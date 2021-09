Constituyentes y dirigentes políticos fijan postura ante situación de Rojas Vade y crece presión para que deje su cargo de vicepresidente de la Convención

Durante esta jornada, varios convencionales y dirigentes políticos se han referido a la confesión que realizó a LT Domingo el constituyente y vicepresidente de la mesa, Rodrigo Rojas Vade, quien, ante una investigación periodística de este medio, admitió no tener cáncer luego de haber utilizado aquella enfermedad como centro de su campaña política para llegar a la Convención Constitucional.

Desde el oficialismo, quiene se manifestaron ante la situación de Rojas Vade fueron los constituyentes Carol Bown, Bernardo de la Maza y Bernardo Fontaine.

La abogada y militante de la UDI señaló que “Rojas debería poner su vicepresidencia a disposición” y apuntó a que la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, junto al vicepresidente Jaime Bassa, “deberían referirse al tema, evaluar si hay alguna ilegalidad en su actuar”.

Asimismo, agregó: “Cuando alguien te cuenta que no tenía fuerzas para sanarse de solo pensar en la deuda que le dejaría a su familia uno no solo cree, sino que comparte el sufrimiento, y lo que más me preocupa es cómo se siente la gente que creyó en él, que votó por él, que le entregó su confianza”.

Por su parte, el constituyente Bernardo de la Maza se manifestó a través de su cuenta personal de Twitter y también apeló a la renuncia de Rojas Vade. “Lo único aceptable ahora es que concrete su renuncia inmediata”, escribió.

Bernardo Fontaine también reaccionó a través de Twitter, e indicó que “lo siento por él como persona, pero como constituyente se hundió”.

Desde la oposición también hay quienes se han manifestado. La senadora Carolina Goic emplazó -a través de la red social Twitter- a la Convención Constitucional para que evalúen la continuidad de Rojas Vade como integrante.

Por otro lado, los convencionales Fernando Atria y Daniel Stingo no se refirieron a su postura sobre la continuidad de Rojas Vade, pero sí expresaron su reacción frente a la situación.

“Lo encuentro una revelación extraordinariamente grave, y por ahora quiero ver qué es lo demás que va saliendo. Hay que tener cuidado en estos casos con una reacción demasiado rápida. Estoy yo sorprendido, creo que es grave y yo esperaría a escuchar más de él”, señaló Atria.

En tanto, Stingo indicó que “a mí me tiene medio mal eso y hablando con otros compañeros del Frente Amplio, constitucionalistas, constituyentes, también nos tiene zamarreados. Ya habrá tiempo para ver cómo se reacciona, si él puede renunciar, parecería que no, si él se puede ir, vamos a ver cómo, no es lo importante hoy día. A mí, por lo menos, me dejó bastante golpeado”.

Quien también fijó su postura fue Jorge Baradit. El constituyente señaló al respecto que “en cualquier equipo, si alguien ya no cumple con las condiciones para continuar, se reemplaza, se evalúa su situación y el equipo sigue adelante”.

De una manera distinta, el convencional Patricio Fernández publicó esta mañana una columna en el medio El Mostrador para referirse a esta situación. Según expresó, Rojas Vade le “recuerda a Gemita Bueno”.

“Cada cosa tiene su contracara: a la hora de condenar, conviene ponerse en el sitio del condenado. Vale para los Pelaos Vade y para quienes ahora pidan su crucifixión. Ojalá su tropiezo nos ayude a pavimentar el camino para una mejor Constitución, donde a nadie se le niegue el derecho a ponerse nuevamente de pie”, concluyó Fernández.

El apoyo de Sharp

Pese al tono general crítico, la confesión de Rojas Vade encontró a lo menos un respaldo político. Esta mañana, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, expresó su apoyo personal al constituyente a través de un comentario en la publicación de la red social Instagram en la que Rojas Vade admitió con un video no tener cáncer.

“Querido Rodrigo, muchos te admiramos y queremos. Tu video es una muestra de tu humanidad. Desde Valparaíso te abrazamos con cariño”, escribió Sharp.

Este apoyo se suma al de Rafael Montecinos, quien es parte de los fundadores con Rojas Vade de la Lista del Pueblo.