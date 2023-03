Boric a líderes regionales por crisis migratoria: “Cualquier solución sostenible pasa por ser capaces de trabajar en conjunto”

La jornada de este sábado, en el marco de su gira internacional en República Dominicana, el Presidente Boric se encuentra participando de la primera sesión de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno.

En la cita, el Mandatario se refirió particularmente el fenómeno migratorio y a la seguridad, asegurando que se deben “abordar en conjunto las urgencias que aquejan a nuestros pueblos”.

Respecto al tema migratorio, señaló que su gestión constituye “uno de los más grandes desafíos regionales”, y que “en esto no hay ninguna receta infalible para abordar los efectos de esta crisis, por lo que, el camino de cualquier solución sostenible pasa por ser capaces de trabajar en conjunto entre países de origen, de tránsito y destino, bajo el principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad regional”.

“Tenemos que ser capaces entre todos de lograr una migración segura, regular, ordenada y humana, que resguarde los derechos de las personas que migran y también los derechos y seguridad de las comunidades que los acogen”, puntualizó Boric.

Y agregó que “no podemos tolerar que continúe el ingreso irregular a nuestros países eludiendo nuestro control migratorio y por ello es fundamental intensificar las conversaciones bilaterales país a país para mejorar la gestión de fronteras, compartir más información entre policías y autoridades migratorias, desactivar las bandas y redes que alimentan la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y desincentivar el ingreso irregular”.

Bajo esa línea, enfatizó en la realización de un trabajo conjunto con los países de la región, señalando que “urge acelerar e intensificar la coordinación entre nuestras autoridades policiales y migratorias para contrarrestar redes de crimen transnacional organizado tales como la trata de persona, el trafico ilícito de migrantes, que además muchas veces por la fuerza se asocian al tráfico de armas y drogas”.

Cabe recordar que la semana pasada, durante su visita a Colchane, Región de Tarapacá -al límite con Bolivia-, el Presidente aseguró que “he mandatado a nuestro nuevo canciller (Alberto van Klaveren) a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día, no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”.

Pero desde el Bolivia refutaron estas declaraciones, señalando que no existe un acuerdo bilateral para reconducción de inmigrantes. “Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como la expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”, respondió el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani, a la crítica del mandatario chileno.

Mamani agregó que “el procedimiento de reconducción al que se refiere el Presidente Boric, es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”.

Sin embargo, hoy durante su intervención en la Cumbre el Presidente Boric manifestó su alegría por “las buenas conversaciones que sobre este tema hemos sostenido en esta cumbre con el canciller de Venezuela a través de nuestro ministro de Relaciones Exteriores y personalmente, con el presidente de Bolivia, Luis Arce”.

En relación al tema de la seguridad en la región, el Jefe de Estado señaló que no habrá “bienestar posible” si es que “no somos capaces de hacer valer el Estado de derecho”. Por ello es que pidió “combatir con más fuerza e integridad, no dejando espacio a la corrupción o infiltración en las policías, en nuestros sistemas judiciales, en la política”.

Respecto a la presencia de bandas criminales en la región, Boric expresó son los delincuentes y sus organizaciones las que deben tener miedo “y no las grandes mayorías trabajadoras honestas y pacíficas, que son los habitantes de nuestras patrias”. Así, hizo un llamado al trabajo conjunto entre los países para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a la región. Y pidió no titubear en “combatir con esa fuerza las bandas criminales que socaban la convivencia en nuestras sociedades”.

“Trabajemos más y trabajemos juntos en desarticular al narco transnacional y todos sus derivados”, finalizó el Mandatario.