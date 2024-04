Alcaldesa Peñaloza baja tono y asegura que aún no define si irá a la reelección: “La decisión pasa por una reflexión”

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), se mostró dubitativa respecto a su candidatura para la reelección de su cargo, afirmando que se trata de una decisión de mucha reflexión tanto “personal”, como con “los partidos de Chile Vamos”. Esto, luego de las tensiones que ha generado en la derecha el anuncio de la exministra Marcela Cubillos de competir por la alcaldía de la comuna.

El 6 de marzo, Cubillos señaló que se encontraba “evaluando seriamente ir como candidata independiente en Las Condes”. Desde entonces, la exministra oficializó su candidatura y comenzó el proceso de recolección de firmas para la inscripción de esta.

Y en ese escenario, hace una semana Peñaloza había reafirmado su intención de repostular al sillón edilicio, aseverando que iba a la reelección “sí o sí. No hay ningún motivo para no competir”. Y luego señaló que “a mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas”.

Sin embargo, la alcaldesa este lunes cambió el tono respecto a esta decisión, afirmando que “lo más importante es que en un proyecto de unidad veamos cuáles son los mejores movimientos”.

“Obviamente tengo el derecho de poder ir a la reelección, soy parte de un conglomerado que es Chile Vamos, milito en un partido y las decisiones pasan por una reflexión personal y familiar, pero también de una reflexión en conjunto”, sostuvo Peñaloza.

Asimismo, la jefa comunal afirmó que no se encuentra en política por “un proyecto personal”, indicando que “el proyecto de unidad, que busque maximizar los resultados municipales, parlamentarios y así llegar a la presidencial en mejor pie, también tiene mucha relevancia”.

Al finalizar, Peñaloza señaló que la reelección es una “decisión que la vamos a anunciar en su momento”, recalcando que se trata de una resolución “de mucha reflexión personal”, como de “mucha reflexión con los partidos de Chile Vamos”.