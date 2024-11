Caso Monsalve: Elizalde sostiene que el relato de la víctima es “coherente y verosímil”

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), se refirió a la denuncia por violación y abuso sexual que involura al exsubsecretario Manuel Monsalve (exPS).

Al ser consultado por el caso en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, Elizalde aseveró: “Es un hecho gravísimo y yo espero que sea esclarecido por la justicia. Estamos hablando de un delito que tiene una connotación especial, muy dramático para la víctima. Y yo espero que estos hechos se esclarezcan, incluso respecto de otros eventuales delitos vinculados la investigación sea exitosa, para que exista total claridad respecto de lo que ha ocurrido, y en caso de acreditarse la responsabilidad penal que se aplica a las sanciones que establece la ley”.

“Quien tiene que esclarecer los hechos es la justicia. No obstante, por lo que he visto en los medios de comunicación -porque yo desconozco el detalle- me parece que el relato de la víctima que se ha conocido por los medios, es coherente y verosímil. Pero finalmente es la justicia la que tiene que esclarecer los hechos”, añadió.

Por otro lado, el secretario de Estado aseguró que la decisión para remover al entonces subsecretario “se dio en términos relativamente acotados. La información está a disposición de la máxima autoridad del gobierno el día martes, y la decisión se toma el día jueves, 36 horas después, sin ir más lejos”.

“El Presidente ya el día martes le dice a Manuel Monsalve que es altamente probable que salga del cargo, y finalmente la decisión se toma el día jueves”, enfatizó.

“Lo cierto es que se le tomó la gravedad del asunto y se tomó la decisión en un plazo acotado para efectos de pedirle la renuncia al subsecretario. En relación a la forma en que viajó y todo lo demás, bueno, ese objeto es un sumario que se está desarrollando y que determinará la responsabilidad administrativa correspondiente conforme a ciertos resultados de esa investigación”, justificó.

Asimismo, abordó los cuestionamientos por el contacto entre la ministra del Interior, Carolina Tohá y Monsalve el día 15 de octubre: “Ha habido un cuestionamiento muy injusto respecto de la ministra Tohá, porque el jefe de la PDI a petición del oficial de mayor rango de la institución, que en ese momento estaba al lado del fiscal en el hotel donde vivía Manuel Monsalve cuando estaba en Santiago, solicita una diligencia específica que es pedirle a Manuel Monsalve que se apersone para efectos de realizar diligencias en el marco de la investugación que son fundamentales para el éxito de la misma”.

“Lo que hace la ministra Tohá es pedirle al subsecretario que se ponga a disposición, en forma inmediata, de la justicia. Se ha dado una interpretación distinta respecto a estos hechos, y creo que había una crítica muy injusta respecto del rol que ha tenido la ministra Tohá en este hecho específico”, argumentó.