Bárbara Figueroa (PC) afirma que decisión del PS de apoyar a Carolina Tohá más que debilitar a la primaria, la “robustece”

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó esta mañana en ADN Radio las primarias en el oficialismo, destacando que “será competitiva, atractiva, y eso para nosotros es lo principal”.

En esta línea, y sobre la decisión del Partido Socialista de apoyar a Carolina Tohá, la secretaria general expresó que esto más que debilitar la primaria oficialista, la “robustece”.

“Somos super respetuosos de las decisiones de cada uno de los partidos. Creemos que independientemente de las definiciones que hayan tomado algunas colectividades de no presentar candidaturas propias, sino que respaldar otras, como también ocurrió con el Partido Acción Humanista, que nos respaldó a nosotros, más que debilitar, robustece aún más la primaria“, afirmó.

Por otra parte, y en cuanto a cómo el PC puede terminar influyendo en esta elección, considerando que estas primarias tienen un voto voluntario y considerando que hay algunos que dicen que personas podrían votar para que no salga un candidato o candidato, Figueroa expresó que ese no es un debate que tengan que pasar por alto.

“Simpre ocurre y puede ocurrir que alguien crea que el camino es tratar de impedir que otro sea el electo. Nosotros actuamos con la convicción de que el debate sobre el anticomunismo no es un debate que tengamos que soslaya r, porque no nos hace bien como democracia, no es un problema del Partido Comunista (...) es extraño que en pleno siglo XXI, sigamos debatiendo esto”, expresó.

“Es extraño que a 113 años de historia, siendo el Partido Comunista el partido más perseguido en la historia de Chile, teniendo a su haber tantas vidas, hasta el día de hoy tengamos que estar debatiendo sobre fantasmas”, añadió.

Por otra parte, y consultada sobre si el PC estaría a disposición de ir a una lista parlamentaria con la DC, Figueroa expresó que “no vamos a ser quienes vetemos a nadie”, sin embargo “no es posible no tener en consideración que el argumento para no ser parte de la primaria es que no se está dispuesto a apoyar a un eventual candidato comunista de ser electo”.

“Porque cuando construimos listas parlamentarias, obligadamente vamos a tener que terminar apoyándonos entre todos. Entonces, ahí es donde yo digo, solo atención y ojo, porque tenemos que tener argumentos que sean coherentes siempr e”, indicó.