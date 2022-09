Comisión de RR.EE. de la Cámara acuerda enviar nota de molestia a Cancillería por foto de embajador de Chile en España

Una nota de molestia acordó enviar la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados a la Cancillería por las actuaciones del embajador de Chile en España, Javier Velasco. Sobre todo por la foto que se viralizó hoy y en la que el embajador aparece sentado en el asiento trasero de un vehículo, junto a una persona descalza que está recostada con sus pies sobre las faldas del representante diplomático.

Tras sesionar durante la tarde de este martes, la comisión aprobó por 10 votos a favor y 2 en contra -de las diputadas Carmen Hertz (PC), quien preside la instancia, y Ericka Ñanco (RD)- enviar una carta para manifestar molestia a la Cancillería por la conducta de Velasco.

“Hemos acordado enviar una nota de molestia a la Cancillería por la conducta del embajador, que no representa adecuadamente al país. Ello, por las declaraciones saliéndose del marco de lo que debe señalar un embajador, y también por las fotos recientemente conocidas”, afirmó el diputado DC Alberto Undurraga.

El episodio protagonizado por Velasco -quien es licenciado en derecho de la Universidad de Chile e ilustrador- provocó que se levantaran diversas peticiones de renuncia de sectores de la oposición y del oficialismo.

La decisión de la comisión fue apoyada por el diputado Tomás de Rementería (PS), quien sostuvo que “los actos del embajador Velasco están dañando a Chile”

“Tanto sus dichos y comentarios no tienen nada que ver con su rol como embajador y su constante actitud de mostrar ostentación del cargo. Hoy vemos una foto de algo totalmente fuera de lugar, con los pies de su pareja en un auto que desconocemos si es de la embajada o si es un auto arrendado por la embajada. Hemos visto otras fotos haciendo otras cosas, comiendo comida de alto nivel... Creo que eso no corresponde a lo que ha sido la tradición de nuestros embajadores y me parece bastante grave en una embajada especialmente importante, quizás la más importante para Chile en Europa que se dé eso”, añadió De Rementería.

En tanto, los diputados UDI que integran la comisión de Relaciones Exteriores emplazaron a la canciller Antonia Urrejola a pedirle la renuncia a Velasco, sino “debe poner ella su cargo a disposición”.

Cristián Labbé y Cristhian Moreira consideraron como “absolutamente insuficiente” el llamado al orden que realizó Urrejola. ““La actitud del embajador de Chile en España es absolutamente inaceptable y como país no nos podemos dar el gusto de tener a un representante así en uno de los países más importantes de Europa. El señor Velasco ha superado todos los límites de la decencia, rompiendo con los códigos diplomáticos y denigrando los intereses de Chile en el extranjero”, cuestionaron los parlamentarios, asegurando que la actitud de Velasco “ha llegado a un límite”.

Agregaron que “pareciera que el actual gobierno está haciendo lo imposible para deterior la imagen de nuestro país, con un Presidente provocando todas las semanas un nuevo impasse con algún país, y ahora con un embajador que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias, perjudicando gravemente los intereses de Chile”.

Por último, Labbé y Moreira insistieron en que “si el gobierno es incapaz de solicitarle la renuncia al señor Velasco, sólo porque es amigo personal del Presidente Boric, la única alternativa entonces es que la ministra de Relaciones Exteriores ponga su cargo a disposición”, reiterando que “si no se adopta ninguna medida más allá de un simple llamado al orden, los efectos para Chile van a ser muy graves, y a eso lamentablemente no le está tomando el peso la actual administración”.

Por su parte, las diputadas RN e integrantes de la comisión, Sofía Cid y Catalina del Real, señalaron que es hora que el embajador Velasco dé un paso al costado y deje su cargo.

“Creemos que este nuevo episodio es la guinda de la torta (…) es el último bochorno de una larga lista de desaciertos en materia internacional, frente a lo cual el gobierno debe actuar -mediante la Cancillería- removiendo de su cargo al embajador de Chile en España” señalaron.

Del Real agregó que “nuestra larga tradición en política internacional no merece ser menoscabada por ‘personajes’ que jamás deberían haber ocupado cargos de esta importancia, como es el caso de nuestra representación diplomática en Madrid (España)”, mientras que Cid recalcó que “la Cancillería debe pensar en el bien de Chile y sus instituciones. No pueden seguir los bochornos internacionales, los cuales comenzaron frente al Rey Felipe VI de España el pasado 11 de marzo de 2022″

“Llegó el momento que el embajador Velasco dé un paso al costado y deje su cargo en España. Debemos ser responsables frente a nuestra tradición y prestigio en política exterior”, emplazaron las parlamentarias.

Uno de los votos en contra de enviar la nota de molestia fue de Ericka Ñanco (RD), quien argumentó que “es un tema del cual el Gobierno ya se hizo cargo”.

“La misma canciller Urrejola hizo este llamado al orden y a la prudencia. Además, quiero mencionar que este es un tema que se está maximizando políticamente porque realmente lo que necesitamos es enfocarnos en políticas que están sucediendo a nivel interno y externo de nuestro país. También quiero dejar en claro que los dichos del embajador sobre los 30 años es un tema que el mismo Presidente ya se refirió, por ende, ya está zanjado. Creemos que es necesario enfocarnos realmente en temas importantes”, añadió