Contralor Bermúdez y actuación de Carabineros en crisis social: “Si esto pasó, si estas violaciones a los derechos humanos ocurrieron, es porque hubo un mando que no estaba ejerciendo bien su pega”

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió este martes a los hechos ocurridos en el país tras el 18 de octubre de 2019 y a la labor de Carabineros en las manifestaciones.

En una entrevista en el programa Stock Disponible de Vía X, Bermúdez fue consultado si hubo violaciones a los derechos humanos en el país durante el llamado estallido social. “No es algo que diga yo, ya. Yo simplemente aquí me voy a remitir aquí a lo que he leído y a la información que yo recibí de la entidad competente en esta materia, es una respuesta en ese sentido leguleya, pero claramente sí se violaron”, respondió la autoridad.

Aludiendo a informes del INDH y organismos internacionales sostuvo que “no hay mucho más que darle vuelta a eso. Eso fue así, fue un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, que tienen el monopolio del uso de la fuerza, en contra de los ciudadanos. Eso es, ese es el resumen y eso es lo que va a quedar probablemente para la historia desgraciadamente”. A continuación aclaró que esa es también su opinión y dijo que actuó en línea con esa visión.

La Contraloría formuló cargos a siete generales de Carabineros por su rol en la crisis social y tras el sumario se propusieron sanciones a los generales Enrique Bassaletti, Mauricio Rodríguez y Jorge Ávila.

“Dijimos: vamos a hacer un sumario porque nos lo han pedido el Instituto de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, cientos de denuncias que nos señalaban exceso en el uso de la fuerza o incumplimiento de protocolos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se reunió con nosotros, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. No podíamos hacer un sumario en cada uno de los hechos que nos estaban denunciando, entonces dijimos, esta es una situación jerarquizada, de carácter militar, por lo tanto aquí el mando es un concepto muy importante. Si esto pasó, si estas violaciones a los derechos humanos ocurrieron es porque hubo un mando que no estaba ejerciendo bien su pega, que no estaba cumpliendo con la labor de hacer cumplir los protocolos”, expresó en relación a ese proceso fiscalizador.

“Ni siquiera estamos viendo si el protocolo era bueno o malo. Estamos diciendo aquí hay un protocolo, que establece una gradualidad pero resulta que parece que se pasaba de cero a 100 de una, o sea no había un uso gradual de los medios de fuerza y se llegaba al uso de la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos a diestra y siniestra”, agregó.

Respecto a Carabineros, señaló que su formación es vital. Según expuso, su formación en ciencias policiales debe ser del más alto nivel, deben tener una formación ética, desde el punto de vista del valor que tiene la probidad, y en derechos humanos. “Son el brazo armado del Estado, son la fuerza institucionalizada”, argumentó.

Probidad y corrupción

Por otra parte, el contralor sostuvo que “es importante” que se avance en la exclusividad de la función pública.

“Creo que uno de los problemas que tenemos en el Estado chileno es que en general a los funcionarios, independientemente del nivel jerárquico, pero mientras más arriba peor, no tienen exclusividad en sus funciones, por lo tanto pueden ser directores de una empresa y miembros de un consejo que decide cosas importantes”, expuso.

La autoridad abordó la imagen que se tenía de Chile como un país distinto a sus vecinos en cuanto a probidad.

“Por cierto que hay corrupción y la verdad que hay mucha más de la que pensábamos que había. Esa idealización que tuvimos sobre todo, en los ochenta lo dejo aparte porque era una dictadura, entonces la dictadura es como la corrupción en sí misma, ahí no se puede hablar de integridad o probidad si estamos en un régimen que no es democrático, solo se puede hablar de corrupción cuando hay democracia. Y en los noventa uno siempre pensó somos un ejemplo, somos distintos al barrio y en realidad no éramos tan distintos, pero también creo que hay una cosa positiva y es que todavía nos sorprenden los casos de corrupción”, planteó.

Bermúdez, que está a la cabeza de la Contraloría desde 2015 y cuyo periodo culmina en diciembre de 2023, afirmó que “cuando llegué al cargo probablemente tenía una visión mucho más idealizada de lo que es la situación de la integridad en nuestro país”.

Asimismo, abordó la diferencia de penas que hay entre delitos comunes y los llamados delitos de cuello y corbata. “Eso es un drama del sistema que tenemos, sobre todo del punto de vista de como están señalados o tipificados los delitos y las penas que tienen en el Código Penal”.

A su juicio, “tan importante como la Constitución va a ser un Código Penal que dé cuenta de esa sociedad nueva que tenemos”.

Aludiendo el caso de Bastián Arriagada, el joven que falleció en el incendio de la Cárcel San Miguel el 2010 y que estaba privado de libertad por no tener dinero para pagar la multa por vender discos piratas, Bermúdez argumentó que “el Código Penal es súper relevante, no puede ser que el que se roba, para poner el típico ejemplo, unos CDs termina preso, y después se quema la cárcel y termina fallecida esa persona. Y una persona que corrompe el sistema político en su conjunto...”.

La autoridad comentó la existencia de casos de corrupción como los ocurridos en Carabineros y el Ejército, señalando que “hay posiciones de poder y hay posiciones económicas que hay detrás, que están relacionados”.

“Hay muchos intereses que están involucrados”, dijo.