Guías de Ciberseguridad Piensa Digital: Los peligros en las redes del hogar

Las estafas en la red, por mucho que avance la tecnología, se mantienen firmes mediante mecanismos ya conocidos: phishing, fraudes de soporte técnico, estafas de compras en línea —como la comunicada por Correos de Chile y Mercado Libre a principios de julio, realizada por SMS—, loterías y premios falsos, engaños de romance o citas en línea, inversión o donaciones benéficas. La lista podría extenderse, pero cuando se trata de los miembros del hogar, son estas las principales trampas que hacen los delincuentes.

Un reporte desarrollado por el FBI sobre los crímenes cibernéticos en 2022 establece que, por lejos, el phishing es el tipo de estafa digital más habitual: en los últimos cinco años se ha disparado con una variación de 1.040% respecto de 2018.

En ese sentido es relevante que los usuarios tomen medidas como mantener los dispositivos actualizados; esto permitirá que, a nivel de software, se activen parches de seguridad relevantes.

Otro punto muy importante tiene que ver con el uso de contraseñas seguras. Esto implica usar diferentes claves que tengan caracteres aleatorios, números, letras -mayúsculas, minúsculas- y símbolos. Una opción es usar un administrador de contraseñas para no olvidarlas y tener que estar recuperándolas de manera constante.

Las llamadas de spam y el phishing son una de las herramientas más utilizadas en las estafas a nivel doméstico.

Debido al creciente número de estafas, es relevante que los usuarios incorporen en todas las plataformas que puedan la verificación en dos pasos.

También hay que preferir usar conexiones de seguridad. Esto implica tener cuidado al usar wifi público. “Lo ideal es evitar hacer transacciones bancarias o información confidencial en accesos que no están cifrados. El uso de antivirus y antimalware permiten escanear los dispositivos y así poder detectar y eliminar posibles amenazas”, dice Francisco Guzmán, VP de Claro empresas.

Recomendaciones para niñas y niños

En cada hogar existen distintos riesgos para los diversos miembros. Los más pequeños, asiduos a videojuegos o incluso a redes sociales, pueden verse también afectados.

Luis Pedro Guarneri, gerente comercial y experto en ciberseguridad de Security Advisor, dice que la seguridad en línea debe ser especialmente importante para los menores de edad porque pueden ser más vulnerables ante diversas situaciones.

Existen fraudes en videojuegos y aplicaciones en las que los estafadores pueden crear plataformas aparentemente reales, pero que están estructuradas especialmente para hacerlos caer. “Lo que buscan en verdad es obtener información personas, como los nombres, direcciones o información de tarjetas de crédito”, dice el especialista.

En cuanto a las credenciales y medios de pago, en ocasiones los padres prestan estos recursos a sus hijos sin atención de dónde es que las ingresan o si son un sitio seguro.

Hay grupos de criminales que, aprovechando la proliferación de dispositivos tecnológicos, desarrollan aplicaciones orientadas hacia los más pequeños.

A estas se suman el phishing y estafas en redes sociales, en las que pueden pedir correos electrónicos o mensajes para que compartan contraseñas o información haciéndose pasar por amigos o figuras que les inspiren confianza. También están las trampas de sorteos y concursos falsos, engaños a través de suscripciones y compras en línea, sextorsión o ciberacoso.

Javier Linares, jefe de Seguridad e Innovación de Zenta Group, dice que los menores de edad son especialmente vulnerables en línea debido a su falta de experiencia y conciencia sobre los riesgos. Puede existir intimidación, hostigamiento o amenazas a través de redes sociales o mensajes en línea, o personas adultas que busquen establecer relaciones inapropiadas con ellos.

“Se debe fomentar la comunicación abierta y honesta con niños, niñas y adolescentes para que se sientan cómodos compartiendo sus experiencias en línea”, recomienda Linares, y luego sugiere el uso de “software de control parental para restringir el acceso a contenido que no debieran ver y supervisar su actividad en línea”.

Además, educarlos en cuanto a los peligros en línea y cómo proteger su información. A estas, Guarneri, de Security Advisor, añade el establecimiento de tiempos en línea.

Consejos para los adultos

Estar en casa, y al mismo tiempo estar sobreexpuesto a las redes, puede significar menos exposición a información actualizada. Más herramientas no siempre involucra mayor conocimiento. Los peligros son similares a los que puede exponerse un menor de edad, pero se suman otros específicos para los adultos.

Por ejemplo, están las estafas de trabajo desde casa, que pueden ser de forma telefónica, por correo electrónico o incluso por mensajes de texto, a través de los cuales se realizan supuestos reclutamientos y se solicita información.

Los fraudes de ventas en línea también son algo recurrente de ver hoy, especialmente en ciertas plataformas de e-commerce como Mercadolibre u otras internacionales que reembolsan compras. También hay perfiles de venta por Instagram sin intermediarios, en los que básicamente hay que confiar en que el vendedor dice la verdad.

En estas situaciones, dice Guarneri, los adultos pueden ser engañados por estos vendedores fraudulentos que ofrecen productos a precios muy bajos, pero que nunca entregan los artículos o envían productos de baja calidad.

El spam en redes sociales y el mailing, con criminales que usan "campañas" para enviar cientos de correos electrónicos dirigidos a ciertos usuarios en específico, son algunas de las principales trampas.

Estafas de correo electrónico, donaciones benéficas, contratos y servicios, entre otras, también son frecuentes. Esta última es cuando los usuarios contratan servicios para el hogar, sea reparaciones o mejoras, y pueden caer ante aquellos que piden pagos por adelantado y luego no aparecen.

Para situaciones de este tipo, es conveniente, en caso que aparezcan números de contacto, introducirlos a plataformas que permitan contrastar la información. Por ejemplo, Truecaller es una aplicación que identifica al remitente del llamado, pero también almacena en su registro comentarios o catalogaciones que hagan los usuarios.

A estos peligros que parecen más rudimentarios hay que añadir la existencia del ransomware, otra tendencia que va muy al alza, que involucra software malicioso que bloquea el acceso a los archivos del dispositivo y exige un rescate para recuperarlos.

Javier Linares, de Zenta Group, recomienza no hacer clicks en enlaces o descargas adjuntas en correos electrónicos sospechosos, verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar compras en línea, además de mantener copias de seguridad regulares de los archivos importantes para protegerse del ransomware.

A la verificación de autenticidad, se suman ser cautelosos con las diversas ofertas y ver si existen comentarios en la red social o sistema de e-commerce; también usar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta en línea, estar al tanto de las últimas estafas y técnicas utilizadas por los estafadores, entre otras.

Personas mayores: la alfabetización digital es clave

La educación digital, sea para adultos o pequeños, es siempre muy relevante. No sólo para tener conocimientos básicos de uso sino, también para poder tener nociones sobre qué hacer y qué no. En el caso de los adultos mayores, particularmente, los riesgos no son menores. Javier Linares dice que pueden ser objetivos de estafas en línea debido a su posible falta de familiaridad con la tecnología y la ciberseguridad.

Se pueden exponer a fraudes telefónicos y correos electrónicos, con estafadores que se hacen pasar por entidades oficiales para obtener información personal o dinero; también casos de suplantación de identidad, en los que criminales se encargan de crear de perfiles falsos o usan información personal para cometer fraudes. Además de una buena alfabetización digital orientada a la prevención, es ideal también configurar filtros de spam, bloqueados de llamadas no deseadas para así reducir las posibilidades o exposición a estos peligros.

A nivel de recomendaciones generales, hay que mantener siempre los softwares actualizados, usar contraseñas fuertes, generar más conocimiento sobre las trampas de la ingeniería social, levantar redes Wi-Fi seguras, habiitar autenticación de dos factores en cuantas cuentas se pueda y mantener copias de seguridad al día.