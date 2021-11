Los celulares que servirán para usar la tecnología 5G

Cada vez que aparece una nueva generación de redes móviles, se produce un cambio sin vuelta atrás. Desde los primeros teléfonos celulares, que permitían solo transmitir voz, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Mensajes de texto, navegación por internet y alta velocidad de transferencia de datos son solo algunas de las características que se han ido sumando en cada generación y que, durante el próximo año, entregarán más posibilidades a los usuarios.

La quinta generación de redes móviles, en pocas palabras, no hará más que multiplicar los canales de información y eso permitirá la mayor conexión de distintos dispositivos. Por eso mismo, los usuarios podrán aumentar la velocidad de navegación y la utilización de internet será algo casi instantáneo, llegando hasta los 10 gigas por segundo. Empresas e industrias, gamers, programadores, el IoT, entre otras tantas, se verán beneficiados. Eso sí, para poder utilizar la red, los móviles tendrán que contar con la tecnología.

Acá te contamos algunos modelos de celulares en los que se podrá navegar a alta velocidad.

Familia iPhone 13

Son el más reciente lanzamiento de Apple y se incluyó nuevamente su compatibilidad con la red 5G, algo que ya venían haciendo desde su línea 12. Los iPhone 13, en sus distintos modelos (13, Mini, Pro y Pro Max), salieron a la venta recientemente en el país y se han visto afectados por la escasez mundial de chips que afecta a las distintas industrias, e incluso habrían optado por reducir su producción de nuevos modelos de iPad para privilegiar la producción de teléfonos móviles.

Los modelos Pro y Pro Max, en combinación con el 5G, pueden resultar más que atractivos. Estos, de entre los nuevos lanzamientos, vienen con ProMotion, que es una tecnología adaptativa que le permite a estos equipo alcanzar tasas de refresco hasta los 120 Hz en pantalla. Es uno de los cambios que más se esperaba para la totalidad de su nueva línea, pero se mantuvo solo en estos dos teléfonos. De todas maneras, una tasa de refresco veloz, junto a esta nueva generación de redes móviles, transformará la experiencia de los usuarios y no solo será una navegación más fluida, sino que también mejorará la interfaz visual.

Dada la tecnología que ha comenzado a implementar Apple y sus nuevas actualizaciones y sistema operativo, son por lejos los aparatos más seguros y que, con la nueva generación de redes móviles, los usuarios podrán navegar sin correr riesgo alguno.

iPhone 13 Pro y el modelo Pro Max incluyen ProMotion, una tecnología adaptativa que permite a las pantallas de los equipos llegar a tasas de refresco de 120 Hz. Junto a la tecnología 5G, los usuarios llevarán su experiencia de uso a otro nivel.

Precio y calidad de Xiaomi

El de Xiaomi es un caso que hay que tomar con cuidado. La compañía, considerada el Apple Chino, es una verdadera máquina de lanzamientos, al momento de referirse a nuevos modelos de teléfonos móviles. Por ejemplo, en abril lanzaron en Chile los modelos Mi 11 Lite con 4G y, en septiembre pasado, la compañía sumó el modelo Mi 11 Lite 5G NE, lo que de todas maneras es un factor a considerar, porque la empresa siempre está en constantes cambios y los ejemplares salidos al mercado nunca son los definitivos. Luego vino en mayo el modelo Mi 11 y el Mi 11 Ultra, junto a otro sinnúmero de estrenos en menos de un año.

De todas maneras, en cuanto a 5G y calidad se refiere, algunos modelos de la compañía apuntan a ir un poco más arriba. Por ejemplo, el año pasado insertaron sus modelos Mi 10T y Mi 10T Pro, que llegaban a los 144 Hz, por arriba de los modelos más recientes de Apple, e incluían ya tecnología 5G. Este año, a los modelos de Mi 11 sumaron los modelos 11T. El apellido “T” en la empresa implica tomar el ejemplar anterior, reducir la calidad de alguna de sus características y añadir otras. Por ejemplo, el Mi 11 cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, y lo mismo el 11T, pero suma además un refresco táctil de 240 Hz. También añade un sistema de refrigeración por cámara de vapor, y que mantiene controlada la temperatura del aparato y que es una de las constantes caídas de la firma. Eso sí, para hacer eso, recurrieron a quitarle capacidades a la cámara frontal y trasera.

De acuerdo a AnTuTu, software chino de benchmark, el mejor teléfono de la línea Mi este mes es el Mi 11 Ultra, seguido por el Mi 11i. Pero otros modelos presentes en Chile también serán compatibles con 5G, como el Redme Note 9T, Mi 10 T Lite, Mi 10 Lite 5G, Mi 11 Lite 5G, entre otros.

El Xiaomi Mi 11 Ultra es considerado uno de los mejores modelos de la compañía lanzados recientemente.

Especiales para el público gamer

De acuerdo a distantes estimaciones, un 40% de la población global juega videojuegos en sus dispositivos. Y, de hecho, muchos aseguran que una de las deudas más grandes de algunos de los gigantes tecnológicos, como Apple, era orientar su productos hacia la audiencia gamer. O al menos incluir prestaciones que llamaran a estos usuarios. Quien haya prestado atención habrá notado que la compañía, para sus más recientes lanzamientos y eventos transmitidos por internet, utilizó ejemplos en su mayoría con videojuegos. Evidentemente la tecnología ProMotion es llamativa, porque para ocupar alguno de estos programas de necesitan altas tasas de refresco y fluidez, además de equipos que no se sobrecalienten por el uso, y que es uno de los grandes conflictos.

En ese sentido, el 5G ayudará a los usuarios. Ya no solamente juegan en las consolas o en PC, sino también en sus dispositivos móviles. Gracias a las bondades del crossplay entre plataformas -que le permite a usuarios jugar con aquellos de otros sistemas-, se hace fundamental además de una conexión, un equipo que sea eficiente y pueda soportar las características de un juego. No solamente se permitirá jugar en línea, así como ya se puede hacer hoy en día, sino tener una transferencia de datos mucho más fluida y de mayor eficiencia, para así mejorar la experiencia de uso.

Según el ranking AnTuTu más reciente, el Nubia Red Magic 6 Pro es el mejor en cuanto a desempeño e incluye conectividad 5G. Un poco más abajo queda el Realme GT 5G en su versión global. Otra de las alternativas, pero un poco más económica y que funcionará en Chile con la nueva red móvil, es el Poco M3 PRO 5G.

Realme GT 5G es uno de los móviles para público gamer mejor valorados.

Samsung Galaxy

Es por lejos uno de los competidores de Android más fuerte. Su Samsung Galaxy S21 Ultra es uno de los equipos que cuenta con conectividad 5G incorporada, y que replica su Galaxy S21 y Plus. Otros de los modelos de la coreana que tiene esta tecnología, eso sí ahora en la gama alta, son los Z Flip3 5G, Galaxy Fold 2 y Fold 3, los equipos plegables de la compañía. La gran ventaja, dijo la empresa tras su lanzamiento, es que son los primeros teléfonos inteligentes plegables que tienen resistencia al agua, por lo que además de buena conectividad, batería y otras características, entregan el doble seguridad, por ejemplo, en caso de viaje o lluvias. Lo mismo con sus dispositivos A22, A32 y A52s 5G, que entran dentro de la gama premium con esta nueva generación de redes móviles, igual que su Note20 Ultra 5G.

Se podría pensar, dado el amplio catálogo de la firma, que son más los dispositivos con 5G incorporado, pero mediante se masifique la tecnología, se tornará casi un requisito contar con ella durante los próximos años. Cada vez serán más los usuarios que opten por privilegiar su experiencia en línea con el mayor flujo de información que permite la siguiente generación de redes móviles.

El Samsung Galaxy Z Flip3 es uno de los teléfonos de la compañía surcoreana que trae incorporada la tecnología 5G.

Entre la polémica

Huawei ha estado envuelta en una serie de polémicas en los últimos años. Desde el bloqueo en Estados Unidos, hasta el bloqueo que realizó el Reino Unido a la participación de la compañía en la implementación de las redes 5G de ese país. Muchos dicen que, tras la creciente tensión entre EE.UU y China, existe preocupación por la firma. Y la otra preocupación es que el gigante asiático podría, como hay países que están haciendo la transición a la nueva generación de redes móviles, tener la capacidad de espiar o interrumpir las comunicaciones en caso de existir un mayor conflicto en el futuro.

Fuera de eso, existen equipos Huawei en el país que podrán utilizar servicios 5G, como el P40 Pro, Mate 40 Pro y el plegable Mate Xs. La de Huawei es una guerra que no se detiene. Desde la crítica de los usuarios a sus equipos, que los llevó a realizar una serie de mejoras, hasta el tener que crear sus propios servicios (no cuentan ni con Gmail, YouTube, y otros sistemas de la compañía). A pesar de eso, su desarrollo de equipos no ha cesado y algunos de ellos incluyen 5G. De hecho, uno de sus más actuales lanzamientos, el No 9 y 9 Pro fueron lanzados en 4G y no en la más reciente tecnología.

Existen otras compañías, como One Plus, Motorola y Vivo que completan la lista, pero cada vez más irán llegando más equipos de este tipo.