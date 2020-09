Contralor afirma que llevan adelante 278 auditorias relacionadas al Covid-19 y que hoy “no tienen diferencias” con el Deis respecto al número de fallecidos

Esta jornada el Contralor General de la República, Jorge Bermudez, participó la Comisión Investigadora de la Cámara respecto al registro de fallecidos por coronavirus en el país.

La autoridad expuso ante los integrantes de la instancia las dos auditorías conocidas hasta la fecha respecto a las diferencias entre los fallecidos reportados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (Deis) y dos balances del Minsal, así como también de la discrepancia respecto al número de contagiados informados por el sistema Epivigila.

En ese sentido, Bermúdez dio a conocer que actualmente están en curso 278 fiscalizaciones relativas al Covid-19 en diferentes organismos públicos: 2 tiene que ver con el registro y estadísticas epidemiológicas; 19 con la compra de insumos, bienes y servicios; 139 relativas con la infraestructura de contención del virus; mientras que 118 están dirigidas a beneficios sociales (entrega canastas alimentos, bonos, permisos temporales, etc).

Y detalló que están en curso las auditorias respecto al sistema trazabilidad y también al Sistema de Salud Pública (ISP) . Mientras que están planificando y juntando información para hacer lo mismo con el sistema Epivigila.

Sobre las dos investigaciones sumarias ya concluidas e informadas por el organismo, Bermúdez indicó que aún existen diferencias respecto al número de contagiados, más no así respecto a los muertos por Covid-19.

"Hoy la Contraloría con el Deis no tiene una diferencia, desde el punto de vista de los fallecidos no tenemos diferencias en cuanto al número. El Deis reporta de acuerdo a los parámetros que nosotros pensábamos que eran concretos de acuerdo a la auditoría y con los ajustes que se hicieron a lo largo del trabajo del propio Deis. Ahora que esa cifra se ponga con asterisco como sospechoso y que luego no se incorpore todos los días, sino que al final de cada semana en el informe epidemiológico, es decisión de la autoridad”, dijo.

Para reiterar que "desde el punto de vista de fallecidos, con el Deis la información está totalmente cuadrada, pero desde el punto de vista de contagiados aún hay diferencias, pero no sabría explicar porqué aún existe”.

Bermúdez, por otro lado, ahondó en el manejo de la pandemia a nivel global, donde aseguró que "no hay ningún país que realmente haya estado preparado para enfrentar esta pandemia. Incluso países que uno podría mirar como ejemplo frente a este tipo de situación, que son más desarrollados, no lo han hecho mejor que países menos desarrollados (...). Tampoco es un misterio que las cifras han sido cuestionadas en muchas partes”, concluyó.

Cuestionamientos al organismo

En su discurso, Bermúdez también hizo alusión a los últimos cuestionamientos recibidos respecto a las facultades del organismo; esto a raíz del sumario administrativo contra siete generales de Carabineros por su rol en la crisis social.

“La Contraloría básicamente es un organismo que lo que hace es velar por el cumplimiento normativo en todas sus actuaciones, llámese esto la función jurídica, la toma de razón, auditoría o sumarios administrativos. Lo que hacemos siempre estamos haciendo es velando porque se cumpla con la normatividad, esa normatividad no es solo la ley, sino que la norma interna de los propios servicios, que habitualmente se denominan como protocolos de actuación. Sí, eso hace la Contraloría y está dentro de su competencia”, indicó el contralor.