasado en el sector plegable, pero seguirán la ruta dual, como otras.

Otro de los focos de la empresa está puesto en las cámaras y la inteligencia artificial. Como los usuarios buscan calidad profesional al alcance de la mano, han implementado características que permiten el seguimiento de forma automática de algún sujeto y que graban en simultáneo dos videos —la vista general y de lo seguido—, pensando justamente en los nuevos generadores de contenidos. “Apasiona que la tecnología nunca deja de sorprender, porque está en constante evolución y se integra cada vez más entre dispositivos, pero no viven por sí solas: el ciclo de vida depende del uso que se le dé”, plantea la especialista.

Por ejemplo, recuerda, hacia 2017 estaba el peak de la realidad virtual (RV) y hoy se podría pensar que pasó su momento, pero existe una nueva corriente de integración de RV y RA con respecto al metaverso. Pensando en eso mismo, la empresa ha trabajado en auriculares que produzcan efectos de sonido en 3D, así como Apple con su Spatial Audio, para generar una mayor sensación de inmersión.

Las tendencias, más allá de lo que exista hoy en día, “van y vienen”. Felipe Díaz, de Vivo, recuerda algunos ejemplos. En su momento, dice, que un equipo contara con 2 gigabytes de espacio era una revolución, o que tuviese incluido un símil a “Tetris” o “Snake”. E incluso cuando las cámaras eran de 0.3 pixeles o comenzaron los SMS. Todo eso significaba un diferenciador que ha ido escalando hasta los modelos de alta gama que existen hoy. “De alguna manera, las tendencias cimientan lo que será el futuro, independientemente de si las características actuales desaparecen o se reducen”, plantea el especialista. Luego agrega que “las tendencias que perduran, son las que promueven una evolución constante de los dispositivos en sí”.