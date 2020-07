Alvarado por votación de este miércoles sobre el retiro de fondo AFP: “Tengo optimismo de que mañana podamos ver que se revierte una mala decisión para los chilenos”

Confiado. Así se mostró esta jornada el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, respecto a la votación clave que mañana habrá en la Cámara de Diputados cuando se vea en particular el proyecto que permite el retiro de una parte de los fondos de pensiones en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Palabras que se dieron luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara este mediodía nuevas medidas para la clase media para tratar de revertir los apoyos por parte de parlamentarios oficialistas que tuvo la iniciativa la semana pasada cuando se votó la idea de legislar.

El principal anuncio del Mandatario fue un bono de $500.000 para la clase media. Además, comunicó que mandató a los ministros de Hacienda (Ignacio Briones) y de Trabajo (María José Zaldívar) para alcanzar “en breve plazo” un acuerdo en materia de pensiones.

“Nosotros esperamos que con este anuncio todos los parlamentarios, no sólo los de Chile Vamos, reflexionen. A mí me gustaría que no persistan en una idea que perjudica a millones de chilenos, que se les castiga sus pensiones futuras y se les hace un daño tremendo, cuando tenemos los recursos del Estado disponibles para ayudar a las personas y a las familias. Me parece un profundo contrasentido que algunos insistan en meterle la mano a los chilenos a los futuros pensionados”, indicó Alvarado.

Sobre sus gestiones en el Congreso -Alvarado es reconocido por su habilidad de “caza votos”, para intentar asegurar los votos que permitan al gobierno detener el trámite del proyecto de pensiones, indicó que “he conversado con distintos parlamentarios, no solamente de Chile Vamos, y tengo el optimismo para que en el día de mañana podamos ver que se revierte una mala decisión para los chilenos”.

“Aquí no basta estar de lado de lo más popular, aquí no basta estar del lado de que a uno no lo critiquen. Aquí hay que hacer las cosas correctas, las cosas de buena manera”, agregó.

En ese sentido, indicó que “cuando tenemos a un Estado, un gobierno, que responde a las necesidades de las personas, insisto, es un contrasentido que algunos insistan en meterle la mano al bolsillo a las futuras pensiones”.