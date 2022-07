“Cantamos Pablo Milanés”: Gabriel Boric entrega detalles de su encuentro con Michelle Bachelet

“La Presidenta es un ejemplo en muchos sentidos, una pionera en muchos sentidos en Chile”.

Con estas palabras el Presidente, Gabriel Boric se refirió al encuentro que la tarde de este jueves sostuvo con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y exMandataria, Michelle Bachelet en su casa en la comuna de La Reina.

“A mí, en las actuales responsabilidades que tengo me sirve muchísimo escuchar y aprender de ella”, sostuvo el frenteamplista sobre la cita que se extendió por cerca de tres horas y que terminó sin declaraciones por parte de ambas autoridades.

Sobre los temas abordados en la cita, Boric indicó que “tuvimos una conversación del análisis de la situación política del país, de los desafíos que estamos enfrentando, también conversamos algo del escenario internacional, cantamos Pablo Milanés y nos gusta mucho la música y, por cierto que el escenario político y del plebiscito fue parte de los temas de la conversación, pero uno no cuenta en público todos los detalles de lo que uno conversa y yo no podría hacerle una falta de respeto que yo hablar a su nombre”.

“Así que me imagino que ella en su momento dará a conocer las decisiones que tome. Pero tuvimos una muy buena conversa (sic) y vamos a seguir conversando. Y yo estoy muy agradecido de la generosidad que ella ha tenido conmigo para también contarme los aprendizajes que tuvo en su propio gobierno”, cerró el Presidente.

La previa al encuentro entre ambas figuras políticas estuvo marcado por la reafirmación de Bachelet de que votará Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Fue justamente a través de una canción de Milanés, El breve espacio en que no estás.

“Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda también una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé’, entonces yo sí estoy por el Apruebo”, dijo el pasado miércoles la representante ONU en una conferencia de prensa en Perú, país en el que estaba en el marco de su cargo.

Ese mismo día, durante la noche, Bachelet arribó a Chile sin dar declaraciones y por “temas personales”, según indicaron fuentes del Partido Socialista.

De hecho, durante la mañana de este jueves, consultado Boric sobre si buscaría reunirse con la Mandataria, aseguró que “me sirve mucho conversar con ella por la experiencia”.

“Estoy en permanente diálogo con Contraloría”

Por otro lado, Boric fue consultado también por las últimas polémicas que han surgido en el marco de las campañas del plebiscito. La primera por la publicación que el mismo Jefe de Estado hizo en su cuenta de Instagram cuando publicó una imagen de Chayanne editada llamando a votar Apruebo y que posteriormente borró y que generó el enojo del cantante puertorriqueño; y también al reclamo que hizo Adidas y la ANFP al uso, por parte de la “Casa del Apruebo” de una camiseta de la selección Chile adulterada para hacer campaña por dicha opción.

“El gobierno, el deber que tenemos que cumplir es el de informar, y a mí me ha sorprendido en estos días cómo hay algunos sectores que parecieran no querer que se informe y que no se conozca el texto, han alegado hasta porque se reparte el proyecto de nueva Constitución que se va a votar, eso a mí realmente me parece insólito”, indicó Boric apuntando a la oposición que durante los últimos días ha cuestionado diversas acciones del Mandatario en el marco de la campaña del plebiscito impulsada por el Ejecutivo, “Chile vota informado”.

“El gobierno tiene el deber de informar y lo vamos a cumplir”, reiteró el Mandatario. Y agregó: “Yo lo he repetido hasta el cansancio, ambas opciones son legítimas, cada quien también son personas con opinión política y tenemos el derecho a expresar nuestra opinión política, pero jamás ocupar recursos públicos para hacer campaña en un sentido u otro”.

En ese sentido, el Jefe de Estado aseguró que “eso lo vamos a respetar y en eso estamos en total concordancia con Contraloría, pero se equivocan profundamente quienes creen que mintiendo o desinformando se puede ganar una campaña”.

Y continuó: “Nosotros en Chile los conflictos las diferencias las solucionamos con más democracia, no con menos. El proyecto constituyente justamente es parte de ese aprendizaje y por cierto que se tiene que respetar la ley, eso no cabe ninguna duda, yo insisto, estoy en permanente diálogo con Controlaría para que desde el gobierno seamos respetuosos de los dictámenes que se emiten.

“Pero no confundamos la necesaria información o la legítima opinión política de cada persona, con lo que no corresponde que es utilizar recursos públicos para una u otra opción, eso desde el gobierno no lo vamos a permitir y vamos a seguir informando y que la gente conozca el texto”, cerró Boric.