Democracia Viva: Jackson emplaza a la UDI a acudir a “las instituciones pertinentes” si tienen antecedentes en su contra

Este martes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, salió al paso de las acusaciones que formuló en su contra en el marco del caso Democracia Viva la secretaria general de la UDI, la exdiputada María José Hoffmann, quien ayer aseguró que el fundador de Revolución Democrática (RD) “probablemente pueda ser el autor intelectual de esta defraudación”.

La arremetida en contra del titular de Desarrollo Social se ha intensificado con el paso de los días, especialmente desde la UDI. Este domingo, de hecho, el senador y presidente del gremialismo, Javier Macaya, reforzó la petición de salida de Jackson, mientras que este lunes se sumó también el secretario general de RN, Diego Schalper. Todo ello justamente el día en que la encuesta Cadem mostró que al ministro de Desarrollo Social un 46% lo asocia con la crisis del Caso Convenios.

Así las cosas, el ministro Jackson respondió ante la ofensiva opositora y emplazó a la UDI a acudir a “las instituciones pertinentes” en caso de que cuenten con antecedentes en su contra que lo puedan vincular al caso Democracia Viva o alguna de las otras irregularidades que se han conocido durante los últimos días, y que el Ministerio Público investiga en nueve regiones.

“Es sumamente grave lo que buscan instalar tanto la bancada de la UDI como su secretaria general a través de los medios de comunicación. Los llamo a que si cuentan con algún antecedente que llegue a vincularme con los casos de Democracia Viva o a alguna irregularidad lo presenten ante las instituciones pertinentes, ya sea la Fiscalía o la contraloría, acá en este sentido no tenemos nada que ocultar”, emplazó Jackson.

Tanto en La Moneda como en el oficialismo se han cuadrado con la defensa al ministro Jackson, incluso de aliados del gobierno que han sido críticos con la actitud del Frente Amplio respecto de los partidos de la exconcertación. La timonel PPD, Natalia Piergentili -que tras la cita oficialista de este lunes por la mañana ofició de vocera-, dijo que “la fijación con el ministro Jackson a esta altura es casi una obsesión patológica (...). Creo que andar pidiendo cabezas no corresponde”.

“Esto de andar pidiendo cabezas no corresponde, creo que la fijación con el ministro Jackson es casi patológica a estas alturas, no sé en qué medida él está involucrado en algún caso, en qué medida tiene responsabilidad política o si solo es una fijación de la oposición a la cual no tiene ningún mérito”, apuntó ayer Piergentili.