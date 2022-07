Boric tras declaraciones de Llaitul: “Hay quienes quieren mantener y perpetuar el conflicto. Quienes cometen delitos serán perseguidos con toda la fuerza de la ley”

“(Era) uno de los más destacados weichafe, y por eso nosotros también lo realzamos, lo reivindicamos con esa fuerza”.

Esa es parte de la declaración que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, emitió en una entrevista concedida el miércoles a Chile Today, en colaboración con Werken Noticias, refiriéndose a Pablo Marchant, quien falleció el 9 de julio de 2021 durante un enfrentamiento con Carabineros en Carahue, región de La Araucanía.

A un año de su muerte, y durante una conversación que se extendió por 31 minutos, el líder de la agrupación aseguró que la forma de “vengar” el asesinato del comunero mapuche -que también integraba la CAM- “es agudizar contradicciones y luchar más fuertemente contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu”.

“Ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi, y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, sabotajes que han estado dirigidos y que tienen como objetivos acumular fuerza desde una línea estratégica, pero también recordar esta figura del weichafe que significa algo muy importante para las organizaciones y que está representado hoy día por Toño”, complementó Llaitul.

Tras sus declaraciones, este viernes el Presidente Gabriel Boric fue consultado por los dichos del líder de la CAM y, en concreto, si desde el gobierno tomarán acciones al respecto.

“Si alguien reconoce vínculos con ilícitos por supuesto que eso tiene que ser investigado y, de concluirse la investigación, sancionado como corresponde”, comenzó diciendo el Mandatario, tras encabezar la conmemoración del Día del Trabajo Doméstico no Remunerado.

“Acá lo importante es que desde el Estado de Chile, más allá de este gobierno, tenemos un problema muy grave, y para solucionarlo no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo, de quienes no quieren que esto se solucione”, complementó, y agregó que “hay quienes quieren mantener y perpetuar el conflicto”.

En esa línea, el jefe de Estado recalcó que “quienes cometen delitos van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley como corresponda”.

Además, precisó que la “gran mayoría” de las comunidades del pueblo mapuche son pacíficas y corresponden a trabajadores que “no quieren la violencia”, por lo que “flaco favor hacen quienes insisten en el miedo, en la amenaza y en la violencia como método de acción política”.

“Este gobierno no legitima la violencia como acción política y, por cierto, para ser muy claro, los delitos tienen que ser perseguidos con toda la fuerza de la ley y en eso el gobierno no tiene complejos”, sentenció.

En mayo de este año, el líder de la CAM había realizado un llamado a “preparar fuerzas” y a “organizar la resistencia armada” ante el anuncio de la creación de un Estado intermedio, en medio de la discusión del gobierno para buscar una herramienta alternativa al Estado de Excepción Constitucional para la Macrozona Sur.

La declaración de Llaitul, en ese entonces, generó emplazamientos desde la oposición a La Moneda para querellarse en contra del comunero mapuche.

Sin embargo, desde el Ejecutivo definieron no presentar ninguna acción penal, decisión que fue defendida en aquella oportunidad por el Presidente Boric, quien aseguró que “nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.

“Y ahí puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometan delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas”, agregó en dicha ocasión.