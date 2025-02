Bajo la sombra de Bachelet: el casting presidencial del FA entra a su recta final

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, ha tenido un verano cargado de discusiones presidenciales. Antes de que se tome sus días de vacaciones, la exdelegada presidencial de la Región Metropolitana ha estado sumergida en una ronda de conversaciones con los distintos liderazgos frenteamplistas que se perfilan como posibles candidatos a La Moneda.

Martínez es reacia a dar los nombres de las personas con las que se ha juntado, porque insiste en que en este momento su partido -más que estar enfocado en una persona en particular- está inmerso en una discusión política sobre cuál es el proyecto que el FA quiere disputar en la presidencial de este año. Con eso resuelto, suele comentar en privado, vendrá la búsqueda de nombres.

Pese al diseño metodológico propuesto por la directiva del FA, lo cierto es que la ansiedad de la carrera presidencial -en la que, según las encuestas, la derecha lleva la delantera- ha empujado a que la ronda de bilaterales de Martínez implique conversar sobre la disponibilidad de sus militantes para asumir este desafío y sobre cuál es la lectura del momento político que vive el país y también el escenario regional y mundial.

Fuentes del FA, que no especifican si ha sido Martínez o algún otro representante de la directiva nacional, cuentan que las conversaciones ya han ocurrido con quienes más suenan en la primera línea frenteamplista: el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; el diputado Gonzalo Winter, la diputada Gael Yeomans y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Incluso, en el FA se comenta que el sondeo llegó hasta México. El martes de esta semana en los chats de los militantes frenteamplistas se comenzó a compartir un posteo en la cuenta de X del FA en que se veía a la secretaria de contenidos, Camila Miranda, y al secretario de comunicaciones, Felipe Maltés, en una reunión con la embajadora Beatriz Sánchez.

El posteo rápidamente fue recibido como parte de las conversaciones que se han iniciado entre los liderazgos del FA que podrían asumir la carrera presidencial. Sobre todo, ya que la embajadora es una de las cartas que promueven algunas voces que provienen del mundo de RD, como el diputado Jorge Brito. Pese al evidente aura presidencial que tuvo esa reunión, en la directiva del FA comentan que Miranda y Maltés andaban de vacaciones en México y aprovecharon de reunirse con Sánchez, ya que cuentan que la directiva “suele mantener conversaciones con la embajadora, quien es un liderazgo importante del partido”.

Adiós, Tohá

En el último comité central presencial del FA, de fines de noviembre, el partido tomó una definición política: tener un candidato presidencial de sus filas que compita en una primaria lo más amplia posible.

Han pasado más de dos meses de esa asamblea y pese a que la definición de un nombre sigue vigente, se ha ido matizando a medida que pasa el tiempo y el tablero político va cambiando.

Esa decisión abrió una disyuntiva en el FA que involucra directamente a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). En el partido saben que Tohá -quien no se ha reunido con Martínez en el último tiempo- es la favorita del Presidente Gabriel Boric para asumir el desafío de alinear a la alianza de gobierno para enfrentar la presidencial y las parlamentarias de este año.

La titular de Interior es empujada con ansiedad por el PPD, cuya comisión política ya le solicitó que sea candidata, y lo mismo promueve casi la mayoría de los senadores del Socialismo Democrático. El intento del PPD por apurar los ritmos de esta definición ha jugado en contra. En el FA no ha sido bien vista la presión, y fuentes del comité central comentan que Tohá está muy lejos de entusiasmar a los frenteamplistas.

En el partido creen que la ministra del Interior no prendió y que -en medio de la continua pole position de Evelyn Matthei (UDI) en los sondeos- tiene poco y nada que ofrecer en términos de ser una candidata competitiva, ya que todavía no marca en las encuestas. Por lo mismo, varias voces del comité central no están dispuestas a perder competitividad por una candidata ajena al partido. En el FA reconocen y valoran su liderazgo en la agenda de seguridad impulsada por Boric, pero eso no matiza el hecho de que es percibida como un rostro de un proyecto distinto al del FA y vinculado al PPD, una colectividad que genera más rechazo que adhesión.

Un integrante del comité central comenta que esa instancia del partido ha destinado varias de sus últimas sesiones para analizar el escenario político mundial, donde ven con preocupación el auge de presidentes “libertarios o de extrema derecha”.

El ejemplo más cercano es el triunfo de Javier Milei en Argentina. Por eso, la misma fuente comenta que varios dirigentes ven como un error estratégico llevar al rostro de la seguridad del gobierno a la papeleta presidencial cuando las encuestas muestran que la ciudadanía sigue disconforme con ese tema. Ese diagnóstico es independiente al hecho de que Tohá tenga dentro de sus victorias el listado más largo de proyectos de ley sobre esta materia aprobados en el Congreso. “Sería como replicar lo que hizo la izquierda argentina con Sergio Massa. Allá enfrentaron a Milei con el exministro de Economía en un contexto de una ciudadanía agobiada económicamente”, dice el dirigente.

Por eso es que en el FA asumen como un costo hundido el hecho de divorciarse de la apuesta de Boric por posicionar a Tohá como el gran liderazgo de su alianza de gobierno.

Hola, Bachelet

El único rostro externo que sí seduce al FA es la expresidenta Michelle Bachelet. Pese a que el partido acarrea en su historial un discurso crítico e impugnador de la exmandataria y lo que representa su sector de la Concertación y la Nueva Mayoría, el paso del tiempo se ha encargado de sepultar todo eso bajo la alfombra. Los reproches ya se olvidaron y son parte del pasado. Un dirigente del partido lo resume así: “Hoy el FA es más bacheletista que nunca”.

Un integrante de la directiva dice que “en el evento de que Bachelet manifieste su voluntad de competir otra vez, ese escenario implicará ciertos movimientos en el partido”. Eso se traduce en que “no tiene sentido atrincherarse en la postura tomada en noviembre por el comité central”, ya que se abriría un nuevo escenario en el cual se podría volver a discutir el tema y conseguir que el partido se sume a una aventura Bachelet 3.0.

Esta posibilidad resume de buena forma las diferentes posturas que existen en el FA respecto de qué hacer en la presidencial. Hay varias voces que son pragmáticas y que empujan la opción de que lo importante es ir con un candidato que sea competitivo. Esto se traduce en tener flexibilidad para no cerrarse solo a un candidato de ADN frenteamplista.

La ministra de la Mujer Antonia Orellana (FA) en una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet.

En esta misma sintonía están los inquilinos del FA de La Moneda. Fuentes de Palacio comentan que hay interés por convencer a la alianza de gobierno de que la presidencial está abierta, y con encuestas en mano han ido analizando los porcentajes de aprobación de los nombres que están sobre la mesa. El análisis de esos números muestra que Tohá no marca y que las mejores cartas son Bachelet, Vodanovic e incluso el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En La Moneda, además, se abrió el apetito por la presidencial luego de conseguir el despacho de la reforma previsional, un proyecto que terminó siendo un misil para la oposición, ya que dividió las aguas entre Chile Vamos, el Partido Republicano y el emergente partido de Johannes Kaiser. Tanto así que en las derechas parece cada vez más imposible una primaria presidencial. Por eso en el Ejecutivo han empujado para que los partidos de la alianza aprovechen este escenario.

Pese a la procesión por Vodanovic que ha sido empujada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y otros militantes que provienen de RD, en el FA creen que la rotunda negativa del jefe municipal de Maipú -repetida en varias ocasiones y cada vez de manera más contundente- podría ser irreversible. Con Orrego, en el FA pasa lo mismo que con Tohá, al ser un rostro que si bien estuvo por el Apruebo en el plebiscito de 2022, proviene del mundo de la DC.

En el partido dudan de la real disposición de Bachelet. Saben que en un inicio el no a una tercera candidatura fue contundente, pero ahora último han recibido las señales que se han transmitido desde el PS. Esta semana la timonel socialista, Paulina Vodanovic, reveló que conversó hace poco con Bachelet y le transmitió que si ella cambia de opinión “cuenta con el apoyo del partido”, el que espera reunirse con la exmandataria en marzo. Ese gesto también fue visto en el FA como un posible movimiento de la presidenta del socialismo en medio de las elecciones de la mesa directiva del PS que se harán el próximo mes. Pese a eso, en el socialismo se comenta que si antes la respuesta negativa de Bachelet era muy clara, ahora se ha plagado de vacilaciones.

Si Bachelet da el paso al frente, el FA junto con cambiar su decisión de ir con candidato propio, también podría olvidarse de las primarias, ya que no serían necesarias. Los frenteamplistas dicen que la exmandataria es la única con la capacidad de aglutinar bajo su liderazgo “a toda la diversidad de la izquierda y el progresismo”.

A las voces pragmáticas del FA se contraponen otras que son de la idea de llevar un candidato del FA que sea fiel reflejo de la “agenda transformadora”, un elemento que es uno de los pilares del partido. Algo que, dicen, se podría traducir en un candidato “más ideológico” y que incida en el debate programático que se debería dar en una primaria. Esto en un ánimo por no olvidarse de las banderas de lucha tradicionales que han caracterizado al FA y que en un gobierno con minoría parlamentaria han tenido que dejarse en último plano.

A ganar

En los debates políticos que se han dado en el comité central, la timonel del FA ha sido enfática en lo relevante que es esta presidencial, y no solo por el hecho de darle continuidad al gobierno. “Es demasiado importante que generemos las condiciones para ganar, sobre todo en medio de la deriva conservadora que se está viviendo en otros países. No podemos arriesgarnos a que se echen atrás los avances conseguidos”, ha reiterado Martínez, según fuentes del partido. De hecho, suele repetir que Convergencia Social proclamó a Boric en marzo de 2021, que en ese momento no marcaba, y la candidatura agarró vuelo posteriormente. Lo mismo pasó con Beatriz Sánchez, quien por poco casi logró dejar fuera del balotaje al candidato de la Nueva Mayoría Alejandro Guillier.

El entusiasmo de Martínez contrasta con el pesimismo que existe en ciertos sectores del Socialismo Democrático, donde algunos de sus dirigentes de más trayectoria han dicho en privado que el clima presidencial les recuerda al que existía en 2009, cuando la centroizquierda incursionó con una fallida candidatura del expresidente Eduardo Frei, quien perdió con el 48,4% de los votos ante el 51,6% de Sebastián Piñera.

La presidenta del FA, Constanza Martínez.

Parte de la preocupación de la timonel del FA por ganar la presidencial responde a la reflexión que se ha dado en el comité central respecto de lo crucial que es no entregarle la mayoría parlamentaria a la derecha. La discusión interna ha girado en que si la oposición llega a La Moneda y se toma las cámaras del Congreso habrá “un ciclo de regresión en derechos”, con una agenda legislativa que no dudará en “derogar los avances conseguidos en las últimas décadas”.

Por eso es que ha ido ganando terreno la tesis política que impulsa uno de los integrantes del comité central, el exconvencional Fernando Atria. El académico ha argumentado que para conseguir ese objetivo el FA debe construir una coalición “lo más amplia posible”, y eso se debe hacer incluso dejando de lado banderas importantes para el FA, ya que la mirada debe estar puesta en lo que tenga el potencial de aglutinar apoyos mayoritarios. Por eso se explica el interés de la directiva del FA en tener una sola lista parlamentaria y en buscar la manera de que la alianza de gobierno perdure en el tiempo y tenga un “proyecto común más allá de esta administración”.

Las cartas están echadas y la recta final ya partió. El siguiente hito quedó agendado para el 15 de marzo, cuando el comité central se reúna presencialmente para tomar su decisión presidencial.