Comisión de Ética de la Convención sanciona a Rojas Vade y le ordena restituir la remuneración percibida en los últimos 5 meses: más de $13 millones

La Comisión de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias de la Convención Constitucional determinó este jueves sancionar al convencional Rodrigo Rojas Vade y ordenarle que restituya la remuneración percibida en los últimos 5 meses en lo cuales no ha trabajado.

Desde que en septiembre pasado La Tercera revelara que no padecía de cáncer, enfermedad que aseguró tener y que fue pilar de su campaña para ser constituyente, Rojas Vade comunicó que renunciaría a la Convención y dejó de ir presencialmente a la instancia. Si bien, en un principio aseguró que donaría la totalidad de su sueldo, nunca hubo certeza de lo que pasaba con ese dinero.

Es así como el convencional Eduardo Cretton (UDI) ingresó la denuncia a la Comisión de Ética una vez que fue conformada, en diciembre pasado, para abordar este tema. Y este jueves dicho órgano entregó su resolución.

“Que, teniendo especialmente presente que el daño causado a la Convención Constitucional, al Estado de Chile y a la credibilidad pública es de tal envergadura que requiere una reparación congruente y satisfactoria, por lo que resulta indispensable la restitución de los ingresos percibidos por el período no trabajado”, dice el documento en su parte resolutiva.

Por lo cual “se resuelve por unanimidad, imponer al convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade la medida disciplinaria alternativa de devolución al Estado de Chile de los ingresos obtenidos por 10 días del mes de septiembre (restando 5 días que trabajó y la licencia presentada), así como por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución final, todo lo cual ha sido aceptado por el sr. Rojas Vade, como consta de la certificación del Sr. Secretario de este Comité”.

En los últimos cinco meses, Vade recibió por ser convencional -según información obtenida por la página de Transparencia del órgano- un monto 12.880.682. A dicho monto, hay que sumarle los 10 días de septiembre, cuyo cálculo deberá realizar la secretaría respectiva. Esto ya que, según la resolución “sólo ha justificado su inasistencia con licencia médica por 15 días, a partir de día 9 de septiembre; reconoce así que el día de su declaración ante la fiscal designada por el Comité, percibió ingresos correspondientes a la retribución o dieta mensual asignada a la función de convencional constituyente, sin haber prestado los servicios respectivos, para los que fue elegido”.

El pasado miércoles, el abogado de Rojas Vade, Tomás Ramírez, entregó, en diálogo con T13, algunas luces del destino de esos dineros. “Parte del sueldo ya lo ha donado. Se realizaron donaciones a distintas causas o a distintas instancias donde se necesitaba un apoyo solidario”, indicó.

La resolución, además, se da una semana después -el pasado lunes 28 de febrero- de que, en un video de 6 minutos y 28 segundos, Rodrigo Rojas Vade informara que se reincorporaría a sus funciones en la Convención Constitucional mientras que el Congreso no resolviera el proyecto para que los convencionales puedan dejar sus cargos. “Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”, indicó.

Anuncio que generó un rechazo transversal entre los restantes 154 convencionales, quienes le pidieron que no regresara a la Convención por el daño causado. Dicha situación motivó a que Rojas Vade congelara su retorno a la espera de las votaciones en el Senado y la Cámara para establecer su reemplazo.

Cretton: “Esperamos que pueda cumplir con su palabra”

El convencional Cretton valoró la resolución del Comité de Ética en torno que a Rojas Vade tenga que devolver los ingresos percibidos durante su ausencia del trabajo del órgano constituyente.

“Hoy hemos recibido una resolución del Comité de Ética dando respuesta a la denuncia que hemos hecho en contra del convencional, Rodrigo Rojas Vade. Este Comité ha decidido de forma unánime sancionar a Rojas Vade con el 100% de su dieta por todos los meses que se ha ausentado de la Convención”, explicó Cretton.

Agregó que “si bien creemos que el Comité de Ética no tiene facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, el mismo Rojas Vade ha aceptado esta sanción, por lo que esperamos que de una vez por todas pueda cumplir con su palabra y restituir hasta el último peso que ha estado recibiendo con cargo a los impuestos de todos los chilenos y así resarcir en algo el tremendo daño que le ha hecho a la Convención, al Estado de Chile y a la fe pública”.