La mano de Boric detrás de la carrera presidencial del oficialismo

El Presidente Gabriel Boric no ha sido un mero espectador de las gestiones de los partidos del oficialismo para buscar un candidato presidencial competitivo. Ya el año pasado, y de forma paulatina, la preocupación por quién será el abanderado de su alianza de gobierno se fue instalando en el despacho presidencial.

El interés por hacerse parte del proceso de búsqueda tuvo como hito clave el mes de octubre, justo cuando la campaña por las municipales llegaba a su recta final. Boric, un Mandatario que como ningún otro se ha tenido que acostumbrar a tener mediciones electorales todos los años -plebiscito de salida en 2022, elección de consejeros constitucionales y plebiscito de salida en 2023- ha aprendido mejor que nadie que un fracaso de la alianza de gobierno en las urnas es una derrota de su gobierno.

Por eso, junto con preocuparse del resultado municipal y regional, el Jefe de Estado inició una ronda de conversaciones con los nombres que más han sonado en el oficialismo para asumir una candidatura presidencial. El paso al frente de Boric implicó que comenzara a mover sigilosamente las piezas del tablero oficialista.

Su creciente interés por la presidencial ha sido evidente. De hecho, ya en abril Boric lanzó un osado listado de posibles sucesores. En un encuentro con la prensa acreditada de Palacio entregó una lista de potenciales candidatos: la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC); la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD); la ministra Camila Vallejo (PC); el diputado Gonzalo Winter (FA); la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann (FA); el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); el ministro Álvaro Elizalde (PS) e incluso las diputadas Daniela Cicardini (PS) y Karol Cariola (PC).

En esa misma intervención el Presidente remarcó que le interesaba contar con un “proyecto que pueda perdurar en el tiempo”, y que si su sector enfrentaba el ciclo electoral con unidad, “la proyección de las fuerzas progresistas es totalmente competitiva en una futura elección”.

La ronda de Boric

Las conversaciones del Presidente han tenido una clara protagonista: la ministra Tohá. Su ministra del Interior se ha transformado en uno de los pilares fundamentales de su gobierno y la punta de lanza con la cual Boric ha navegado la crisis de seguridad que ha marcado todo su mandato.

Boric no ha visto en Tohá solo una buena ministra con capacidad de llevar el timón del Ejecutivo en el combate contra el crimen organizado, sino que, además, un liderazgo con las potencialidades para representar el proyecto político del oficialismo y, eventualmente, tomar la posta para darle continuidad a su gobierno. Más aún cuando en los deseos del Mandatario persiste su gran anhelo: que su legado político sea “formar una coalición de largo plazo para un proyecto progresista en Chile”.

Sus pasos coincidieron, en paralelo, con los del círculo más estrecho de Tohá, quienes a finales del año pasado ya habían iniciado los primeros movimientos para el diseño de la hoja de ruta de lo que sería su itinerario como posible candidata presidencial.

Fuentes del oficialismo cuentan que el Mandatario ha comentado a su círculo más cercano su entusiasmo por Tohá y, por lo mismo, el diálogo entre ambos se ha enfocado en delinear el camino para su eventual salida del gobierno. Todo esto, incluso, a pesar de que la titular de Interior no tenga hasta ahora un buen rendimiento en las encuestas.

Los contactos de Boric también llegaron hasta la expresidenta Michelle Bachelet. Desde que Boric está en La Moneda, ha vivido un verdadero reencuentro con la exmandataria, pasando de ser un duro detractor de su gobierno a transformarse en un ferviente admirador. Tanto así que es el principal nexo del FA con Bachelet, a quien suele llamar y visitar para pedirle consejos o conversar sobre los desafíos del país. Esa primera conversación se dio en un contexto distinto al actual. La exmandataria recién emergía en las encuestas y, ante eso, se había encargado de decir que no era candidata y recalcar que había que abrir el paso a nuevas generaciones.

Las conversaciones del Jefe de Estado se extendieron hasta el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. El exalcalde y exdecé ha sido una figura que a pesar de los constantes reparos del Partido Comunista, ha logrado aunar a todo el oficialismo detrás suyo. El acercamiento con Boric se dio, además, en un contexto en que voces del PS -entre las que estaba uno de los vicepresidentes de la mesa, Arturo Barrios- comenzaban a entusiasmarse por perfilarlo como un posible presidenciable.

En ese mismo contexto, Boric sondeó el ánimo del alcalde Vodanovic, el rostro más popular del FA, quien además se asomaba como uno de los éxitos electorales más importantes que podía cosechar el sector en las elecciones municipales del año pasado.

Las gestiones de Boric en la carrera presidencial tuvieron un frenazo en seco cuando, a mediados de octubre, explotó el caso que tiene al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve encarcelado en Capitán Yáber. La investigación por eventual violación que lleva adelante el Ministerio Público fue un verdadero balde de agua fría para el entusiasmo de Boric por Tohá.

Ripios en el camino de Tohá

El caso Monsalve tuvo un efecto devastador al interior del gobierno. No solo porque caía de la peor forma el hombre fuerte a cargo de la seguridad del país, sino porque, además, provocó la explosión de varias pugnas en Palacio que dinamitaron las relaciones entre los ministros del comité político y en los distintos equipos de gobierno.

Fuentes de La Moneda cuentan que si bien la confianza de Boric con Tohá se fracturó, el Mandatario no titubeó en blindarla rápidamente y se comprometió a no dejarla caer. Todo esto estuvo cruzado por la culpa que cargaba el Presidente, quien con el paso de los días fue tomando conciencia del error que significó haberle dado el beneficio de la duda a Monsalve y luego haber enfrentado la crisis con un desastroso punto de prensa de casi una hora.

Que Boric haya cerrado filas tras Tohá no tuvo el mismo eco en su gabinete ni tampoco en el resto de los partidos de su alianza de gobierno. Su forma de gestionar la denuncia de Monsalve -llevando el problema directamente hasta el despacho presidencial- generó un recrudecimiento de las críticas en su contra en el FA, un partido que no vio con buenos ojos que la jefa de gabinete “no cuidara” al Mandatario. Además, activó un choque con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y también en sectores del PS, partido que, además, terminó perdiendo el poderoso cupo que tenía en Interior, ya que en reemplazo del exsocialista, Boric terminó designando a la carta favorita de Tohá: el subsecretario Luis Cordero.

El daño a la figura de Tohá causado por Monsalve lo llevó a pensar que si esa opción se debilitaba era necesario tener una conversación más abierta respecto de otras opciones para disputar la presidencial.

Tras la crisis de Monsalve, las elecciones municipales y regionales le dieron un respiro a Boric. A su sector no le fue ni tan mal, ni tan bien, y en Palacio se instaló con fuerza una idea: la cancha para la presidencial estaba abierta. Eso ha sido algo de lo que La Moneda ha querido convencer a sus partidos, los que suelen ver con pesimismo la carrera presidencial.

Los comicios, además, le dieron un segundo empujón a las cartas presidenciales de su sector. Vodanovic arrasó en Maipú, renovó por segunda vez su mandato y se transformó en el alcalde más votado de Chile. Además, pese a que no logró el batacazo para ganar en primera vuelta, Orrego pudo retener la Gobernación Metropolitana y llevarse un bolsón de 2,5 millones de votos.

Parte la carrera

Tras los costos que pagó Tohá por Monsalve, a inicios de este año Boric repitió su ronda de conversaciones. Volvió a contactar a Vodanovic, quien tras el triunfo de Maipú, y la buena evaluación ciudadana que marca en las encuestas, ha estado presente en el oficialismo como alguien con atributos para disputarle la carrera a Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (P. Republicano) y Johannes Kaiser (P. Libertario).

Vodanovic sabe de presiones. Hasta su oficina han llegado varios dirigentes del FA para entusiasmarlo. Entre los que más lo promueven están la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) y el lote frenteamplista Crear para Creer, el sector que aglutina a varios militantes que provienen del mundo RD. Tal como lo ha dicho hasta el cansancio, en los diálogos con el Presidente el alcalde repitió lo mismo: su compromiso es con Maipú, no está disponible para una aventura presidencial y espera que eso se respete.

Quienes han sabido de estas conversaciones cuentan que Vodanovic es uno de los líderes oficialistas que están convencidos de que la mejor carta para la presidencial es Tohá. Los dos son muy cercanos, participan de actividades juntos y han tenido línea directa para abordar asuntos de seguridad. Ya en diciembre afirmaba a La Tercera que la ministra Tohá “es una persona con una gran experiencia, capacidad de gestión y liderazgo político. Sin duda, una de las más preparadas en nuestro sector para asumir un desafío como ese”.

Tras el vuelo que tomó Bachelet durante el verano, sobre todo luego de la columna que publicó en El País -titulada Primero ideas y unidad- y la insistencia para que asuma una tercera candidatura por parte del secretario general del PS, Camilo Escalona, Boric se dio cuenta de que la búsqueda por un nombre se volvía cada vez más hostil en la alianza de gobierno, sobre todo en dos partidos -socios históricos- que se han transformado en la base del gobierno: el PPD y PS.

Más aún con el factor Bachelet, quien no rompió su silencio en enero y febrero, alimentando la especulación que genera su nombre y dando algunas señales contradictorias. Así ocurrió a fines de enero, cuando, en un seminario privado de la Universidad de Chile, y ante la pregunta de un asistente, relató que en una conversación con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el líder petista le sugirió postular a La Moneda por tercera vez. Eso a pesar de que su mensaje en público ha sido: “Yo no soy candidata”.

Con el no de Vodanovic, en el FA solo podrían abandonar su decisión de ir con candidato propio a las primarias en caso de que Bachelet se anime a una tercera aventura presidencial. Boric -quien tiene estrecha cercanía con figuras como Winter o la timonel del partido, Constanza Martínez- sabe que pese a su favoritismo por Tohá, su partido no se plegará de inmediato tras ella y forzarán la primaria. ¿Con quién? La propia Martínez, Winter o la ministra Antonia Orellana parecen ser los que lideran las preferencias.

Por eso su preocupación ahora está en que los pasos de Tohá, en los primeros días de marzo, sean claros para ir despejando las dudas que han trancado su disputa presidencial. Todo indica que la ministra -quien ha recibido presiones del PPD para adelantar su decisión- salga del gobierno antes del 11 de marzo, el día en que Boric cumplirá tres años en La Moneda. El gesto de que Tohá haya liderado el consejo de gabinete del viernes fue una señal de que el ánimo del Presidente es foguearla para que salga de La Moneda empoderada para la presidencial. Hasta ahora, el plan es que el cambio de gabinete sea acotado y solo incluya los enroques para buscar un sucesor en Interior.

Tohá, en tanto, está inmersa en una disyuntiva de difícil solución, que amenaza con elevar al máximo la tensión entre el PS y el PPD. Su partido y su círculo más estrecho están decididos a llevarla a la presidencial y no esperar a lo que diga Bachelet. La apuesta es que si Tohá sale del gabinete y sincera su candidatura, la exmandataria la respaldará y no obstaculizará su camino. Una de las razones para apurar las cosas es no mostrarse como una candidata debilitada bajo el fantasma Bachelet.

Pero, además, Tohá está preocupada de no caer en un camino sin salida y que su destino termine siendo parecido al histórico desaire que le hizo el PS al expresidente Ricardo Lagos en 2017. Tohá sabe que tiene poco apoyo en el PS y además de Ricardo Solari (PS) no hay mayor entusiasmo en que los socialistas abracen su candidatura, más aún cuando la timonel Paulina Vodanovic ha reiterado que el mandato del comité central es ir con un candidato PS. Su salida del gabinete le daría mayor aire y libertad para mover sus fichas, a ver si consigue el objetivo de ser la candidata única del PPD y del PS.

“Falta muy poco”, afirmó la ministra la mañana del viernes, quien se impuso marzo como el mes para tomar su decisión. La cuenta regresiva ya partió y la semana que viene será la definitiva.