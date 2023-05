“Debió habernos comentado desde el principio”: PDG pidió a Karla Añes renunciar a candidatura tras conocerse que fue condenada por tráfico de drogas

Elizabeth Rodríguez, abogada del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, afirmó esta mañana que Karla Añes renunció a su candidatura al Consejo Constitucional por la Región de Arica y Parinacota en la lista de la colectividad.

Rodríguez, que es candidata del PDG en la Región Metropolitana para la elección del domingo, señaló en radio Universo que Añes “ha tomado la decisión de dar un paso al costado en esta candidatura, presentando su renuncia a la campaña, a la candidatura”.

“Entendemos sus razones”, aseguró.

La abogada explicó que esta renuncia de la aspirante al Consejo Constitucional en el norte, se da tras conocerse que tuvo “una condena por microtráfico del año 2011″.

“También tenemos que considerar este renacer de las personas, las nuevas oportunidades. Consideramos que Karla se merece todas las oportunidades de la vida y del mundo”, afirmó.

Partido evalúa acciones

Por su parte, Gonzalo Sánchez, asesor comunicacional del PDG, precisó a La Tercera que técnicamente, la candidatura no se puede bajar.

“Ella sigue en la papeleta, pero sí estamos evaluando un llamado a no votar por ella”, explicó. La directiva del partido convocó a una reunión telemática esta mañana con Añes. Tras ello, el partido daría a conocer sus definiciones.

“Franco (Parisi) también, en paralelo, se enteró de esto, él no la conocía mayormente, más allá de un saludo que le envió, de un Bad Boys en el que estuvo, pero tenía los mismos antecedentes que teníamos todos, la verdad. Pero Franco (Parisi) también estaba bastante defraudado de la actitud de ella respecto a no haber sido transparente con toda la información”, afirmó Sánchez.

“Ella cumplió su condena y siguió los pasos que puede seguir cualquier persona para limpiar sus papeles. Por eso ella nos presentó un papel de antecedentes que estaba limpio, al parecer sería eso. Además, también cumplió los requisitos del test de drogas que se exigen para todos los candidatos. Por eso no se inhabilita, por eso no se rechaza la candidatura. El tema profundo es que ella debió habernos comentado desde el principio que estaba esta condena anterior. Nosotros les pedimos a todos nuestros candidatos y candidatas que sean transparentes en toda la información, y ella no lo hizo”, sostuvo.