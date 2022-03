Los dispositivos tecnológicos que se tomaron la MWC 2022

Atrás quedaron los tiempos en que había que esperar horas para cargar un dispositivo. Y es algo que ya está en la industria. Unos cuantos minutos conectado a la corriente y los distintos aparatos ya cuentan con un buen porcentaje de batería y con una autonomía suficiente para soportar traslados de una ciudad a otra, reproducción de música y video, entre otras. Pero lograr la totalidad de la carga en apenas diez minutos es algo que aún suena descabellado, y que se pude ver en el más reciente MWC (el Mobile World Congress), que se realiza hasta hoy en Barcelona.

La de Oppo fue una novedad que no pasó desapercibida. La marca china de tecnología mostró dos de los dispositivos que podrían dejar alegres a los usuarios. La compañía de Dongguan dio a conocer su nueva carga rápida SuperVOOC, en la que los interesados podrán optar por dos modalidades. El de 150W cargará hasta el 50% en unos cinco minutos, mientras que el 100% llegará a los quince. En tanto, la carga de 240W puede completar a un equipo en nueve minutos. Una acción que, hasta hace algunos años, parecía más que imposible, al tener que destinar horas a completas cada ciclo de carga.

Mostraron también sus nuevos equipos premium, con Oppo Find X5 y Find N, y el hub Oppo 5G CPE T2, que convierte la señal 5G en Wi-Fi. Incluso mostraron sus Air Glass, lanzados en diciembre, y que en un formato similar a un monóculo, le muestran distinta información al usuario y son capaces de traducir distintos idiomas de forma instantánea.

Eso sí, lo que más llamó la atención fue la carga rápida. Vale recordar que fue justamente ese detalle el que ha mantenido a la firma, y a otras, en el ojo de la crítica. Se ha notificado de baterías que explotas, teléfonos que se sobrecalientan y dejan de funcionar, entre otras. Para responder a eso, incluyeron su motor de salud de batería, que promete controlar la temperatura del celular y su flujo de carga, para así no complicar a sus clientes.

Y el de Oppo es un caso interesante, pero lo que sigue es algo que se había dejado esperar. Xiaomi, el nombrado por muchos como el “Apple chino”, lanzó dos nuevos modelos de su línea orientada al público gamer Poco, con sus X4 Pro y M4 Pro 5G. Honor, también hizo lo suyo y mostró sus Magic 4 y Magic 4 Pro.

Se hizo presente además, en la sección de smartphones, Realme, otra de las que muchos vaticinaron durante 2021 que sería una de las firmas que buscaría ganar terreno en Europa y América. Esta última dio a conocer sus GT 2 Pro y GT 2, ambos con tasas de refresco de 120Hz y con un avanzado sistema de refrigeración, enfocados netamente en la gama alta. Por su parte TCL, mostró toda una nueva gama con cinco equipos. ZTE, otra tecnológica china, mostró la nueva serie Blade V40, que tendrá los modelos 5G, V40 Pro, V40 y V40 Vita.

Lenovo también lo hizo. La pekinesa demostró la relevancia de los distintos usuarios y mostró su Legion Y90, el ahora denominado “smartphone definitivo” para el sector gamer. Con un peso de 252 gr, poco más de diez milímetros de grosor y unos 177 mm de altura, el equipo cuenta con dos ventiladores en su interior y un sistema de refrigeración líquida, y que eliminarán los tantos percances que pueden pasar los videojugadores en smartphones por las temperaturas que llegan a alcanzar. Sumado a eso, en los costados incluye algunas teclas típicas de mandos gamer, y que pueden ser personalizados.

Y es que no causa demasiada sorpresa que estas sean las firmas que más destaquen. Lo de Samsung es un tema ya conocido. Semanas antes, la surcoreana decidió mostrar por su cuenta su nuevo modelo Galaxy S22, y que más temprano que tarde en la industria lo llamó como el siguiente gran paso de la compañía. Y hay otros tantos factores que considerar. LG, que era uno de los protagonistas en ediciones anteriores, durante 2021 confirmó que realizaría más dispositivos móviles. El aún eterno conflicto de Huawei, que tiene en disputa a los gobiernos de China y Estados Unidos, entre otras empresas que no se hicieron presente por otras tantas razones, son parte de esta poco común versión 2022 de la MWC.

Otro de los temas que marcó la versión de este año del evento, fue cómo se dejó a Rusia afuera de los stands que se tenían pensados. Uno de los gigantes de la industria, así como lo es la compañía de antivirus Kaspersky, quedaron afuera del congreso por el actual conflicto que se sostiene con Ucrania. La organización decidió vetar a las empresas de ese país como sanción.

Centrados en el ordenador personal

Un computador portátil es algo común de ver. Con el auge de los smartphones, pareciera ser que están venidos a menos. Pero múltiples informes de los últimos dos años, entre ellos algunos de la consultora de tecnología Gartner, han demostrado que la demanda de estos aparatos no ha decaído. De hecho, ha incrementado. Algunas de las explicaciones que los especialistas entregan, es que forzados por el teletrabajo, evidentemente los colaboradores han optado por tener su propio computador. Ya no se puede confiar solamente en un teléfono inteligente, son más los requerimientos.

Y justamente es lo que quedó en evidencia en la MWC 2022. Samsung, si bien no dio a conocer nuevos dispositivos móviles, sí mostró su Galaxy Book2 Pro y Book2 Pro 360, dos computadores portátil que destacan por su peso y que lo convierten en un aparato muy fácil de transportar. Ambos vienen en dos modelos, uno de 13,3 pulgadas y otro de 15,6. En cuanto a su ligereza en sí, esta varía. Para el primero, el equipo de mayor tamaño pesa unos 1,17 kg. Mientras, en el segundo, es de unos 1,41 kg.

Samsung no mostró nuevos smartphones, pero sí asistió con dos de sus equipos portátiles ultraligeros. Los Galaxy Book2 Pro vienen en dos modelos, uno de ellos reversible y táctil

Al tamaño de su monitor, se suma a que está compuesto por paneles AMOLED y unos 400 nits de brillo. ¿La gran diferencia entre ambos? El modelo 360 es reversible, tiene pantalla táctil y se convierte en un símil a una tablet. Añadieron también una cámara integrada de 1080p, y muchos apuestan a que podría ser un nuevo gran mercado para la compañía.

Huawei optó también por presentar una línea de productos que va más allá de su oferta de smartphones. Primero, con el MateStation X, que consta de una pantalla sin marcos y que trae de vuelta el concepto de PC de escritorio, pero con una resolución de 4K en 28,2 pulgadas con 500 nits de colores. El equipo había ya lanzado en China en 2021, pero es ahora cuando se presenta en una feria internacional. El computador, un “all-in-one” como ninguno, tiene una pantalla multitáctil -que se puede tocar en diferentes puntos de forma simultánea-. Dio a conocer también su MateBook X Pro, MatePad 2022, MateBook E y su MatePad Paper, un símil a la kindle y el primer aparato de tinta electrónica de la compañía.

Y quien también ha dado que hablar, al menos en cuanto a aparatos un tanto más convencionales -considerando que hasta urinarios smart se mostraron en la MWC2022-, es Lenovo y una amplia nueva línea de ordenadores portátiles. En el congreso de tecnología, la firma de Pekín mostró sus ThinkBook 14s Yoga Gen 2 y 13s Gen 4 i; sus ThinkPad X1 Extreme Gen5 y X13s; los convertibles IdeaPad Flex 5i y 5, y Duet 3; junto a las versiones Chromebook de estos últimos. También estuvieron los ThinkPad T Series, con los modelos T16 y nuevas versiones de los T14s Gen 3 y T14 Gen 3; y los IdeaPad Gaming 3i y Gaming 3. Con estos, la empresa demuestra sus esfuerzos por llegar a los distintos públicos y, considerando que ahora los e-sports y el mundo digital son algo que va cada vez tomando mayor impulso, el sector gamer es uno que no pueden dejar de lado.

Huawei mostró su "todo-en-uno" MateStation X, que tiene una pantalla táctil de unos 4K de resolución y 500 nits de color.

Si bien Xiaomi no mostró nuevos teléfonos en su línea principal -sí lo hizo con su marca Poco-, sí llevó más de su tecnología a la MWC 2022. Es algo que venían hablando desde hace meses,y que ya habían mostrado al público, pero no en una exhibición de este tipo. El CyberDog, su perro robot experimental similar al que se puede ver en la serie de Netflix “Black Mirror”, fue a dar una vuelta al congreso y demostró su potencial. A través de once sensores y seis cámaras integradas, el animal electrónico puede identificar colores, captar la profundidad, detectar objetos y cargar unos tres kilos sobre su espalda. El cuadrúpedo pesa unos veinte kilos, pero corre unos 3,2 metros por segundo. Boston Dynamics hizo también lo mismo en el stand de IBM, pero el de la china era uno no visto.

El éxito de la compañía China, que en su país de origen ya lleva un tiempo dando que hablar, no es novedad. Con sus equipos celulares colmando el globo. Solo en Chile duplicó sus ventas en 2021 y se tomó el segundo lugar como la compañía que más equipos vendió, con un crecimiento de un 201% solo durante el año pasado. La pekinesa se posicionó por debajo de Samsung, desplazando a Lenovo en cuota de mercado.

En cuanto a computadores portátiles, Nokia saltó al sector y presentó su próximo notebook. Luego de los teléfonos móviles, la firma dio a conocer su PureBook Pro y que será comercializado próximamente en 22 países alrededor del mundo, posicionándolo como un nuevo competidor en el sector. Mostró también durante estos días tres modelos de smartphone: C21 Plus, C21 y C 2nd Edition.