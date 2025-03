Carmona enfatiza que el PC tendrá precandidato presidencial, pero que “no llega aún a una síntesis de cuál es el liderazgo”

Una clara determinación de llevar una precandidatura presidencial este año y el lograr mantener una lista única que incluya a los ocho partidos oficialistas, con la opción de incluir a la Democracia Cristiana, fueron algunas de las definiciones establecidas durante el ll Pleno del Comité Central del Partido Comunista del sábado en vista a este año electoral.

Durante las últimas semanas ha surgido una danza de nombres del eventual candidato del partido, lo que fue abordado por el presidente del PC, Lautaro Carmona, en una entrevista en Radio Nuevo Mundo.

“El Partido Comunista reivindica su legítimo derecho a tener una precandidatura presidencial o una candidatura a una primaria del sector. Esa es una primera cosa. Dicho eso, no llega aún a una síntesis de cual es el liderazgo que en esta ocasión nos pueda representar mejor en esa primaria del sector”, explicó.

Carmona enfatiza que el PC llevará un precandidato presidencial, pero que “no llega aún a una síntesis de cual es el liderazgo”. Imagen del II Pleno del Comité Central. Foto: Partido Comunista.

Enfatizando que “desde los medios” han surgido los nombres de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el excandidato presidencial y exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, detalló que la definición del partido llegará cuando se defina una propuesta programática, que además permita lograr una eventual continuación de un gobierno oficialista que “le dé a las cosas que corresponden continuidad, que corrija las cosas que no lograron y se frustraron, que complete lo que hacía falta”.

“Ahí hay ya dos tareas desafiando: una sistematización de elementos que sean parte de un programa de gobierno transformador y el tema de cómo se dirime el aporte que hacemos. Algunos empiezan a opinar que no les parecería. No, esta es una decisión del Partido Comunista. Nosotros no estamos decidiendo por otro partido y aquí tenemos que tener respeto entre todos”, explicó Carmona.

Una lista única parlamentaria y definiciones senatoriales

El timonel comunista también abordó la postura del partido frente a las elecciones parlamentarias de este año.

“Vamos a ser parte de las fuerzas políticas que ante la convocatoria de hacer el esfuerzo de tener una sola lista, que sea de la máxima eficacia de electividad”, explicó.

A lo que inmediatamente detalló: “Pero cuando decimos, hay que conquistar una mayoría parlamentaria, eso es electividad. Eso no es solo idea, no. ¿Cómo logramos tener más de la mitad del parlamento? Todos los estudios dicen que la lista única sería lo mejor porque logra, digamos, usar hasta el último voto sin que se disperse nada. Bueno, vamos a ver. Estamos preparados para tener presencia de candidatura en todo Chile, en los 28 distritos".

Así las cosas, enfatizó que el partido está dispuesto en formar una alianza ampliada con la Democracia Cristiana, a pesar que esta última ha buscado formar una coalición que no incluya al PC.

“Nosotros estamos definiendo nuestra política. Ellos, si tienen otra, bueno. Pero también estamos disponibles para que el sector se abra a integrar a un sector de izquierda que no está en el gobierno”, explicó.

Durante la instancia partidista también se definieron algunos posibles nombres para eventuales candidaturas parlamentarias.

“Nombramos desde el punto de vista senatorial a la compañera Karol Cariola en la quinta región de Valparaíso y nombramos en el caso parlamentario de la quinta región cordillera, que es el distrito 6, a la compañera Sofía González. En la región de Atacama, a la compañera Ericka Portilla. Pero quedamos de hacer más intercambios en dos semanas y cerrar esta lista”, explicó Carmona.