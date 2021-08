“Chile Podemos +”: El nombre de pacto parlamentario con el que Chile Vamos busca reinventarse

El pasado viernes 13 de agosto, los dirigentes de Chile Vamos se reunieron con el objetivo de definir la lista parlamentaria a inscribir el 23 de agosto ante el Servel, con la que apostarán a obtener mayoría en el Congreso.

Una convocatoria que han reiterado durante esta semana para afinar los detalles finales que den como resultado la “lista más competitiva”. “El nuevo nombre del conglomerado [para inscribir la lista] estaría listo el domingo y se anunciaría el lunes, dijo el diputado Guillermo Ramírez (UDI) en dicha oportunidad.

Un anuncio que no se concretó sino hasta hoy desde la Comuna de Recoleta. Donde en presencia de los presidentes de los partidos -UDI, RN, Evópoli y PRI- se dio a conocer el nuevo nombre: “Chile Podemos +”.

Una suerte de guiño al candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, cuyo slogan de campaña es “Se puede”, como anticipó La Tercera a comienzos de agosto.

Tal como adelantó el senador RN Francisco Chahuán, el lunes de esta semana; Sichel participó de la convocatoria y dedicó unas palabras tanto a sus compañeros y compañeras de coalición, como a la ciudadanía. “Deberíamos dejar de escuchar a los que gritan, que pareciera que el valor de Chile es la diferencia y contradicción; y escuchar mucho más a quienes han colaborado con un grano de arena a construir el país del que estamos orgullosos”.

“Es imperioso decir también que iniciamos un nuevo ciclo, tanto como Chile Podemos +, como país. Pero también debemos reconocer la historia, estar orgullosos de lo que somos. (...) Es el inicio de un nuevo ciclo, orgullosos de nuestra historia, pero que sin complejos asume que hay que hacer cambios”, dijo el candidato presidencial.

“Creo en los partidos, pero sabemos que no es suficiente. Muchas veces no hemos sabido interpretar a Chile. Ese es el cambio de Chile Podemos +, convocar a las personas”, agregó. “Es demostrar que nunca nos cansamos, nunca es suficiente para construir el país que queremos. Es mirar y decir ‘Qué bueno que construimos, pero hay que seguir avanzando’”.

“Estamos con un cambio importante de identidad”, dijo el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán. “Primero Chile, porque vamos a defender el concepto de nación. Estamos convencidos de que la única manera de hacer los cambios necesarios, es reconocer nuestra identidad, reconociendo que juntos podemos soñar con el Chile que queremos construir. Queremos cambios, pero reconocemos los 30 años de gobiernos democráticos, en los que Chile ha avanzado”.

“Podemos juntos más. Por eso, quiero invitarlos a hacer que las cosas pasen. Somos capaces de tener un proyecto colectivo que identifique a millones de chilenos. Hagamos cambios sin violencia, si estruendo. Hoy día, los partidos estamos comprometidos contigo Sebastián. Hay dos tipos de personas, los que dejan que las cosas pasen y los que hacen que las cosas pasen. (...) En esta coalición que refundamos, somos capaces de poner siempre al país por delante por sobre mezquinos intereses. Estoy seguro de que juntos podemos derrotar la adversidad”, añadió el senador RN.

Por su parte, el diputado y presidente UDI, Javier Macaya, expresó que “Hay que hacer un homenaje, un reconocimiento a nuestra historia. Chile Vamos fue una coalición capaz de elegir dos gobiernos, con todos sus defectos y virtudes pudo tener a muchos quienes somos parlamentarios defendiendo nuestras ideas”.

“Creo que lo que está ocurriendo hoy es el símbolo de una nueva etapa, que con todos sus dificultades tuvimos la capacidad de canalizarla de forma muy notable. (...) Soy un convencido desde el día 1 de que era necesario poner la épica del mundo independiente, ampliando las fronteras de nuestra coalición. Hoy día en un bloque que fue exitoso y terminando un ciclo, estamos entrando en un nuevo ciclo al igual que el país”, agregó Macaya, enfatizando que mientras Sebastián Sichel visitó locatarios del Barrio Lastarria, el candidato del FA, Gabriel Boric, visitaba a detenidos en el marco de la revuelta social.

Andrés Molina, diputado y presidente Evópoli, en tanto, manifestó que “No podemos desconocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones ni nuestros esfuerzos de nuestros abuelos y bisabuelos. Eso pasa también por el trabajo que hizo el sector político”, dijo llamando a no olvidar la historia.

“Ampliamos la coalición, y la oportunidad que tenemos de contar con Sebastián Sichel, me hace no tener duda de que podemos. (...) Tenemos varios desafíos. No está fácil. Debemos reactivar la economía. Tendremos que pagar la cuenta de esta pandemia sí o sí”, añadió.