A días de su última polémica, embajador Velasco recibe a delegación parlamentaria, integrada por críticos de su gestión

El lunes de la próxima semana una delegación política encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), aterrizará en Madrid, España, para realizar una gira de cuatro días con el objetivo de estudiar la legislación que dicho país ha realizado sobre Inteligencia.

La intención de la delegación, que incluirá a parlamentarios del Senado y la Cámara, será rescatar toda la experiencia que tienen en España en torno al tema, en el contexto de las próximas discusiones legislativas que se avecinan en el Congreso Nacional.

En los próximos meses, el Ejecutivo y el Poder Legislativo tendrán que sacar adelante iniciativas contenidas en el fast track de 32 proyectos, que se vinculan directamente con materias de Inteligencia.

Por ejemplo, las propias reformas al Sistema de Inteligencia y al Subsistema de Inteligencia Económica (para prevenir el lavado de dinero). Además, dentro de la delegación también plantean como prioridad la discusión sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), tema que está hoy en manos del Senado y que podría ser abordado informalmente en las conversaciones en Madrid.

Dentro de la delegación, que retornará el jueves a Chile, tienen asumido que, a su llegada a España, los recibirá el embajador del gobierno del Presidente Gabriel Boric en Madrid, Javier Velasco (Frente Amplio).

El agente diplomático en Madrid, quien es parte del círculo de amigos del Presidente, acaba de protagonizar una nueva polémica, lo que generó una ola de críticas de legisladores, incluso, algunos exigiendo su salida. En el encuentro “Gestión de marcas en entornos complejos geopolíticos y económicos”, realizado en Madrid el 12 de junio, organizado por la consultora MSH Global, Velasco invitó a empresas españolas del sector Defensa a invertir y proveer armamento a Chile ante el eventual vacío que dejaría la decisión del gobierno de limitar los negocios con Israel, producto del conflicto en Gaza.

Este incidente le valió un segundo llamado al orden por parte de la Cancillería, donde admitieron que sus expresiones fueron desafortunadas. Pese a ello, Velasco fue ratificado en su cargo.

En la lista de parlamentarios que viajarán a Madrid figuran los senadores Iván Flores (DC), Paulina Vodanovic (PS), José Miguel Durana (UDI) y Kenneth Pugh (RN).

De ellos, uno de los más críticos del papel de Velasco fue Flores, quien preside la Comisión de Seguridad del Senado, quien incluso sugirió que el embajador diera un paso al costado. “Espero que el embajador Velasco no se asome en nuestras reuniones (en este viaje a España), porque si no, la puede embarrar y no queremos más desaguisados en temas tan delicados como seguridad, por favor, señor Velasco no llegue”.

Por la Cámara, en tanto, acompañarán a Monsalve los diputados Francisco Undurraga (Evópoli), Jorge Brito (RD), Carmen Hertz (PC), Leonardo Soto (PS), Stephan Schubert (Republicano) y Álvaro Cárter (UDI).

Si bien los diputados oficialistas como Brito, Hertz y Soto fueron parte de las voces que trataron bajar la tensión a la última polémica de Velasco, los representantes de la oposición que integran esta delegación fueron severos en su reproche. De hecho, el diputado Undurraga, como presidente de la Comisión de Defensa, citó a la ministra de la cartera, Maya Fernández (PS), y al canciller Alberto van Klaveren a dar explicaciones por los dichos del embajador en España.

Historial polémico

En 2022, Velasco ya había protagonizado al menos tres polémicas. Una de ellas por haber señalado que las políticas de los gobiernos democráticos “profundizaron la desigualdad” en los últimos 30 años. Esa frase generó molestia en el PS y PPD, y motivó una respuesta del expresidente Ricardo Lagos, ya que los datos muestran que la desigualdad disminuyó respecto de la dictadura.

Los otros dos episodios de 2022 corresponden a fotografías subidas a redes sociales en las que muestra un banquete con langostas y otra en la que aparece a bordo de un automóvil, presuntamente diplomático, con las piernas de su pareja apoyadas en su regazo.

Estas dos últimas escenas motivaron que La Moneda lo llamara, por primera vez, “al orden y a la prudencia”.

Además, el 31 de enero de 2024, el embajador se ausentó de la tradicional recepción anual que realiza el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz a todo el cuerpo diplomático acreditado en España, por encontrarse de vacaciones.

Experiencia española

Más allá del morbo que genere en algunos la presencia de Velasco en esta gira, la idea de la comitiva es reunirse con representantes del Centro Nacional de Inteligencia y con el Ministerio del Interior de España.

Desde el Ejecutivo, además de Monsalve, estarán presentes los asesores de la Subsecretaría del Interior, Alejandro Urquízar (PC, jefe del departamento de crimen organizado de la entidad) y la integrante del gabinete del socialista, Lesly Covarrubias. Además, también viajará un asesor del Ministerio de Defensa que lidera Maya Fernández (PS), Luis Correa.

Sobre el viaje, la senadora Vodanovic, también presidenta del Partido Socialista, manifestó a La Tercera que “nos hemos integrado a una visita que hará el subsecretario Monsalve a España para conocer el equivalente a la ANI de Chile. Es una interesante oportunidad para conocer un sistema que resguarda las garantías de las personas en un régimen democrático, pero a la vez viabiliza un sistema de inteligencia que permita afrontar las problemáticas actuales”.

En tanto, Durana agrega que “es importante conocer la experiencia internacional, en especial España, que ha podido controlar a los grupos terroristas que tanto daño le causaron a ese país”.