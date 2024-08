Defensa de Carmen Hertz al régimen de Maduro profundiza grieta en el oficialismo

La posición del Partido Comunista (PC) frente a la crisis política que vive Venezuela es conocida. Sin embargo, las palabras de la diputada Carmen Hertz, militante comunista, lograron sorprender a los demás partidos de la alianza que sustentan el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Y es que, con determinación, respaldó la postura que ya ha marcado el presidente de la tienda, Lautaro Carmona. En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la legisladora afirmó que no está “en condiciones de calificar al gobierno de (Nicolás) Maduro como una dictadura”. Esto, a pesar de que incluso el Mandatario tildara de esa forma al régimen.

Hertz fue un paso más allá y planteó que “en Venezuela hay una libertad de expresión bastante más grande que acá. Allá hay diarios de oposición, cuestión que aquí no lo hay. Aquí los medios son hegemónicos, con una sola línea editorial, y los medios independientes básicamente son plataformas de streaming”.

Al ser consultada por la aprehensión de periodistas y casos de personas detenidas arbitrariamente, denunciados por organismos internacionales, la diputada respondió que está en contra y que lo lamenta “profundamente”.

Los dichos de la parlamentaria incrementaron un malestar que ya era profundo al interior de la alianza. Por un lado, dentro de la coalición resienten que uno de los ocho partidos de la coalición de gobierno no logre alinearse con la postura que fijó Boric. Sumado a eso, se acrecienta el temor por que esta controversia termine por afectar al sector en las elecciones de octubre de este año, en que el oficialismo -y la DC- competirán a través de un mismo pacto en el caso de las alcaldías.

“Me pareció sorpresiva la opinión de la diputada. Vamos a pedirle una explicación, porque entiendo que, después de las discusiones que hubo en el PC, ni siquiera fue un tema tratado en el PC. No entiendo la declaración, por eso quiero preguntarle. Me pareció sorprendente. Si libertad de expresión es lo que la gente puede gritar en la calle, están gritando bastante. Pero no creo que eso sea comparable con lo que existe en Chile, que hay prensa, hay instrumentos y todos el mundo puede expresar su opinión”, sostuvo el senador y excanciller José Miguel Insulza (PS).

19/07/2024 JOSÉ MIGUEL INSULZA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El diputado Tomás de Rementería (PS), quien integra la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara al igual que Hertz, manifestó que “en esto Carmen se equivocó. Debería reflexionar más. Es evidente que no hay libertad de expresión en Venezuela, que hay violaciones a los derechos humanos, reconocidos por el propio informe de hace varios años de la presidenta Michelle Bachelet (...). Esto no afecta a la alianza de gobierno, pero hay que bajar un poco las revoluciones de parte de algunos miembros del PC con el tema de Venezuela”.

3 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO TOMAS DE REMENTERIA. FOTO: DEDVI MISSENE

El senador Gastón Saavedra, también socialista, aseveró que “los militantes comunistas que están en el gobierno dicen lo contrario a lo que dice la diputada. Por lo tanto, creo que los problemas los tiene el PC, no el Presidente Boric ni los demás integrantes de la alianza”. El legislador hizo referencia a que los ministros Camila Vallejo, Jeannette Jara y Nicolás Cataldo, todos comunistas, siguieron la línea que trazó el Jefe de Estado y han condenado una y otra vez el régimen de Maduro.

En la entrevista con La Tercera, Hertz aprovechó de cuestionar la postura del presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, quien señaló que “si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos”.

“Me parece una campaña pobre y baja. Quiero señalarle al senador Quintana que el PC es un partido que tiene 112 años de historia y que fuimos parte fundamental de la alianza que apoyó al gobierno y al Presidente Boric y su programa (...) Tenemos lealtad a nuestros aliados y no nos inmiscuimos en sus asuntos”, respondió Hertz.

El timonel del PPD fue consultado por este medio por las declaraciones de Hertz, pero optó por no profundizar en el tema.

Ante la polémica desatada, la diputada Hertz publicó en su cuenta de X que “no resulta raro que los medios distorsionen mis dichos y que varias personas se permitan emplazarme sin autoridad alguna acerca de mi participación en el movimiento histórico de derechos humanos. Yo he sido muy clara en apoyar la postura (...) de priorizar el diálogo y encontrar una solución pacífica a la profunda crisis política que se vive en Venezuela”.