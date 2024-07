Alcalde Vodanovic (FA): “No entendería que veto del gobierno no incluya multas a todos quienes incumplan voto obligatorio”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió esta noche a diversos temas de la contingencia nacional, incluyendo el veto con que el Ejecutivo busca reponer las multas al voto obligatorio para quienes no asistan a sufragar, en el marco de la discusión de la reforma electoral que busca extender a dos días las elecciones del próximo 27 de octubre.

En este sentido, el representante del Frente Amplio, en declaraciones a CNN Prime, destacó que “no entendería” que el veto del gobierno no incluyera una multa para todos quienes estén obligados a sufragar, incluyendo a los extranjeros.

Esto, luego de que inicialmente, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, afirmara que el veto que enviará el Presidente Gabriel Boric excluirá a los extranjeros de la multa, ya que dijo que se establecería para los “ciudadanos” y no “electores”, como decía el mensaje presidencial original. Sin embargo, el pasado viernes Elizalde evidenció un cambio en sus declaraciones y se abrió a buscar un consenso en la materia, lo que -indicó- se hará a través de una ronde de conversaciones con las distintas bancadas y partidos con el fin de construir un acuerdo mayoritario.

Consultado si le costaría entender un veto del Ejecutivo que no incluya una multa para todo quien no cumpla con el voto obligatorio -y si esto podría corresponder a un cálculo político ya que las encuestas indican que los extranjeros son más propicios a votar por la derecha, el alcalde Vodanovic indicó que “me costaría mucho entenderlo, porque para mí más que un cálculo electoral, eso tiene que ver con convicciones profundas y yo siempre he creído que la democracia la debemos fortalecer con más participación y para mí el voto es una obligación, es un deber, tenemos que propiciarlo de esa forma y me parece que no multar a quienes no votan es abrir la puerta a un voto que en la práctica es voluntario”.

“Y más allá de que eso me convenga o no mi próxima elección prefiero abrazar mis convicciones y empujar a que la mayor parte de la ciudadanía vote, participe, y bueno, si nos va mal tendremos que afinar la brújula de cómo estamos haciendo política, pero no disminuir la participación”, agregó.

“Yo espero que un sector de la política chilena que peleó tanto por reponer el voto obligatorio se mantenga consecuente con esos principios”, destacó el jefe comunal.

Cárcel de alta seguridad en Santiago

En la ocasión, el alcalde Vodanovic se refirió además a los alcances de la batería de medidas anunciadas por el Ejecutivo para aumentar la seguridad en la Región Metropolitana, incluyendo la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad que estaría emplazada en la comuna de Santiago.

En este sentido, fue consultado por las críticas realizadas por la alcaldesa de esa comuna, Irací Hassler, quien fustigó al Ejecutivo por querer construir una nueva cárcel en su territorio.

Al respecto, sostuvo que “claramente ningún alcalde se va a poner contento con eso. Es normal que los alcaldes y alcaldesas defendamos los intereses de nuestras comunas, básicamente es el deber que tenemos con los vecinos que representamos, pero también a veces nos toca entender, con mucho dolor, que hay un gobierno que no está solamente velando por los intereses de una sola comuna, sino que tiene que velar por un interés que es más global”.

En este sentido, agregó que “hoy Chile y la Región Metropolitana si requieren de la construcción de una cárcel de alta seguridad. ¿Me gustaría tenerla en Maipú? Claramente no, y cualquier alcalde a quien tú le preguntes esto te va a responder lo mismo, pero la ciudad lo necesita y a veces uno tiene que saber recibir malas noticias”.

Sobre las palabras de la alcaldesa Hassler, quien aseguró que Santiago no está disponible para convertirse en una “zona de sacrificio”, Vodanovic señaló que “creo que hay hartas comunas más postergadas que Santiago en la RM y tampoco le voy a dar consejos de qué hacer a la alcaldesa Hassler. Quizás si a mí me tocara una situación así en mi comuna, me gustaría que en lo posible el gobierno me entregue todos los elementos que lo hicieron tomar esa decisión, para poder al menos entender cuáles fueron esos criterios”.

Sin embargo, destacó que Santiago “no es una de las comunas más postergadas de la capital, se me ocurren 15 antes”, tras lo cual destacó que “comunas que tienen más per cápita que Santiago debe haber siete u ocho, no creo que más y todas las demás están ya más desfavorecidas, entonces podrían tener el mismo discurso”.

Dichos del senador Macaya

También en la entrevista, el alcalde Vodanovic criticó los dichos del del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, sobre la condena contra su padre, Eduardo Macaya, por delitos de abuso sexual contra menores, quien indicó que sigue estando del lado de su progenitor, pese a haber sido encontrado culpable por los tribunales de justicia.

Cabe recordar que Eduardo Macaya dejó este lunes la cárcel de Rancagua luego de que la Corte de Apelaciones de esa ciudad revocara la cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra y la cambiara por arresto domiciliario.

“Aquí hay una condena y es importante que no tengamos matices frente a ello. Creo que más allá de sus vínculos familiares, él da su vocería como senador y presidente de un partido político”, sostuvo Vodanovic.

“Las vocerías que ha dado en medios de comunicación no son las que corresponde y la señal que se da con el cambio de medida cautelar tampoco es positiva, porque hay una sensación en la ciudadanía de haber dos tipos de justicia distintos, según con qué personas se está tratando”, manifestó.

“El senador claramente, se ha equivocado en sus vocerías dado el rol que representa. No debiera justificar las acciones cometidas por un familiar por muy cercano que sea. Si quiere referirse al caso como familiar, debería renunciar a su representación política”, afirmó Vodanovic.