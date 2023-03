Boric da un paso más en apoyo a Carabineros: “Vale la pena reflexionar respecto de nuestras actuaciones en el pasado”

Evidentemente cabizbajo llegó este martes, pasadas las 14.30, al Palacio de La Moneda el Presidente Gabriel Boric. Lo hizo después de asistir al responso de la sargento segundo Rita Olivares, donde fue duramente abucheado por los presentes en Villa Alemana.

Y pese a que no estaba contemplado que el Jefe de Estado hablara con la prensa, el Mandatario se detuvo para responder algunas preguntas, valorando -por ejemplo- que la Cámara de Diputados aprobara durante la mañana proyectos que endurecen penas en delito de secuestro y control de armas. Pero el Presidente también se dio espacio -sin mediar pregunta y de manera espontánea- para hacer una especie de autocrítica sobre las posturas que en el pasado defendieron desde su sector político en contra de Carabineros de Chile.

“Vale la pena reflexionar respecto de nuestras actuaciones en el pasado, en donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile. Hoy día Carabineros y la sociedad chilena se enfrentan a una amenaza que es mucho mayor de la que conocíamos y, por lo tanto, tienen que contar con todo nuestro respaldo, y eso refiere a las herramientas con las que cuentan, al presupuesto”, dijo Boric, lo que se leyó como un llamado a su propio sector.

El Jefe de Estado hizo hincapié en esa reflexión justo en momentos en que la oposición le cuestiona sus declaraciones pasadas respecto de Carabineros.

En la instancia, el Presidente también confirmó que hoy -en una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente- va a reunirse con los más de 300 efectivos que se desplegarán en las calles para darles su apoyo.

En el gobierno aseguran que los dichos del Mandatario van en línea con el mensaje de apoyo que ha querido instalar estas semanas. Eso sí, recalcan en La Moneda, Boric no estaría por pedir perdón a la institución como le han pedido sectores de la oposición.

El sábado, en todo caso, el Presidente ya había dado señales en favor de Carabineros, incluso antes de que se produjera el fallecimiento de la sargento Olivares. “La policía, por ejemplo, nosotros la veíamos como que sólo reprimía a los estudiantes, pero la policía es mucho más que eso”, dijo en un conversatorio con jóvenes en el marco de la Cumbre Iberoamericana.

A inicios de la semana la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que cada vez que ocurren hechos de violencia en contra de las policías, se vuelve a poner en duda el respaldo irrestricto de La Moneda hacia ellas. Y es que en el gobierno saben que las posturas que defendió el Frente Amplio y el PC, en particular, durante los últimos años en contra del actuar de Carabineros se ha convertido en un talón de Aquiles cuando se trata de construir credibilidad en materia de seguridad.

El giro retórico del Presidente

Así, no ha pasado desapercibido el giro discursivo del Mandatario, quien desde que asumió en marzo de 2022 ha ido cambiando el tono respecto de Carabineros y de la agenda de seguridad. Aunque él, en los últimos días, ha reforzado que no es un ajuste solo retórico. “Yo quiero que los delincuentes, que seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, y no retórico, todo el respaldo concreto, con recursos, con herramientas, de nuestro gobierno, del Estado y por sobre todo de los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, carabineros se va a defender”, dijo el lunes.

Ya a inicios de 2022, en La Moneda dejaron de hablar de “refundar” Carabineros como lo habían demandado por años, e incluso fijaron en su programa, sobre todo, tras las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios policiales en el marco del estallido social.

Las señales que ha dado el Mandatario en las últimas horas -llegando al punto incluso de anunciar que acompañará a Carabineros en procedimientos policiales para que no quepa duda de su apoyo a la institución-, son totalmente opuestas a las que defendió como diputado y -más todavía- como dirigente estudiantil.

En febrero de 2021, hace solo dos años, el entonces legislador pedía una refundación inmediata al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tras el asesinato de un manifestante en Panguipulli, Francisco Martínez. “Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quién tenga el poder. El gobierno de Piñera cómplice activo de esta locura”, escribió por esos días en su cuenta de Twitter el ahora Jefe de Estado.

En su paso por el Legislativo, además, el ahora Presidente se opuso a varias normativas que buscaban dotar de mayores herramientas a las policías para perseguir delitos graves como la denominada Ley Juan Barrios.

A casi un año del estallido social, el entonces diputado también cuestionó duramente la caída de un manifestante al río Mapocho -el que quedó registrado en un video que fue ampliamente difundido, en el que se ve a un funcionario de Fuerzas Especiales haciéndolo caer- en el marco de las manifestaciones en Plaza Baquedano.

“Esto es un intento de asesinato, quienes lo hicieron son criminales, y quienes lo defienden, cómplices”, escribió el ahora Jefe de Estado el 3 de octubre de 2020. Pocos días después hizo una reflexión más amplia. “En enero propusimos reforma profunda a Carabineros. El gobierno no puede seguir ignorando su crisis. Carabineros debe ser intervenido ya, no pueden seguir matando. En solo dos días Carabineros mató a un manifestante, le voló el ojo a un estudiante y escoltó sin detener a fascistas que agredían civiles. Gobierno de Chile debe comenzar la reforma a la institución ya”, sostuvo Boric.

Ya en el gobierno, en abril de 2022, el Jefe de Estado se enfrentó al dilema de condenar hechos represivos registrados en las marchas estudiantiles que se tomaron Santiago -por las que pidió una investigación a la institución-, y respaldar a Carabineros en el resguardo del orden y la seguridad.

“En este gobierno, los estudiantes que quieran dialogar van a tener las puertas abiertas. Los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones, tendrán que responder ante la ley como corresponde”, dijo en esa oportunidad, condenando los hechos de violencia en manos de los estudiantes.

Una de sus declaraciones más altisonantes las dio cuando estuvo de gira en el norte en 2022. “Vamos a ser unos perros contra la delincuencia”, dijo en esa oportunidad desde Antofagasta.

En el mismo conversatorio de este sábado, el Presidente reflexionó sobre los cambios de opinión que ha tenido en el poder, asegurando que es muy distinto el rol que se juega siendo parte de las organizaciones de la sociedad civil que el que se asume desde la responsabilidad del Estado, en donde se debe responder a todo un país y no solo a quienes piensan igual.

Ese análisis, dicen en Palacio, se ha vuelto una convicción para él desde que asumió como Mandatario y, por lo mismo, y ante la crisis de seguridad que enfrenta el país no ha titubeado en respaldar a Carabineros de Chile. En el gobierno destacan que una de las muestras concretas de aquello es el aumento histórico del presupuesto -de un 4,4%- para la institución que se aprobó en septiembre pasado.

Para este miércoles, además, Boric dará otra señal contundente en favor de las policías: anunciará la reapertura de una Unidad Especial en la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago.

Orellana, Vallejo y Grau: qué dijeron antes y qué dicen ahora

“No fue un incidente fue asesinato. No es un hecho aislado, la brutalidad es reiterada (hace pocos meses Carabineros de Chile disparó a dos menores del Sename. No es aleatorio es contra el pueblo, es clasista. Se requiere refundar Carabineros y aprobar la derogación al control preventivo”.

Las declaraciones son de la ministra Camila Vallejo (Segegob) y las emitió tras el caso del manifestante que cayó al Mapocho en octubre de 2020. Pero en su calidad de vocera, la militante comunista ha debido moderar el tono de sus opiniones. Desde que asumió el cargo y acorde al discurso delineado por el propio Presidente Boric, Vallejo ha salido varias veces en respaldo a la labor de Carabineros de Chile. Esta semana, tras el asesinato a la sargento Olivares, no fue la excepción. La secretaria de Estado -además- pidió que los juzguen por hechos concretos y no por declaraciones antiguas.

“La verdad es que hoy día podemos hablar largo y tendido sobre hechos del pasado, sobre declaraciones del pasado o compromisos incumplidos en materia de seguridad de gobiernos anteriores, pero ese no es nuestro propósito”, dijo el lunes -sin hacer una autocrítica- sobre la postura que defendió su sector político en contra de la institución y la credibilidad de las autoridades del gobierno en la materia.

Y agregó: “El país ha cambiado, el Congreso es otro y nos toca gobernar”.

Su par Antonia Orellana (Mujer) también ha tenido que dar señales a la cabeza del Ministerio de la Mujer. Como un gesto hacia las mujeres de la institución, en el gobierno se decidió que además de Tohá, la ministra Orellana también acompañara al Presidente este lunes a dar condolencias a la familia de la carabinera fallecida. La autoridad, además, flanqueó al Jefe de Estado cuando volvió a dirigirse al país para reiterar su apoyo a Carabineros.

El mismo domingo la secretaria de Estado publicó un tuit lamentando el deceso de la funcionaria de las policías. A través de esa red social, varios usuarios salieron a enrostrarle sus declaraciones que como dirigenta política emitió en el pasado.

“No basta con la presentación de querellas caso a caso, así solo caerán los pacos rasos y no quienes comandan esta demencia. Además de los responsables políticos de Carabineros, sus generales tienen que pagar alguna vez y esa institución acabarse, fundirse, era. No tiene vuelta”, escribió en noviembre de 2019, en el marco del estallido social.

La ministra en su momento y tras asumir el cargo tuvo que explicar sus declaraciones previas. “Esos tuits están en un contexto de alta convulsión social y que hoy mi trabajo como ministra está concentrado en generar soluciones y fortalecer tanto las instituciones como los derechos”, sostuvo.

El ahora ministro Nicolás Grau (Economía) también se caracterizó en el pasado por expresar públicamente sus cuestionamientos a la institución que encabeza Ricardo Yáñez. “Habiendo tanto paco dispuesto a golpear, denigrar y humillar a los estudiantes, no le veo tanto sentido al mechoneo”, escribía en marzo de 2013.

Dos años después del estallido social, en tanto, advirtió: “Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles”.