La plataforma para ofrece trabajos de calidad a profesionales de la tecnología

¿Dónde encontrar a un diseñador o programador? Esa era la pregunta que constantemente recibían Sergio Nouvel y Jorge Rodríguez cuando trabajaban como consultores de tecnología en Continuum, una consultora de negocios especialista en banca, salud y educación. Fue ahí donde vieron que existía la necesidad de conectar profesionales tech con empresas que los necesitaran. Rodríguez creó un pequeño sitio web y fue el primer paso para Get on Board, la plataforma que hoy conecta a más de 200 mil profesionales con más de 9 mil startups y empresas del área tecnológica en el mundo.

“Después a poco andar me sumé al proyecto”, cuenta Sergio Nouvel cofundador y CEO de Get on Board. “Nos dimos cuenta que valía la pena hacer algo más. Era una realidad que no solamente estaba pasando en Chile, sino que en varios países. Nos empezamos a encariñar con el proyecto y así empezamos a desarrollarlo, hasta que llegó un momento en que era un producto que se podía vender”, añade.

La plataforma funciona tanto para profesionales como para empresas. Los primeros pueden registrarse de manera gratuita, seleccionar áreas de trabajo de su interés y así el sitio les muestra las ofertas laborales. Por su parte, las empresas deben crear un perfil con el nombre de la compañía, y así acceden a distintos planes de suscripción para anunciar sus puestos de trabajo.

Sergio Nouvel, cofundador y CEO de Get on Board.

El propósito de Get on Board era diferenciarse de los cientos de portales de empleo que ya existen y que, a juicio de ellos, no siempre son transparentes en las ofertas. “Nosotros moderamos todos los avisos de empleo que salen en la plataforma, todos son filtrados por seres humanos, por estándares de calidad, salarios, para que haya coherencia entre lo que piden y ofrecen, que los cargos estén bien descritos, que hablen de la empresa. Nadie más hace esa curatoría, y nosotros la hacemos porque sentimos que se sigue necesitando ese enfoque en la calidad”, explica Nouvel.

El crecimiento de Get on Board fue lento, asegura Nouvel. El experimento comenzó en 2011, cuando aún trabajaban en Continuum y poco a poco fueron logrando añadir clientes. “Nos demoramos varios años en que el experimento se graduara y pasara a ser una startup que funcionara, a la cual estamos dedicados full time”, dice su CEO.

Una de las instancias que los ayudó a acelerar el proyecto fue 500 Startups San Francisco, donde participaron entre 2019 y 2020. Allí ampliaron sus horizontes y redes de contacto justamente antes de la pandemia, donde el trabajo remoto explotaría y su plataforma se volvería aún más interesante dentro del rubro.

“Incluso eso sucedió tarde, pero fue en el momento correcto porque ya teníamos algo que estaba listo para empezar a crecer mucho más aceleradamente. Desde que entramos a la aceleradora justo vino la pandemia y esos dos factores nos pusieron en una buena posición para escalar”, reflexiona hoy Nouvel.

Remoto en pandemia

Si bien muchos de los empleos que se pueden encontrar en Get on Board tienen su sede en Chile, existen oportunidades en otros países, como Argentina, Colombia, México, Perú y Estados Unidos. “En todo el mundo hay una escasez de talento en tecnología y están las empresas peleándoselos. Hace cuatro años atrás eran las start up las que se daban cuenta de esto, pero hoy en día es algo generalizado y tienes corporaciones gigantes que están abiertas a contratar en remoto hacia afuera justamente por eso”, dice Nouvel.

Fue precisamente con la pandemia que la oferta remota aumentó. Las cuarentenas obligaron a que el trabajo se realizara de modo remoto e incluso que algunas compañías decidieran quedarse trabajando en ese formato tras el regreso a las oficinas. En el caso de Get on Board, si antes de la pandemia un 20% de las ofertas de empleo eran remotas, hoy llegan a un 50% en la plataforma.

“Al inicio de la pandemia pusimos todos los empleos remotos en Get on Board de manera gratuita, que es un beneficio que sigue existiendo, obviamente con empleos que son genuinamente remotos para todo el mundo y que estén abiertos a contratar personas de cualquier país. Eso sirvió como un empuje bastante fuerte porque se corrió la voz y fue una gran manera de traer nuevas compañía”, cuenta Sergio Nouvel.

Sin embargo, el trabajo remoto es algo que Get on Board viene promoviendo desde mucho antes de la pandemia. Ellos mismos han trabajado en esta modalidad desde 2013: Nouvel vive en Perú y su socio, Jorge Rodríguez, en Miami. “Así es como va a trabajar la industria tecnológica y tenemos empezar a plantar banderas en los distintos países y permitir esta interacción a través de las fronteras”, sintetiza el fundador de la plataforma.

Profesionales tech en Chile

Con tantos años dentro de la industria, Sergio Nouvel tiene más que claro el escenario laboral en el área tecnológica en Chile y la región. Si bien dice que alguna vez el problema fue visibilizar a estos profesionales, hoy el problema es derechamente la escasez de ellos.

“El tema es que las empresas necesitan gente senior y esa es gente que para que hoy sea senior tiene que haber entrado a estudiar hace cuatro, cinco o más años atrás’', explica. Y aunque hay varios de esos profesionales, falta que alcance el nivel de experiencia que requieren las empresas.

A pesar de este problema, Nouvel ve un buen escenario a futuro. “Están pasando cosas muy interesantes en Chile y Latinoamérica, una es que están explotando la cantidad de startups y también la cantidad de financiamiento que están recibiendo. Eso aumenta la demanda por talento y también le da más oportunidad a las personas, sepan o no inglés, ya que cada vez hay más startups latinas”, dice.

Sin embargo, también las empresas deben adaptarse. Según Sergio Nouvel, es importante que las compañías estén dispuestas a contratar profesionales y entrenarlos para que ganen experiencia a través de mentorías u otras instancias. De esta manera el futuro del rubro laboral tech solo irá viento en popa. “Todo lo que está pasando hoy solo se va a masificar más porque van a haber más profesionales senior en un futuro pero también más startups y más empresas tecnológicas”, determina.