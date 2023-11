Con votos oficialistas: comisión de RR.EE recomienda a Boric asistir a cambio de mando en Argentina

Esta tarde, durante la sesión de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, se acordó oficiar al canciller Alberto van Klaveren con el objetivo de “recomendar” al Presidente Gabriel Boric asistir al cambio de mando en que Javier Milei asumirá como el nuevo Presidente de Argentina, en caso de ser invitado.

El oficio se resolvió con seis votos a favor y dos en contra. Quienes la respaldaron fueron los diputados Raúl Soto (PPD), Ximena Ossandón (Renovación Nacional), Ericka Ñanco (Revolución Democrática), Cristhian Moreira (UDI), Alberto Undurraga (Democracia Cristiana) y Cristián Labbé (UDI), quien presentó la petición. En tanto, quienes la rechazaron fueron los parlamentarios Félix González y Luis Malla (Partido Liberal).

“Este gobierno ha tenido unos desaciertos tremendos en cuanto a relaciones exteriores, entonces no me cabe la duda, y ojalá me equivoque, que podemos llevarnos una sorpresa. Lo que estoy pidiendo (...) es que como comisión le recomendemos al Presidente asistir, solamente para dejarlo como antecedente”, justificó Labbé.

Cristian Labbé.

Por su parte, la diputada Ossandón argumentó que la medida es necesaria particularmente a raíz de los dichos de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. “Esto surge dado no por palabras del Presidente, sino de la vocera, que en un minuto hace una declaración sobre que el Presidente tiene que ver su agenda. Esto tiene que ser algo importante dentro de la agenda del Presidente”, afirmó la parlamentaria.

Ayer, durante una vocería en La Moneda, la ministra Vallejo dejó en suspenso la asistencia de Boric al cambio de mando, que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre. “Depende mucho de la agenda presidencial (...). El Presidente ahora está además con una agenda muy intensa en materia internacional, pero además va a tener una agenda muy intensa y seguirá teniendo una agenda muy intensa en regiones, en materia económica, en seguridad. Por lo tanto, ahí depende mucho de la agenda presidencial”, respondió cuando se le consultó sobre la presencia del Mandatario en la ceremonia.

Este martes, en tanto, el Jefe de Estado indicó, respecto a su asistencia al cambio de mando en el país trasandino, que “mi disposición en esto, insisto son cuestiones de Estado, y no necesito nadie que me diga qué tengo que hacer o no como Presidente. Acá tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario por lo que voy a cumplir en todas las dimensiones diplomáticas que existen”.

La recomendación no solo contó con votos de la oposición. La diputada Ñanco, por ejemplo, planteó: “Me parece que se le haga una recomendación no al Presidente, sino como una política de Estado de seguir resguardando esta buena relación entre pueblos y entre estados. Tenemos que dejar claro que el Poder Legislativo es independiente del Ejecutivo, y nosotros no tenemos la potestad de pautar a nadie, mucho menos al Presidente de la República (...). Sin embargo, me parece hacer la recomendación si es que el presidente decide asistir”.

En todo caso, Ñanco aprovechó sus minutos de intervención para remarcar que el presidente ha demostrado una conducta intachable en materia internacional, siendo reconocido por organismo internacionales en las distintas cumbres en las que se ha presentado (...).