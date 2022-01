La nueva herramienta de Corfo y la Bolsa para inversionistas y startups

Hace un pocos años atrás el emprendimiento como lo conocemos no existía. Hoy día la situación es distinta y no cabe duda que Chile, de por sí, se ha transformado en un hub de innovación. Diversas iniciativas, startups y scaleups, han dado que hablar en el último tiempo y han continuado su expansión alrededor del continente. El caso de NotCo no es novedad, pero cada paso en su camino, al igual que Cornershop, Betterfly, entre otras, mantienen a la ciudadanía pendiente de su avance. Con eso en mente, han aparecido distintas instancias para ayudar e impulsar a negocios locales y que potencialmente puedan dar este salto.

ScaleX Santiago Venture Exchange, iniciativa de la Bolsa de Santiago y Corfo, es quizás una de las más recientes y que daría sus primeros pasos durante el primer trimestre de 2022. En su primer año, la proyección es poder apoyar entre 5 a 10 startups y las distintas iniciativas locales y de la región podrán recibir apoyo de hasta unos US$3,7 millones (UF 100.000). En la organización han notado interés por parte del ecosistema local y ya más de 200 startups y más de cien inversionistas se han registrado en el sitio web de la iniciativa.

Como el mercado tendrá un formato digital, la plataforma será parte fundamental del proceso. Sumado a esto, Corfo entregará un subsidio para el cofinanciamiento, para que así los emprendimientos puedan cubrir los costos de inscripción.

Según comenta Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, llevan trabajando con la Bolsa desde hace un año atrás en ver cómo podían implementar una fórmula para apoyar el financiamiento, crecimiento y consolidación de la startups ante el actual escenario local.

Startups como Buk, Betterfly o Políglota, entre otras tantas, han sido apoyadas por Corgo. Mientras, algunas de estas iniciativas han logrado tocar la valorización de entre US$300 millones y US$1.500 millones.

Al conocer la Norma de Carácter General N°452 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) -emitida en febrero pasado- se dieron cuenta que era ese el mecanismo para crear un nuevo mercado alternativo y el 31 de agosto pasado ingresaron el Reglamento Bursátil para Emisores Exceptuados de Inscripción, aprobado luego por la CMF el 19 de noviembre. “Este será un factor de cambio para el ecosistema chileno, convirtiéndose en una puerta de entrada para que sean cada vez más las startups e inversionistas que nos elijan para surgir e impactar en el mundo”, asegura el ejecutivo.

Pero, ¿Quiénes pueden participar en ScaleX? Principalmente Scaleups, que son empresas con un alto componente tecnológico y que crecen al menos un 20% anual. Y de esas sí que hemos tenido en el último tiempo. NotCo y Fintual son quizás algunos de los ejemplos locales más significativos. Y cada vez se suman más. En el caso de los inversionistas, los que quieran participar tendrán que asegurar activos iguales o que superen los UF 10.000.

“El ecosistema chileno de emprendimiento e innovación ha dado importantes pasos en el último periodo y ha logrado posicionarse a nivel mundial, con empresas que hemos apoyado a dar un salto exponencial en los últimos dos años”, dice Terrazas, mencionando a Betterfly, Buk, NotCo, Políglota, entre otras tantas, algunos logrando tocar la valorización de entre US$300 millones y US$1.500 millones.

El éxito de iniciativas como NotCo, Betterfly, Meliuz y Cabify ha ayudado a que el portafolio de Corfo, a través de Start-Up Chile, aumente su valorización.

En ese sentido, Terrazas afirma que el crecimiento “nos ha posicionado como uno de los mejores países para emprender en Latam y ha sido un gran aporte para nuestra economía”, dado que a pesar que las startups representen el 1% de las empresas que se crean, dan el 40% de los nuevos empleos que surgen. Como contexto, dice que desde Corfo, a través de Start-Up Chile, han apoyado a más de 2.283 iniciativas provenientes de 88 países, logrando aumentar la valorización del portafolio con respecto a 2019 en un 172%, acercándose a los US$6 mil millones. Y justamente es por el éxito de firmas como Betterfly, NotCo, Meliuz y Cabify. “Y de la mano de ScaleX, Chile tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en el próximo hub de inversión y emprendimiento de Latinoamérica”, afirma.

Actualmente están en plena fase de desarrollo y esperan que el mercado esté operativo durante el próximo trimestre. Dentro de los pasos que vienen, apunta Terrazas, esperan la aprobación por parte del Directorio de la Bolsa del funcionamiento del mecanismo de Patrocinadores, ajustes necesarios en los sistemas transaccionales para que puedan funcionar para el mercado Scalex, y la habilitación de las plataformas que permitirán el uso del portal digital de esta iniciativa. Este modelo de Patrocinadores, explica Andrés Araya, gerente de Clientes y Negocios de la Bolsa de Santiago, se podría concretar para enero próximo y consiste en instituciones que ayudarán a las startups interesadas a valorar su idoneidad para incorporarse a ScaleX, revisando el cumplimiento de los requisitos de incorporación al mercado, asesorándolos en el cumplimiento de obligaciones que corresponderán durante el proceso de inscripción y listing en el mercado.

Para el diseño de ScaleX tomaron como referencias a BME Growth en España y AIM en Inglaterra, pero Araya explica que han trabajado junto a inversionistas, abogados, emprendedores y distintas organizaciones, para así poder crear una experiencia y servicio que cumpla con las expectativas del ecosistema emprendedor. Pero también para entregar la confianza que el inversionista de capital de riesgo necesita.

Con respecto a los actuales desafíos que vive el emprendimiento a nivel nacional, el ejecutivo plantea que las iniciativas nacionales deben tener la capacidad de adaptación suficiente como para poder trabajar y generar crecimiento con un emprendimiento en un entorno que cada vez cambia más rápido y es más variable. “Como siempre, la creatividad y la innovación en tecnología van a ser muy importantes en la generación de valor y crecimiento para el emprendimiento nacional”, afirma Araya.

Si bien en un inicio afirmaron que pretendían impulsar entre cinco y diez scaleups, Araya dice que la cifra es totalmente escalable y sin un límite anual. “Es similar a lo que es el modelo de funcionamiento de los mercados en general, porque lo que el número dependerá totalmente del interés de las startups en la iniciativa y el apetito que exista por los inversionistas en este nuevo segmento”, propone.

¿Por qué es bueno que surjan instancias como estas? Araya responde. Basado en la experiencia internacional y estudios relacionados a los Mercados Alternativos por parte de la World Federation of Exhanges, el crecimiento es el valor más buscado por los emisores de este tipo de mercados. “Por eso creemos que ScaleX puede generar valor para las startups de distintos rubros en esta búsqueda general del crecimiento económico, y de igual manera, la diversificación de inversionistas y un financiamiento competitivo pueden impulsar al rubro que sea y que se considere una startup apta para este modelo”, acota.