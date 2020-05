Alcaldes oficialistas se suman a idea de impulsar un gran pacto social

El lunes, el presidente de RN, Mario Desbordes, comenzó a difundir entre algunos alcaldes de Chile Vamos el documento al que adhirió junto al senador del PS José Miguel Insulza, en el que llaman a un gran acuerdo transversal para enfrentar las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

En esos diálogos, según quienes los conocieron, el timonel de RN transmitió a los jefes comunales la necesidad de avanzar en esa línea y de aunar posturas en la materia.

El texto de Desbordes con Insulza generó críticas al interior del oficialismo, principalmente de la UDI y Evópoli, desde donde cuestionaron que el diputado no conversara primero internamente el tema. Y a esto se sumó la resistencia que comenzó a surgir desde algunos sectores de Chile Vamos para avanzar en un acuerdo con la centroizquierda, argumentando, entre otras razones, que viene un año electoral y que la oposición no ha tenido una actitud adecuada. Asimismo, el Presidente Sebastián Piñera, el lunes durante el comité político ampliado, pidió al bloque que los acuerdos se adopten primero al interior de la coalición.

En este contexto, varios alcaldes del oficialismo adhieren a la idea de generar un gran pacto social para enfrentar las consecuencias del Covid-19. “Chile necesita hace tiempo la construcción de espacios de diálogos y que terminemos con el aprovechamiento”, dice el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, junto con agregar que “cualquier acuerdo, la única forma en que tenga futuro es que no se restrinja a ciertos actores políticos y sectores; es importante permitir la participación de múltiples líderes, asociaciones sindicales, gremios empresarios, académicos”.

En esa línea, Codina añade: “Creo que cualquier gobierno frente a una coyuntura del país tiene que ser protagonista, pero no por eso asfixiar a los liderazgos que representen a la sociedad”.

Su par de Santiago, Felipe Alessandri, sostiene que “es un momento de la historia en que requerimos generosidad, buscar los puntos de encuentro, que son mucho más las cosas que nos unen a las que nos dividen, y en eso yo soy partidario de que hagamos un gran pacto político-social que ayude al país a salir adelante”.

En la misma línea, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, indica que “me parece que es indispensable (avanzar hacia un acuerdo nacional)”. Y agrega: “Es importante dar esa señal, que, lógicamente, debe salir del gobierno, pero no veo a nadie de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría con el coraje suficiente para dar ese paso”.

El jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín, comenta escuetamente que “siempre he creído en los acuerdos nacionales, y ahora más que nunca”.

Por su parte, el edil de La Florida, Rodolfo Carter, sostiene que con “la profunda inestabilidad que hay en Chile luego del estallido social, hoy con una pandemia que está amenazando la vida de la gente y una situación económica que es cada día más crítica, se necesita estabilidad: la única forma de estabilidad es alcanzar un gran acuerdo nacional”.

Su par de la comuna de Padre Hurtado, José Miguel Arrellano, agrega que “las desigualdades y los problemas se solucionan con una dirección política que tiene que estar en concordancia con las cosas que estamos viviendo, y seguir un acuerdo nacional dejando de lado las diferencias”.

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, en tanto, señala que “es necesario un acuerdo siempre y cuando este logre poner por delante de manera sincera los intereses de las personas por sobre cualquier interés político particular”.

En privado, algunos jefes comunales se dividen respecto a quién debería impulsar este gran acuerdo. Si bien algunos sostienen que Piñera debe encabezarlo, otros creen que eso podría generar una mayor resistencia, en línea con lo que se ha planteado desde sectores de la oposición.