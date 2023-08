Con apoyo de Chile Vamos: Chiara Barchiesi denuncia en comisión de Ética de la Cámara a diputadas del PC por altercado

La diputada republicana Chiara Barchiesi Chávez, representante del distrito 6 de la Región de Valparaíso, denunció ante la comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Baja a sus pares del Partido Comunista (PC) Lorena Pizarro y Alejandra Placencia por el duro altercado que sostuvo con ellas el miércoles.

Su presentación fue discutida con los comités parlamentarios de Chile Vamos y respaldada por el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum y Jorge Alessandri de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En el texto hecho llegar al presidente de la comisión, el socialista Nelson Venegas, se solicita sancionar “con la máxima pena reglamentaria–o, en subsidio, la que la comisión disponga” a Pizarro y Placencia “por graves faltas reglamentarias y a la ética, de conformidad con las normas citadas del Código de Conductas Parlamentarias del Reglamento de la Cámara de Diputados y del Reglamento de la Cámara de Diputados”.

Benjamín Moreno, jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, afirmó que “Barchiesi y su equipo fueron víctimas de un acto violento por parte de las diputadas comunistas”.

“Este tipo de hechos no hacen más que dividir a los chilenos y enrarecer aún más el clima de la Cámara, donde debemos cuidar el trato entre colegas”, sostuvo.

Moreno acusó que la expresión “trata de no cruzarte con nosotras”, que habrían manifestado las legisladoras oficialistas, constituye “una amenaza que da cuenta de la agresividad que algunos fomentan en la Cámara de Diputados”.

“Por otro lado el maltrato al funcionario Sebastián Zamora es un acto de discriminación inadmisible, pues -hasta ahora- no existe sentencia judicial alguna en su contra y porque el trato de los diputados hacia nuestros equipos colaboradores es un mínimo que debe ser respetado en el trabajo parlamentario”, dijo.

El altercado partió por comentarios de las diputadas PC por la presencia en el Congreso del excarabinero Sebastián Zamora Soto, asesor de Barchiesi, acusado de empujar del puente Pío Nono a un manifestante de 16 años en 2020, hecho por el cual fue formalizado por el delito de homicidio frustrado y cuya causa se encuentra suspendida luego de que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera un recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa del exuniformado. Carabineros cursó la expulsión de Zamora por “grave falta administrativa” al no informar que portaba una cámara personal en el operativo.

La versión de la diputada republicana

“El día miércoles uno de los integrantes de mi equipo fue víctima de la intimidación clasista, propia del Partido Comunista, por parte de las diputadas Lorena Pizarro y Alejandra Placencia. Como corresponde, les exigí respeto. Pero Lorena Pizarro, que piensa que por haber asumido como diputada es superior al resto, y necesita un trato especial, me insultó y junto a Alejandra Placencia me abordaron con agresividad, me impidieron el paso y me amenazaron diciendo que no me cruzara en su camino, mientras, a gritos me decían ordinaria”, relató Chiara Barchiesi.

“Para algunos se ha hecho costumbre la amenaza y el amedrentamiento. Es tiempo de hacerle un párele a la agresividad y prepotencia del Partido Comunista. El Congreso Nacional es el Parlamento de nuestro país, y en atención a eso no podemos permitir actitudes matonescas como las que protagonizaron las diputadas Lorena Pizarro y Alejandra Placencia contra uno de los integrantes de mi equipo y contra mí. Están acostumbradas a actuar de manera provocadora para generar una reacción, luego atacan de manera cobarde, en patota y terminan victimizándose”, agregó.

“Agradezco a mi bancada republicana, pero también a la bancada de la UDI, de RN y de Evópoli que se han sumado a la presentación con la que denunciamos a ambas parlamentarias a la Comisión de Ética, que esperamos que actúe en consecuencia y las sancionen”, señaló.