El gran salto de una pionera de las startups chilenas

Komal Dadlani, CEO y cofundadora de Lab4U, asegura que este 2022 ha sido un “game changer” para la startup creada hace nueve años. Esto, porque entre febrero y julio participaron de la séptima edición del Laboratorio de Innovación Multicultural de Morgan Stanley, una iniciativa creada por la prestigiosa empresa financiera para apoyar proyectos de todo el mundo.

Dadlani había postulado a una convocatoria abierta del programa, donde llamó la atención la propuesta de Lab4U, que a través de su historia ha potenciado el uso de celulares como instrumentos de experimentación de laboratorio, buscando democratizar el aprendizaje científico en colegios.

Además de la inversión directa de Morgan Stanley en Lab4U, la selección en este programa —junto a otras siete startups de todo el mundo— permitió que la empresa accediera a un plan híbrido de capacitación, con sesiones virtuales y presenciales enfocadas en diversas temáticas, como finanzas, estrategias comerciales e internacionalización.

“Yo había participado en otros procesos de aceleración y había estado con otros inversionistas, pero no había tenido una experiencia de este nivel”, dice Dadlani y agrega: “Muchas veces las aceleradoras te dan la plata, hacen un par de charlas y cursos y te ayudan con conocimiento para acelerar el negocio, pero esto fue más inmersivo. Fueron ejecutivos de Morgan Stanley que se metieron a fondo en nuestro negocio”.

Dentro de ese trabajo personalizado, Dadlani pudo compartir codo a codo con ejemplos exitosos de innovación en educación tecnológica. “En Latinoamérica no conozco a otro emprendedor como yo, pero más viejo o vieja, que haya hecho crecer su edtech y que la haya vendido. En Estados Unidos hay un montón. Entonces tener esos ejemplos fue muy valioso”, opina Dadlani.

La CEO destaca también que solo un 2,3% del financiamiento en la industria del Venture Capital va destinado a startups con fundadoras mujeres. Considerando ese diagnóstico, el Laboratorio de Innovación Multicultural de Morgan Stanley está enfocado en poder entregar financiamiento y herramientas tanto a proyectos liderados por mujeres como por extranjeros.

“Hay un problema real en el acceso de financiamiento de startups de alto potencial de crecimiento. Lo bueno de este programa de Morgan Stanley es que no es solamente el dinero y la estrategia, sino que también quieren que mujeres latinas o afroamericanas o de distintas diversidades sean exitosas y se esfuerzan un montón para que así sea y eso yo lo encuentro muy valioso”, valora Dadlani.

Un lugar destacado en Times Square

El paso de Lab4U en el Laboratorio de Innovación Multicultural culminó en Nueva York con un pitch de tres minutos en el Demo Day ante una red de más de 300 inversionistas de Morgan Stanley. Dadlani preparó la presentación durante semanas con la asesoría del mismo laboratorio. Aunque ella pretendía realizar un pitch similar al que ya está acostumbrada, el feedback que le dieron hizo que lo repensara.

La CEO y fundadora de Lab4U, Komal Dadlani, participó en el Demo Day de Morgan Stanley.

“Me lo destruyeron”, cuenta Dadlani entre risas, quien cambió su presentación enfocada en modelos de negocio y ventas por una con énfasis en oportunidad de negocio, desafíos, la competencia y los logros alcanzados hasta ahora.

Además, el mismo día y en el marco del Demo Day, Dadlani apareció destacada en las pantallas de Times Square junto con los fundadores de las otras startups participantes.

Más allá de la exigencia, los balances para Lab4U fueron positivos y, según cuenta Dadlani, esa misma semana les llegaron varias ofertas de financiamiento. “Como ya habíamos recibido la inversión de Morgan Stanley, no estábamos en un momento de necesidad de levantar capital, pero nos juntamos con ellos y les agradecimos. Fue bueno, porque cientos de inversionistas nos tienen en su radar. Esperamos que sea menos difícil levantar capital cuando ya estemos preparados, porque nunca es fácil”.

El trabajo de Lab4U consiste en utilizar los teléfonos celulares y tablets como instrumentos de experimentación en laboratorios escolares.

Crecimiento corporativo

Otro de los puntos en los que Dadlani enfocó su pitch fue una de las novedades más recientes de la metodología de Lab4U, algo que han bautizado como Branded Labs. Si bien en un comienzo la startup implementaba directamente sus productos en colegios, también se ha ido asociando paulatinamente con otros colaboradores.

Es así como en Branded Labs distintas empresas diseñan en conjunto con Lab4U una experiencia científica asociada a su trabajo y enfocada en escolares, para poder acercar el trabajo que hacen a otros públicos.

Uno de los objetivos de este tipo de proyectos es poder acercar a los escolares a usos prácticos de la ciencia, para que los consideren más adelante al elegir un futuro laboral. Esto cobra especial importancia considerando que se estima que un 75% de los trabajos en 2050 estarán asociados al área STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), a pesar de que solo un 16% de los estudiantes están interesados en una carrera afín.

“Nuestra pregunta es cómo construir un puente donde tienes una gran necesidad y tienes una oportunidad donde los estudiantes no quieren entrar. Si nosotros no hacemos un cambio en la educación hoy día, no va a estar el talento necesario para cubrir los puestos de trabajo del futuro”, señala Dadlani.

Una de las primeras iniciativas en la línea de Branded Labs fue en México junto a Boeing, con quienes han desarrollado un laboratorio de física y aeronáutica. Otro ejemplo en ese país es con la cementera Cemex, con quienes realizan actividades que exploran la química detrás del cemento y sus diferencias con el concreto.

Precisamente el país azteca es uno de los puntos donde se enfoca el futuro desarrollo de Lab4U, que también ha comenzado a trabajar en Colombia últimamente. Por ahora, la prioridad de expansión está en esos dos países y dentro de Chile mismo, aunque no descartan comenzar a trabajar en nuevas locaciones en el mediano plazo.