Jadue presenta programa de gobierno y asegura que “acá no hay olas estatizadoras ni de expropiación”

Fin al sistema de AFP, retiro del 100% de los fondos de las cuentas previsionales, impuesto permanente a los altos patrimonios, royalty a los recursos naturales y fin al Crédito con Aval del Estado, entre otras, son algunas de las propuestas contempladas en el programa de gobierno del candidato presidencial de Partido Comunista, Daniel Jadue.

Este fue presentado en una actividad que se transmitió vía telemática y en la que participaron casi 400 personas como el constituyente de la Lista del Pueblo, Francisco Silva, la diputada Camila Vallejo, el expresidente del Partido Socialista Gonzalo Martner, el poeta Raúl Zurita, la actriz Ana María Gazmuri y la legisladora Marisela Santibañez quien condujo la transmisión

Según explicó el alcalde de Recoleta, el costo total del programa está evaluado en 11,2 puntos del PIB, el que se financiará con una reforma tributaria entre el 8 y 10 puntos del PIB, entre otras medidas.

Consultado sobre este tema, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que “cada candidato está presentando su programa. En democracia eso es lo que corresponde. Y será la gente la que evalúe esos programas. En este tiempo cada candidato también tendrá que explicar cuáles son las implicancias de aquello, cómo va a lograr cumplir con su programa”. Además agregó que “si alguien no quiere un sistema, tendrá que explicar cuál es el sistema alternativo para que las personas tengan pensiones dignas que es una de las demandas más sentidas”.

Descarta ola “estatizadora y de expropiación”

Consultado por una eventual estatización de los servicios básicos, el aspirante del PC a la presidencia contestó que “no está contemplada la estatización de los servicios básicos. Está pensado que en nuestro proceso, al menos en la primera etapa, los énfasis están puestos en cambiar el modelo de desarrollo”.

Sin embargo, aclaró que “hay reformas con la relación que tenemos con los recursos naturales: el agua pasa a ser un bien nacional de uso público y se cambia la institucionalidad y la forma en que asegura esto”. También dijo que “vamos a diseñar una nueva ley de concesiones poniendo reglas claras para que sea más eficiente y eficaz el uso de los recursos públicos”.

“Tenemos que tener claro que en cuatro años no podemos hacer todas las reformas que quisiéramos. Tampoco estamos en la tesis de pensionar el sistema. Las cosas que han funcionado bien, que sigan haciéndolo. Y las que no, las vamos a modificarlas radicalmente. Acá no hay olas estatizadoras, olas de expropiación como van a tratar de instalarlo”, comentó.

Jadue también sostuvo que “nuestro principal desafío será, una vez llegada a La Moneda, entregarle la continuidad a un segundo gobierno de nuestra misma coalición de manera de asegurar que estas transformaciones, que sin duda no hablan de un proyecto, sino de un trayecto, de una dirección en la cual nos vamos a mover, y esa dirección es la dirección del estado pluniracional y multicultural, del Estado feminista y paritario, del Estado de enfoque de derechos sociales y por sobre todo de un país”.

Fin a las AFP y retiro del 100% de los fondos

El programa del candidato PC propone un sistema de seguridad social basado en el concepto de “escalera de seguridad social”. Esto permitirá mejorar las pensiones de 2.2 millones de jubilados en un promedio de un 53%.

Se propone, además, una pensión básica universal, que corresponda al 75% del sueldo del afiliado. Junto con lo anterior, se permitirá el retiro del 100% de los fondos de las cuentas.

Al ser consultado sobre este tema, el alcalde sostuvo que “nosotros estamos planteando un sistema de pensiones en donde las AFP no juegan absolutamente ningún rol. Es un sistema contributivo, con la escalera de seguridad social que plantea la OIT, es un sistema de reparto corregido, y efectivamente los fondos de las AFP y las AFP las podrá utilizar el que quiera y podrán hacer con ello lo que quieran”.

Sobre esto último, agregó que los afiliados podrán “traspasar su dinero al sistema nuevo, mantener o retirar”. “Es una decisión que toman los dueños de los fondos. Pero en el sistema de pensiones nuestro, no juegan ningún rol (las AFP).”

Royalty permanente a los recursos naturales e impuesto a los altos patrimonios

La reforma tributaria propuesta por Jadue, establece un royalty minero a los recursos naturales y fin a los privilegios tributarios.

Esta reforma, explicó el alcalde busca recaudar entre 8 y 10 puntos del PIB.

Además, sostuvo Jadue, “se modifican los tramos superiores del impuesto a la renta. Se desintegra el sistema para las empresas mayores, se instala el royalty e impuesto a los super ricos y se eliminan las extensiones y se combate de manera seria la elusión y la evasión”.

Respecto al impuesto a las altas fortunas, desde su equipo explicaron que “va a ser permanente. Se va a aplicar sobre fortunas por encima de 5 millones de dólares a una tasa de 2,5%. Solamente en fortunas sobre 5 millones de dólares netas, estamos excluyendo a las deudas en el cálculo”.

“Al ser permanente hay un montón de medidas asociadas que va a permitir mejorar la recaudación: un impuesto patrimonial obliga a proveer información a SII no sólo de los flujos de ingresos sino que también de los niveles de stock, del capital, del valor de la riqueza. Eso facilita mucho la recaudación por parte de impuestos internos”, sostuvieron.

Fin al CAE y gratuidad al 100% de los estudiantes de carreras técnicos y profesionales

La propuesta del candidato también plantea el fin al CAE, terminar con el lucro en la educación y ampliar la gratuidad universitaria para estudiantes de educación superior técnica y profesional estatal a un 100%.

Aumento de sueldo mínimo, disminución de la jornada laboral, refundar policías y aborto legal hasta 14 semanas

En otras cosas, el programa de Daniel Jadue, propone entregar mayores atribuciones a los municipios, llevar adelante todas las iniciativas populares de Recoleta a políticas públicas, impulsar el Sistema Nacional Integral de Cuidados, remunerar el trabajo doméstico e incrementar el sueldo mínimo a $576 mil pesos en cuatro años.

El documento, que estará disponible en la web del candidato, también propone una reducción de la jornada laboral a 40 horas con miras a llegar a 36 horas.

En materia de seguridad, el programa busca refundar las policías y se propone que estas subordinen su actuar administrativo y operativo a la autoridad civil y se reemplacen las unidades actuales de control del orden público por personal formado y comprometido con el respeto a los derechos humanos.

La propuesta también plantea el aborto legal hasta las 14 semanas de gestación, legalización de la marihuana, terminar con las zonas de sacrificio, establecer un Estado Plurinacional, recuperar el agua, reducir Ministerios, una agenda cero corrupción, plebiscitos revocatorios, reconocimiento de las diversidades sexuales, entre otras tantas propuestas que debiesen ser ahora parte de un proceso participativo para sus modificaciones.