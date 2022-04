Boric celebra el día del libro junto a niños de Coquimbo y dona un ejemplar de “Desolación” al Museo Gabriela Mistral

En el marco del día del libro, el Presidente Gabriel Boric junto a la primera dama Irina Karamanos, visitaron la mañana de este sábado la Escuela Gabriela Mistral de Montegrande en la Región de Coquimbo.

En el lugar se reunieron con niños de la escuela, quienes, sentados junto a las autoridades, le regalaron al Presidente un poema enmarcado: “El placer de servir” de Gabriela Mistral.

“Este es un texto de Gabriel Mistral y como uno de los títulos que uno tiene por estar en la posición aquí de primer servidor, primer mandatario de la nación, me parece muy pertinente”, sostuvo el Presidente, quien procedió a leer el texto junto a los niños.

“Quiero aprovechar este momento para enviarles un mensaje a todos los habitantes de nuestra patria de todas las edades. Yo cuando nací en Punta Arenas había poquitas librerías y tenía la suerte que a mi papá por trabajo le tocaba viajar a Santiago a veces, y me traía algunos libros o algunos libros de cuando él era chico (...) y los libros, como nosotros no salíamos mucho de Puta Arenas en esa época, eran mi pasaje en avión para todo el mundo”, afirmó el mandatario, haciendo un llamado a la población para incentivar la lectura.

“La literatura, poder acercarse, leer un libro, olerlo, es un viaje que permite muchas veces salir de los problemas cotidianos y aprender, por sobre todo aprender. Y es en el aprendizaje donde nos jugamos la posibilidad e hacer este mundo un mundo mas justo”, sostuvo Boric.

El Presidente también le envió un mensaje a los niños, asegurando que en “este gobierno esta también el gobierno de los niños y las niñas” y que “con Irina somos jóvenes, y tenemos el espíritu de saber que ustedes hoy día cuando los miramos a los ojos van a ser seguramente los próximos que les toque gobernar Chile, algunos les van a decir que no pueden, pero siempre los obstáculos se superan”.

Boric regala primera edición del libro “Desolación” de Gabriela Mistral.

Al finalizar la actividad, el mandatario donó al Museo Casa Gabriela Mistral el libro “Desolación” escrito por la poetiza, que corresponde a la primera edición chilena que salió en 1923, “por cosas de la vida yo llegué a tener una de esas copia y lo bonito es que esa copia de Gabriela Mistral está dedicada a Manuel Magallanes Moure”, afirmó el mandatario.

Boric mencionó que en una de las cartas que la poetiza envió a Manuel Magallanes dice: “Querido Manuel te envío mi libro que acaba de ser publicado”, agregando que “es justamente este ejemplar que tengo y me parece que no tiene sentido que esté en una biblioteca personal de un político si no que mejor que esté acá en esta casa que tanto quería”.

El Presidente aseguró que el libro está dedicado a Pedro Aguirre Cerda y Juana Aguirre, con una dedicatoria que dice: “A quienes debo las horas de paz en que vivo”, esto porque, según afirma el mandatario “Pedro Aguirre Cerda antes de ser Presidente de la República confió en ella y le otorgó justamente el título de maestra, así que me parece que con estos gestos vamos reivindicando la cultura y este es el lugar donde tiene que descansar”.

De esta forma, Boric cierra su primera gira nacional como máxima autoridad del país. Sin embargo, la visita del mandatario no ha estado exenta de polémicas. Tras su arribo a Coquimbo el jueves, el Presidente llegó a las dependencias de la gobernación regional, en La Serena, para liderar una reunión con las máximas autoridades de la zona.

En el lugar, mientras Boric saludaba la gente que lo esperaba, un hombre tras las vallas papales lanzó una piedra que golpeó en el pecho a su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandia, revotando en la espalda del mandatario.

El hecho fue condenado por diversas autoridades tanto del oficialismo como de la oposición, incluyendo al expresidente Piñera quién señaló que “las piedras no son el camino”.

El responsable de la agresión -un hombre de 31 años- fue detenido tras el ataque, y posteriormente el Juzgado de Garantía de La Serena decretó ilegal su detención, argumentando que para el delito por el que se le acusaba requería una denuncia o querella del afectado o del Ministerio del Interior, situación que no ocurrió. Tras salir de la audiencia de formalización, el acusado se disculpó.

En cuanto a la agenda de Boric, se espera que el Presidente tome su avión de retorno a Santiago pasadas las 16.00 horas.