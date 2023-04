Del Senado al gabinete: Álvaro Elizalde asume en la Segpres en reemplazo de Ana Lya Uriarte

Este miércoles, un poco antes de las 20.00, Álvaro Elizalde Soto (53) arribó a La Moneda. En Palacio lo esperaba el Presidente Gabriel Boric para sostener su primera reunión de trabajo para luego convertirse formalmente en el tercer ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) de este gobierno.

El nombramiento del hasta ayer senador por El Maule se dio en reemplazo de la ahora exministra Ana Lya Uriarte, quien producto de un cuadro grave de long Covid había extendido sucesivas licencias, sumando más de un mes fuera de sus funciones.

Pasadas las 21.00 horas, el propio Mandatario le dio la bienvenida al socialista al corazón de su gabinete y le pidió “dialogar hasta que duela” para sacar adelante la agenda legislativa en un Congreso sin mayorías. Al mismo tiempo lamentó la partida de su antecesora.

“Por motivos de fuerza mayor he decidido aceptar la renuncia que me presentara Ana Lya Uriarte al cargo de ministra Segpres. Como saben ella atraviesa una situación de salud que requiere reposo por un tiempo que está todavía por definir. En su buen criterio puso su cargo a disposición justamente para poder seguir desarrollando las tareas que tenemos por delante (...). Fue un baluarte del gobierno y todos tenemos la mejor opinión de ella, además de un cariño infinito”, dijo el Jefe de Estado desde el salón de prensa de La Moneda.

Sobre su primera cita con Elizalde, el Mandatario detalló que “hace algunos minutos finalizamos nuestra primera reunión de trabajo en la que revisamos los ejes de lo que tiene que ser su gestión, los primeros desafíos. Le he encargado tender puentes con todas las fuerzas políticas democráticas que tienen como norte el bien de Chile. Acá tenemos que dialogar hasta que duela (...) y no me cabe ninguna duda de que Álvaro Elizalde va a poder contribuir en esa dirección”.

El nuevo secretario de Estado, a su vez, agradeció el llamado de Boric a formar parte de su gabinete. “Siempre hay que estar disponible para contribuir a la construcción de un futuro de prosperidad para todos los chilenos y chilenas. Es un honor para mí asumir como Segpres. Tenemos un enorme desafío que es promover el diálogo democrático con todos los actores”, dijo el nuevo ministro, a la vez que reconoció la compleja tarea que asume en un Poder Legislativo con altos niveles de “atomización y polarización que en nada contribuyen en lo que el país necesita”.

El Presidente hizo este nuevo ajuste en sus equipos luego de sostener una conversación franca con Uriarte, donde la ahora exsecretaria de Estado le sinceró al Mandatario que su diagnóstico era incierto. Un diálogo que ella misma reconoció con algunos de sus más cercanos. “Hablé con el Presidente, porque considero imposible mantener un cargo ministerial del comité político con incertidumbre de plazo de retorno”, dijo en un mensaje que envió por WhatsApp a sus amigos.

Después de convencerse de que Uriarte no podía continuar en el cargo, Boric evaluó opciones y terminó optando por Elizalde para la sucesión. Pasadas las 13.15 y tras la publicación de La Tercera, Presidencia confirmó ayer mediante un comunicado público el arribo del expresidente del PS a la Segpres.

Así, el abogado de la Universidad de Chile vuelve a La Moneda, tras haber ejercido como vocero del segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

El nombre del parlamentario ya había sido sondeado por su partido para ofrecerlo como alternativa en el cambio de gabinete anterior, ocurrido en marzo. En esa oportunidad, sin embargo, Elizalde declinó que su nombre se incluyera en la nómina.

La ministra Segpres, Ana Lya Uriarte.

En esta ocasión, el expresidente de la Cámara Alta -según comentaban quienes habían conversado con él- también transmitió ciertas dudas iniciales principalmente por dos razones: aún le quedaban tres años como senador por su región y si asumía en la Segpres su futuro político -donde algunos lo posicionan como posible carta presidencial- podría verse perjudicado.

La figura de Elizalde alcanzó otro tono como presidente del Senado en medio de la discusión constituyente, cuando la extinta Convención planteó la eliminación de la Cámara Alta. En ese momento, debió aglutinar las fuerzas para plantear la oposición a ese planteamiento. Mientras que tras el plebiscito constitucional de septiembre pasado, luego de la victoria del Rechazo, tuvo un rol preponderante en las negociaciones para facilitar un nuevo acuerdo constitucional, el que finalmente cuajó el 12 de diciembre.

El reemplazo de Uriarte había sido objeto de amplias conversaciones en el oficialismo luego de sus sucesivas licencias médicas. Eso había llevado a dibujar otros planes para su reemplazo. Una alternativa que siempre estuvo sobre la mesa en La Moneda fue volver al plan original que se tuvo a la vista para el ajuste de gabinete de septiembre pasado, cuando la militante PS llegó al equipo ministerial: la opción de un enroque del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para asumir la Segpres. Sin embargo, el exdiputado -nuevamente- no habría querido.

Otra alternativa habría sido ascender a la actual subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos (Ind.), quien durante el último mes ha conducido las negociaciones legislativas del gobierno.

Con el arribo de Elizalde a la Segpres se configura la primera vez que el Presidente Boric recurre a figuras en ejercicio del Congreso para asumir en su gabinete. Un criterio que, hasta ahora, no había utilizado.

La salida de Uriarte también fue lamentada ayer por sus excompañeros del gabinete que llegaron a la celebración de los 90 años del Partido Socialista. La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró su labor. “Es una compañera de gabinete que ha sido un aporte gigantesco, trabajadora, leal, divertida, talentosa, y la vamos a echar de menos”, dijo, a la vez que destacó el arribo de Elizalde.

“Álvaro es un recambio, todos vamos a sentir que nos va a aliviar la partida de Ana Lya que sea Álvaro el que llega. Todos sabemos las capacidades políticas que tiene y como interlocutor con el Parlamento ha mostrado sus talentos y su capacidad de construir acuerdos, pese a las dificultades, y vamos a trabajar muy bien con él también”, agregó Tohá.

“Me parece una persona con muchas condiciones, mucha capacidad y mucho conocimiento de cómo funciona el Parlamento y los márgenes de conversación con todos los sectores”, dijo -a su vez- el ministro Carlos Montes (Vivienda).

Su par Antonia Orellana (Mujer) señaló, en tanto, que “no queda nada más que agradecer y reconocer el trabajo de Ana Lya Uriarte, éramos las dos parlanchinas del comité político, así que la voy a extrañar mucho. Espero que pronto se recupere, porque sin duda sé que va a seguir aportando desde donde esté”.