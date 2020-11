Briones y acusación constitucional contra ministro de Pérez: “Lo hablé con el senador Kast y acá hay un apoyo irrestricto al ministro del Interior”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respaldó este domingo la postura del gobierno luego que tres parlamentarios de su partido Evópoli, el senador Felipe Kast y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez, anunciaran su decisión de congelar relaciones con el gobierno tras el asesinato del joven carabinero, Eugenio Naim Caniumil, hecho ocurrido el viernes pasado en el sector de Padre Las Casas.

“Yo quiero secundar lo que han dicho mis colegas, el ministro vocero, el ministro de la Segpres, partiendo por destacar que no cabe duda que la situación que hemos visto en la Araucanía es de mucha tristeza, de mucho dólor, hay una familia, una institución lo primero es empatizar con eso”, dijo Briones en una conferencia de prensa conjunta con el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, y el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, para comentar la coyuntura, en la que inicialmente no estaba anunciada su participación.

Consultado respecto a su opinión sobre la eventual vinculación de la decisión de los parlamentarios con la acusación constitucional que se votará este martes en la Cámara de Diputados en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que “yo soy ministro de Hacienda, yo soy muy respetuoso de los roles institucionales de cada cual, el partido a través de su presidente, su directiva, tendrá que hacerse cargo de la respuesta a la pregunta que usted me hace, yo lo único que le puedo decir, lo hablé con el senador Kast, y acá hay un apoyo irrestricto al ministro del Interior”.

Búsqueda de acuerdos

En este sentido, enfatizó que “acá no hay que confundir las cosas, creo que el tema de fondo es sí vamos permitirnos luego del domingo en que los chilenos nos pidieron mirar para adelante, que nos pongamos de acuerdo, no en todo, pero en lo sustantivo, incluyendo la reforma de pensiones ¿vamos a aceptar nuevamente que ese mundo político se de un gustito, y en aras de una pequeña ventaja no contribuya a ese clima de diálogo?, yo creo que los chilenos están esperando algo distinto, lo digo con mucha honestidad”.

Asimismo indicó que “como ha dicho Evópoli, ellos han dado su pleno, y pleno absoluto respaldo al ministro Pérez porque cualquiera entiende que independientemente de la decisión que haya tomado Evópoli en este caso, ello no está relacionado a la gestión del ministro del Interior”

Al respecto afirmó que “el ministro del Interior lleva tres meses en el cargo y creo que lo fundamental, como decían mis colegas, es que luego del plebiscito se da una dicotomía, no de un clima de polarización, dentro de la búrbuja del mundo poliíico, que no conversa con la paz, con la calma, con el optimismo, con la mirada de futuro, que han expresado los chilenos en las urnas”.

“Los chilenos piden diálogo y obviamente una acusación constitucional injusta en contra de nuestro ministro del Interior, que goza de todo el apoyo de Evópoli, como ha sido expresado, no contribuye a este clima de diálogo”, añadió.