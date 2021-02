Delgado responde al alcalde de Colchane por sus críticas al Plan Colchane y al viaje de los ministros: “Difícilmente puede opinar de algo que no conoce”

Fue uno de los temas de la semana. Las críticas al ministro del Interior Rodrigo Delgado, apuntaban a su reacción frente a la molestia del alto mando de carabineros con las palabras de la ministra de desarrollo Social, Karla Rubilar, quien, a propósito de la muerte del malabarista de Panguipulli a manos de un efectivo de la institución, señaló que era necesaria “una suerte de refundación” de la policía uniformada.

Pero Delgado evitó las esquirlas. Derechamente, descartó alguna llamada del general director, Ricardo Yáñez, tal como lo informó La Tercera. “Esa llamada del general Yáñez a este ministro no existió”, aseguró el exalcalde en entrevista con el programa Mesa Central.

Más aún, Delgado no solo descartó la llamada, sino que también cualquier irritación. “No me consta que se haya molestado en la forma que sale en la prensa, lo que si me puedo hacer cargo es que es muy importante mantener un concepto claro, que es reforma”.

El asunto, según él, es otro. “Desde hace dos años se habla de reforma, hay un equipo de coordinación transversal donde incluso participa carabineros -afirmó-. En ese equipo se está trabajando los temas, entonces cambiar el concepto en la mitad es complejo”.

Entonces ¿hubo molestia? “De las personas que participan [en la comisión de reforma]”, señaló el ministro. Equipo, en que, como señaló él mismo, también hay participación de carabineros. Además, recalcó que en ningún caso hubo deliberación por parte de la policía uniformada. “No es un tema de deliberación, es un tema práctico”.

Molestia del alcalde de Colchane: “Difícilmente puede opinar de algo que no conoce”

Otro flanco que debió tomar Delgado, fue la molestia del alcalde de Colchane, Javier García, quien cuestionó la visita de los ministros Allamand, Prokurica y él mismo a la zona, debido a la crisis migratoria, oportunidad en que se presentó el llamado Plan Colchane.

El edil, directo, acusó molestia con varias situaciones. Señaló que no se le informó de la visita, que no fue invitado a reunirse y además criticó el plan, asegurando que se trataba de medidas que ya fueron anunciadas en su momento.

Por su lado, Delgado recogió el guante. “Difícilmente el alcalde de Colchane puede opinar de algo que no conoce, como el Plan Colchane”, señaló. Aseguró que se intentó contactarlo, se le avisó con anticipación e incluso fue contactado por e-mail. “No respondió”, cerró.