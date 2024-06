Carter logra elegir con amplia ventaja a su “delfín” en La Florida

Por un holgado 67,59% de los votos Daniel Reyes (ind UDI), la carta apoyada por el actual alcalde, Rodolfo Carter, se impuso en las primarias de Chile Vamos como la carta a la alcaldía de La Florida. En esos comicios se enfrentó a la independiente Janett Fernández y a los concejales Alejandra Parra (UDI) y Felipe Mancilla (RN).

El triunfo de Reyes se leyó al interior del municipio como un abierto apoyo a la gestión de Carter que respaldó decididamente el despliegue de su “delfín”.

Desde un inicio el alcalde se involucró para que el exfuncionario municipal tuviera posibilidades de ser candidato. Así, por ejemplo, en enero siendo Reyes administrador municipal, fue cambiado al puesto de director de Desarrollo Comunitario y Social. La idea era que dejara su puesto de escritorio, para que pasara a un cargo en terreno donde está en contacto con la gente y así poder generar adhesión entre potenciales votantes.

En abril Carter empujó con fuerza que su nombre fuera incluido en las primarias de Chile Vamos, lo que lo llevó a incluso involucrarse directamente en la negociación municipal cuando el día de la inscripción de los candidatos arribó hasta la sede de la UDI en Suecia 286 junto a Reyes para exigir que fuera estuviera incluido en el proceso.

Ya como candidato, Carter marcó varios hitos de apoyo. Partió con un video en Instagram en que Reyes acudía hasta su casa para renunciar. Ahí le deseaba buena suerte para que compitiera. En otro video arremetía contra la candidata de la UDI, Alejandra Parra, acusándola de usar su imagen en beneficio de ella. Luego, consiguió que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, apoyara públicamente a Reyes tras una negociación con republicanos.

Incluso el jefe comunal fue cuestionado por invitar a Reyes a la celebración de su cumpleaños, en un hito con decenas de dirigentes en una reunión que tuvo lugar el mismo día en que se produjeron los cierres de campaña.

Las gestiones de Carter se vieron incluso el propio día de la elección. Sus rivales denunciaron acarreo desde La Florida. Se cuestionó que se viera en algunos locales de votación a su mano derecha, la exministra Cecilia Pérez (RN), quien es su jefa de gabinete. A las 14 horas Carter compartió otro video en el que llamaba a votar.

“Estamos en problemas, y en problemas graves. En la confianza está el peligro. Si tú y tu familia no van a votar esto va a ser un bochorno, y se pone en peligro todo lo que se construyó en tantos años. Por eso te quiero pedir un favor de corazón y personal, participa y anda a votar. El que no vota después no se queje cuando las cosas estén mal. Te pido por favor a votar. Yo te necesito”, decía el alcalde. El gestó fue criticado por los contendores de Reyes.

Luego del triunfo, Carter afirmó que “los delfines son de la vieja política. En La Florida no creemos ni en los dedazos ni apellidazos. Nos jugamos por la primaria, que la gente validara la decisión. Que un hombre sencillo, de clase media, y esfuerzo al igual que yo pueda ser alcalde floridano”.

Reyes, en tanto, sostuvo que “descansemos hoy día, disfrutemos y mañana nos ponemos a trabajar con más fuerza dejando los pies en la calle”.

Concejala triunfa en Peñalolén

La concejala Claudia Mora (RN).

Con el 71% de los votos, la candidata de RN, la concejal Claudia Mora se convirtió en la carta de Chile Vamos para competir el 27 de octubre ante Miguel Concha (RD), quien ganó la primaria del oficialismo.

La contienda estuvo marcada por algunos episodios de tensión, pero no tan fuertes como en otras comunas. Ahí por ejemplo, uno de sus rivales, Antonio Vásquez (Ind. -UDI), acusaba a Mora de supuestamente jugar un rol poco activo como edil para fiscalizar a la actual alcaldesa Carolina Leitao (Ind.)

Sin embargo, la última arremetida de Vásquez no alcanzó para derrotar a su contendora, quien cumple tres periodos como concejal en la comuna. Y durante la campaña este punto fue una fortaleza destacada por la propia Mora. “Soy la que tiene mayor experiencia, llevo 12 años como concejal”, afirmó en entrevista con La Tercera a finales de mayo.

Gobernaciones: UDI y Evópoli se imponen en Aysén y Coquimbo

Además de las 20 comunas, Chile Vamos acordó primarias para dos gobernaciones: Coquimbo y Aysén.

Marcadas por una baja participación en Coquimbo resultó ganador el candidato de Evópoli, Cristóbal Juliá con cerca de un 41%. El conteo fue voto a voto. De hecho, desde el sector transmitían que el resultado iba a estar apretado.

En la primaria de Aysén, en tanto, el triunfo de la carta de la UDI fue contundente. Marcelo Santana, obteniendo el 60% de los votos al cierre de esta edición. Prácticamente triplicó a al candidato Fernando Guzmán (RN). De hecho, fuentes de la UDI, transmitían que desde el partido estaban tranquilos con que Santana siempre fue el candidato más competitivo.

Consultado por La Tercera, Santana señaló que recibió el resultado “con mucha humildad. Hemos ganado prácticamente en todas las comunas, eso habla de que la gente nos favoreció por nuestra trayectoria y experiencia, al haber sido alcalde y consejero regional”.