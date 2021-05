Con un ojo puesto en la junta nacional de la DC, el PPD definirá esta noche con qué partidos participará en primarias legales

El senador del PPD Guido Girardi anunció esta tarde que su partido se inscribirá mañana en primarias legales, en medio de una vertiginosa jornada en que la oposición busca definir su ruta hacia las elecciones presidenciales.

Según Girardi, la decisión de la tienda se tomó porque buscan “que sea la ciudadanía la que resuelva cual de nuestros y nuestras candidatas son los mejores candidatos”.

Al ser consultado sobre con qué partidos participaran en el proceso, el legislador señaló que esa decisión será tomada durante esta noche, poniendo al PPD “a disposición de constituir el proyecto más amplio posible para llevar adelante las transformaciones que quieren los chilenos”. Girardi especificó que esta decisión será tomada en conjunto con el PS -quien cuenta con Paula Narváez como candidata-, Nuevo Trato y “con las fuerzas progresistas”.

No obstante, el humo blanco sobre la conformación de estas primarias está supeditada a la decisión que tome esta noche también la Democracia Cristiana, tienda que esta tarde vive momentos de tensión en el marco de su junta nacional, luego de que la abanderada de la colectividad, Ximena Rincón, emplazara a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, a definir su posición en cuanto a una probable candidatura presidencial. Si bien Provoste -quien lanzó una dura crítica a la directiva encabezada por Fuad Chahin- reforzó que no es candidata, afirmó que “en un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país”.

“Vamos a esperar las resoluciones que se tomen en la DC, que son siempre una consideración que tenemos que tener en la mesa, pero lo que vamos a hacer es ponernos a disposición de la fuerza más amplia posible para darle gobernabilidad y para llevar adelante las transformaciones que los chilenos se han planteado y nos han demandado”, especificó Girardi.

Heraldo Muñoz ratifica su participación en primarias de oposición

Momentos antes de la declaración de Girardi, el líder del PPD, Heraldo Muñoz, había ratificado su intención de ir a primarias.

“Reafirmo mi decisión de ir a una primaria legal lo más amplia posible. Haciendo todos los esfuerzos para representar una candidatura única del socialismo democrático”, dijo el líder del PPD.

“Durante toda mi vida, las convicciones han estado antes que los cálculos. La centroizquierda debe luchar y ser capaz de mantener sus convicciones, y proponerle al país un proyecto distinto de transformación, en paz y democracia en la primaria más unitaria posible”, continuó Muñoz, cuyo partido fue mencionado en horas de la mañana como uno de los que excluyó del proceso a Frente Amplio y Partido Comunista.

“Hemos escuchado la voz de la ciudadanía, el nuevo Chile que emerge habló fuerte. Hay mucho por hacer. Me empeñaré en iniciar un proceso hacia la conformación de un referente socialdemócrata verde que trascienda los partidos. Un espacio amplio de izquierda democrática que convoque a muchos independientes progresistas”, explicó el exministro en alusión a las elecciones del pasado fin de semana y de cara a las presidenciales.

“Gobernar en estos tiempos no será fácil, y se requerirá temple y convicción, experiencia y equipos, ideas y propuestas novedosas. Para ese desafío, seguimos disponibles”, concluyó Heraldo Muñoz.